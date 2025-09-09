ETV Bharat / state

తడబడే వయసులో దారి తప్పితే పోలీసుల చుట్టూ చక్కర్లే గతి!

తెలిసీ తెలియని వయసులో ప్రేమ వలలో బాలికలు - తల్లిదండ్రులకన్నా పరిచయమైన యువకుడే గొప్పని మోసపోతున్న యువతులు - పట్టణాల కన్నా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అధికమవుతున్న ఈ తరహా ఘటనలు

Cheated in the name of love
Cheated in the name of love (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Precautions Of Teenage Girls in Telugu : తెలిసీ తెలియని వయసులో బాలికలు ప్రేమ వలలో పడిపోతూ అనేక సమస్యలలో చిక్కుకుంటున్నారు. ఉన్నత విద్య కోసం ఆరాటం చూపాల్సిన వయసులో తమకు న్యాయం చేయాలంటూ పోలీస్​ స్టేషన్​ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఇటీవల తరచూ ఇలాంటి సంఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ప్రేమ పేరుతో మోసపోయిన కేసులు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. తాజాగా వీణవంక మండలంలో ఓ బాలిక గర్భవతి అయింది. దీనికి కారణమైన వ్యక్తి ఆమెను వివాహం చేసుకోవడానికి అంగీకరిచడం, చంపుతానని బెదిరించడంతో బాధితురాలి తల్లిదండ్రులిచ్చిన ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదైంది. ఇటీవల ఇల్లంతకుంట మండలంలోనూ ఓ బాలిక ఆత్మహత్యకు పాల్పడగా, ఆమె తండ్రి మనస్తాపంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

తల్లిదండ్రులకన్నా వారే గొప్పంటూ :

  • తల్లిదండ్రుల కన్నా పరిచయమైన యువకులే గొప్పని తేలిగ్గా మోసపోతున్నారు.
  • గుడ్డిగా వారు అడిగినప్పుడల్లా ఫొటోలు, వీడియోలు పంపి చిక్కుల్లో పడుతున్నారు.
  • వారి సాన్నిహిత్యం కాస్తా శారీరక సంబంధం వరకు వెళ్లే అవకాశం ఇస్తున్నారు.

ఇవి కారణాలు :

  • ఆకర్షణల వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యలను పెద్దలు చెప్పకపోవడం.
  • కుటుంబంలో సరైన ఆదరణ లభించకపోవడం.
  • సినిమాలు, సామాజిక మాధ్యమాల ప్రభావంతో ప్రేమ సాహసంగా భావించే ఆలోచనలు పెరగడం.
  • చెడు స్నేహాలకు దూరంగా ఉండేలా తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడం.
  • యుక్త వయసులో వచ్చే శారీరక, మానసిక మార్పులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై చెప్పేవారు లేకపోవడం.

ఆందోళనకరంగా కేసులు :

  • ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలో ఏడాదికి 150-180 వరకు పోక్సో కేసులు నమోదవుతున్నాయి.
  • ప్రేమ మోసాలు, బలవంతంగా అపహరణలు కేసులు ఏడాదికి 480 వరకు ఉంటున్నాయి.
  • మిస్సింగ్ కేసుల్లోనూ మైనర్లు, యువతులకు సంబంధించి నెలకు 20కి పైగా ఉంటున్నాయి.
  • పట్టణాల కన్నా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇటీవల ఈ తరహా ఘటనలు అధికమవుతున్నాయి.
  • ప్రేమలో మోసపోయామని బలవన్మరణాలకు పాల్పడినవి ప్రతి సంవత్సరం 16-20 వరకు ఉంటున్నాయి.

పెద్దల పర్యవేక్షణ ముఖ్యం : టీనేజీ పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు కచ్చితంగా ప్రేమలు వాటి వల్ల జరిగే అనర్థాలపై అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలని కరీంనగర్ మానసిక వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ వర్షి అంటున్నారు. ఇలాంటి విషయాలు తప్పనే భావనను స్పష్టంగా తెలియపర్చకపోవడంతో మైనర్లు వారికి నచ్చినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని తెలిపారు. ప్రేమ, పెళ్లి, జీవితంలో బాధ్యతలు విడమరిచి చెప్పాలని పెద్దలకు, తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తున్నారు.

"టీనేజీ పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు కచ్చితంగా ప్రేమలు వాటి వల్ల జరిగే అనర్థాలపై అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి. అలా కాకుండా వారితో ఈ విషయాన్ని చర్చించకుండా దాచిపెట్టడం, అది తప్పనే భావనను స్పష్టంగా తెలియపర్చకపోవడంతో మైనర్లు వారికి నచ్చినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రేమ, పెళ్లి, జీవితంలో బాధ్యతలు విడమరిచి చెప్పగలగాలి. ఎలాంటి స్నేహితులతో తిరుగుతున్నారు. ఎవరితో ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారనే విషయాలు ఆరా తీయాలి. ఇంట్లో ఉంటున్న తీరు, బయట ప్రవర్తిస్తున్న విధానానికి వ్యత్యాసాన్ని తల్లిదండ్రులు గమనించాలి. మరోవైపు ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు కూడా పిల్లల ప్రవర్తన, వారి అలవాట్లు, నడవడిక విషయంలో ఏమాత్రం అనుమానం వచ్చినా వారి తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞప్తి చేయాలి." - డాక్టర్‌ వర్షి, మానసిక వైద్య నిపుణులు, కరీంనగర్‌

మహిళల భద్రతలో హైదరాబాద్​కు 8వ స్థానం - వెల్లడించిన జాతీయ వార్షిక నివేదిక

పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులకు గురవుతున్నారా? - అయితే ఈ చట్టం గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి!

For All Latest Updates

TAGGED:

CHEATED IN THE NAME OF LOVEPRECAUTIONS OF TEENAGE GIRLS TELUGUDISADVANTAGES OF TEENAGE ATTRACTIONPOCSO CASES IN TELANGANATEENAGE LOVE PROBLEMS TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.