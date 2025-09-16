ETV Bharat / state

అమాయకులే వారి టార్గెట్!​ - హనీట్రాప్​తో భారీగా వసూళ్లు

అధికంగా డబ్బు సంపాదించాలన్న ఆశతో హనీట్రాప్​ చేస్తున్న కొందరు వ్యక్తులు - నగరంలో 5-6 ముఠాలు హనీట్రాప్‌ చేస్తున్నట్టు గుర్తించిన పోలీసులు - అధికశాతం మంది నిందితులు వ్యభిచార గృహాల నిర్వాహకులే

Honey Trap Makes Huge Profits
Honey Trap Makes Huge Profits (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

September 16, 2025

Honey Trap Makes Huge Profits : కొంతమంది వ్యక్తులు తక్కువ సమయంలో అధికంగా డబ్బు సంపాదించాలన్న ఆశతో ఎదుటివారి అమాయకత్వాన్ని, వారి బలహీనతలను సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. నగరంలో ఇటీవల ఇలాంటి ఘటనలే తరచుగా జరుగుతున్నాయి. మరి అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

  • తార్నాక పరిధిలో ముగ్గురు మహిళలు ఓ జట్టుగా మారి అర్ధరాత్రి లిఫ్ట్​ కావాలంటూ బైక్​పై వస్తున్న వాహనదారులకు బురిడి కొట్టి వారి వద్ద ఉన్న విలువైన వస్తువులు చోరీ చేసి మాయమవుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఘటన ఓ యువకుడి ఫిర్యాదుతో సీసీ ఫుటేజ్​ పరిశీలిస్తున్నట్లు పోలీసుల సమాచారం.
  • డేటింగ్​ యాప్​లో పరిచయమైన యువతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగితో ప్రేమగా ఓ మాట కలిపింది. ఆ తర్వాత మాదాపూర్​లోని హోటల్​లో రూమ్​ బుక్​ చేశానంటూ అతడికి ఆశ చూపింది. అంతేకాదు తను ముంబయి నుంచి రావడానికి విమాన టిక్కెట్ల డబ్బులను తన వద్ద వసూలు చేసింది. ఎంతో ఆశగా వెళ్లిన అతడు ఇదంతా మోసమని గ్రహించారు.
  • ఇద్దరు ఐటీ ఉద్యోగులు హైదరాబాద్​ నుంచి గోవా వెళ్లారు. అక్కడ అమ్మాయిలను జత చేస్తానంటూ చెప్పిన ఏజెంట్​ మాటలు నమ్మి వారు రూ. 20 వేలు నష్టపోయారు.

యోగాగురువు రజనితో వలపు వలలో చిక్కేలా : సికింద్రాబాద్​కు చెందిన మంజుల అడ్డదారిలో డబ్బు సంపాదనకు నకిలీ విలేకరి అవతారమెత్తింది. తనతోపాటు మరో నలుగురితో ముఠా కట్టింది. ఆమె అమ్మాయిల మోజున్న సరదారాయుళ్ల జాబితా తయారు చేసింది. చేవెళ్లలో యోగా గురువు వద్దకు శిక్షణ కోసమంటూ రజనీరెడ్డితో కలిసి వెళ్లి అతడి బలహీనతలు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత రజనితో వలలో చిక్కేలా ప్లాన్​ చేశారు.

ముందే హోటల్​ బుక్​ చేసి : వీరు ముందుగానే శంషాబాద్​ హోటల్​లో బుక్​ చేసిన రూమ్​కి అతన్ని తీసుకెళ్లారు. అక్కడ కోఠిలో కొన్న స్పై కెమెరా గదిలో అమర్చారు. యోగాగురువు, రజని సన్నిహితంగా మెలిగే దృశాలను అందులో చిత్రీకరించారు. రెండో రోజుల తర్వాత తారామతి బారాదరి రిసార్ట్​లో యోగాగురువు, రజని కలిశారు. హోటల్​లో ఉన్నప్పుడు ఎవరో వీడియో తీశారని, తన భర్తకు తెలిస్తే చంపుతాడంటూ ఆమె కన్నీరు పెట్టుకుంది.

ఈ క్రమంలో అక్కడికి చేరుకున్న మంజుల, అమర్​ తదితరులు యోగా గురువును బెదిరించి అతడి ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత అతడి నుంచి ఈ నెల 15వ తేదీ చెల్లుబాటు అయ్యేలా రూ.25 లక్షల విలువైన రెండు చెక్కులు తీసుకున్నారు. దానితోపాటు మరో రూ.2 కోట్లు రెండెకరాల భూమి రాసివ్వాలని యోగా గురువును డిమాండ్​ చేశారు. ఈ మేరకు గోల్కొండ పోలీసులు ఐదుగురు నిందితులను అరెస్ట్​ చేశారు.

బాధితుల గోప్యతకు భరోసా : మలక్‌పేట్‌ ప్రాంతానికి చెందిన ఇద్దరు మహిళలు కలిసి 160 మందికి వలపు వల విసిరారు. వారి నుంచి రూ.3 కోట్ల వరకు కాజేశారు. వీరిలో కేవలం ఒక్క బాధితుడే ఫిర్యాదుకు ముందుకు రావటం విశేషం. అయిదారు ముఠాలు హనీట్రాప్‌ చేస్తున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. సోషల్​ మీడియాలు, యాప్‌లు, వాట్సాప్‌ ద్వారా తెలియనివారితో స్నేహాలొద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. కారు, ద్విచక్రవాహనాల్లో వెళ్తుంటే లిఫ్ట్‌ అడిగే కిలేడీలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. బాధితులు ఫిర్యాదు చేస్తే పేర్లు గోప్యంగా ఉంచుతామని భరోసా ఇస్తున్నారు.

వ్యభిచార గృహాల నిర్వాహకులే : ఈ హనీట్రాప్​ కేసుల్లో అధికశాతం మంది నిందితులు జల్సాలకు అలవాటుపడిన వ్యక్తులు, వ్యభిచార గృహాల నిర్వహకులే ఉన్నారు. వీరంతా మ్యాట్రిమోనీ, డేటింగ్, సామాజిక మాధ్యమాల్లో నకిలీ పేర్లు, స్వలింగ సంపర్కుల యాప్​లు, చిరునామా, ఫొటోలతో చేరుతున్నారు. వీరు మహిళలతో ఫోన్​ కాల్స్​, ఛాటింగ్​లు చేయించి ముగ్గులోకి దింపుతున్నారు. బాధితులను నగ్నంగా మారమని ఫొటోలు, వీడియోలు తీస్తున్నారు. వారు మహిళతో సన్నిహితంగా మెలిగే సమయాల్లో రహస్యంగా వీడియోలు తీస్తున్నారు.

