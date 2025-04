ETV Bharat / state

తల్లి కన్నుమూసింది - తండ్రి వదిలేశాడు - ఆ ఐదుగురికి బాలసదనమే దిక్కైంది - FIVE SISTERS OF KURNOOL

Updated : April 18, 2025 at 10:30 AM IST

Published : April 18, 2025 at 10:22 AM IST

Girls are Asking the Government For Help With Higher Studies : అమ్మానాన్నలు అన్నీ సమకూరుస్తుంటే హాయిగా చదువుకునే అదృష్టం లేదు వారికి. తల్లి దూరమైంది. తండ్రి పట్టించుకోకుండా వదిలేశాడు. బాలసదనంలో తలదాచుకుంటున్నారు. అమ్మానాన్నలు లేరని కుంగిపోకుండా చదువులో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తూ శభాష్‌ అనిపించుకుంటున్నారు. కాస్త చేయూత అందిస్తే ఉన్నత చదువులు చదువుతామని చెబుతున్నారు కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన అయిదుగురు బాలికలు.

కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ మండలం బుగ్గతండాకు చెందిన రమణమ్మ, రాంబాబునాయక్‌ దంపతులు వ్యవసాయ కూలీలు. వీరికి ఐదుగురు కుమార్తెలు. 2016లో రమణమ్మ అయిదో ప్రసవ సమయంలో మృతి చెందారు. తండ్రి కుమార్తెల బాగోగులు చూడకుండా వదిలేశారు. దీంతో బంధువులు ఆ అమ్మాయిలను కర్నూలు నగర పరిధిలోని పెద్దపాడు గ్రామంలో దామోదరం సంజీవయ్య బాల సదనంలో చేర్పించారు. వారంతా అక్కడే పెరిగి పెద్దయ్యారు. పెద్దమ్మాయి మల్లిక నలుగురు చెల్లెళ్లు శశిరేఖ, ఇందు, లోకేశ్వరి, సింధు బాగోగులు చూసుకుంటోంది. తాను చదువుకుంటూ చెల్లెళ్లను చదివిస్తోంది. పండగలు, సెలవులు వస్తే అమ్మమ్మ వెంకటమ్మ ఇంటికెళ్తారు.

చదువుల దిశగా అడుగులు