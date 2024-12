ETV Bharat / state

తల్లికి రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిందని కిడ్నాప్ - చాకచక్యంగా తప్పించుకున్న బాలిక - GIRL KIDNAP IN GUNTUR

Girl escapes after being abducted by kidnappers in Guntur: గుంటూరు వెంగళరావునగర్‌లో బాలిక అపహరణ కలకలం రేపింది. తన తల్లికి రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పి ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న బాలికను ఇద్దరు వ్యక్తులు కారులో కిడ్నాప్ చేశారు. గుంటూరు నుంచి విజయవాడ మీదుగా బాలికను తీసుకెళ్లేందుకు ప్రణాళిక వేశారు. ఈ క్రమంలో కిడ్నాపర్లు విజయవాడ బస్టాండ్‌ వద్ద కారు ఆపి భోజనానికి వెళ్లారు. కారు డోర్‌కు లాక్‌ పడకపోవడంతో బాలిక తప్పించుకుంది.

విజయవాడ బస్టాండ్​లో చాకచక్యంగా తప్పించుకున్న ఆ బాలిక ఆర్టీసీ సిబ్బందిని ఆశ్రయించింది. స్పందించిన ఆర్టీసీ సిబ్బంది కిడ్పాపర్ల నుంచి బాలికను రక్షించారు. విషయం తెలుసుకున్న కిడ్నాపర్లు కారును అక్కడే వదిలి పరారయ్యారు. బాలికను కిడ్నాప్ బారి నుంచి రక్షించిన ఆర్టీసీ సిబ్బంది, పోలీసులు కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు. కిడ్నాప్‌ ఘటనపై ఆర్టీసీ అధికారులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ ఆధారంగా నిందితులను పట్టుకునేందుకు యత్నిస్తున్నారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు దుండగులు వినియోగించిన కారును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.