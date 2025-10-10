ETV Bharat / state

గమ్యానికి తరలించేలోపు చల్లారుతోంది - రాజధానిలో రోడ్లెలా బాగవుతాయి?

అధ్వానంగా రోడ్లపై గుంతల పూడ్చివేత - రాజధానిలో రెండే తయారీ కేంద్రాలు - తారును గమ్యానికి తరలించేలోపు చల్లారిపోతున్న మిశ్రమం - తారును ముద్దలుగా గుంతల్లో వేసి వెళ్లిపోవడంతో మళ్లీ దెబ్బతింటున్న రోడ్లు

Asphalt Mixture Plant
చుడీబజార్‌లోని తారు మిశ్రమం తయారీ కేంద్రం (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Asphalt Mixture Plants in Hyderabad : రాయదుర్గం విప్రో సర్కిల్‌లో రోడ్డుపై గుంత పూడ్చాలంటే 24 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న మియాపూర్‌ దీప్తి శ్రీనగర్‌లో తయారైన తారు మిశ్రమాన్ని తరలించాల్సిన పరిస్థితి. కుషాయిగూడలో రహదారి మరమ్మతులకు 25 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న చుడీబజార్‌లో తయారైన తారును తీసుకెళ్లాలి. ఈ దుస్థితి వల్లే హైదరాబాద్​ మహానగరంలో రహదారి మరమ్మతులు మూణ్నాళ్ల ముచ్చటగా మారింది. 10 వేల కిలోమీటర్ల రోడ్లున్న రాజధానిలో కేవలం 2 తారు తయారీ ప్లాంట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచి తారును వివిధ ప్రాంతాల్లోని గమ్యాలకు తరలించేలోపు మిశ్రమం చల్లారిపోతోంది. దాన్ని అలాగే ముద్దలుగా గుంతల్లో వేసి వెళ్లిపోవడంతో రోడ్లు మళ్లీ మళ్లీ దెబ్బతింటున్నాయి.

మూడు వారాలు మూసేశారు : భారీ నిర్మాణ ప్రాజెక్టుల వద్ద రెండు, మూడు రెడీమిక్స్‌ తయారీ కేంద్రాలుండటం సర్వ సాధారణం అయిపోయింది. మరి కోటి జనాభాకు సేవలందించే గ్రేటర్ హైదరాబాద్​ మున్సిపల్​ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్​ఎంసీ) మాత్రం 2 బీటీ మిశ్రమం కేంద్రాలనే నిర్వహిస్తోంది. వానల్లో తారు వేయడమేంటని ఇటీవల బల్దియా కమిషనర్‌ ఆర్​వీ కర్ణన్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో 3 వారాలపాటు ఆ కేంద్రాలను మూసేశారు. వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో ఈ నెల 6న మళ్లీ వాటిని తెరిచారు.

వర్షాల వల్లే రోడ్లపై గుంతలు : వాహనదారులకు రహదారులు పట్టపగలే చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఇటీవల ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షాలు రహదారులు దెబ్బతినడానికి ఒక కారణమైతే, నాసిరకం నిర్మాణాలు, ఇష్టానుసారంగా తవ్వేయడం లాంటివి ఇతర కారణాలని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అయినప్పటికీ కనీస మరమ్మతులు చేపట్టకపోవడంతో వాహనదారుల రాకపోకలకు రోజూ తీవ్ర ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ఒక్క కిలో మీటరు దూరమైనా చక్కగా ఉన్న రహదారి హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఒక్కటీ కనిపించటం లేదు. ప్రస్తుతం రాజధానిలో సాధారణ తారు రోడ్ల నుంచి జపాన్‌ సాంకేతికతతో, ప్లాస్టిక్‌తో నిర్మించిన రహదారుల వరకు ఇదే పరిస్థితి నెలకొని ఉంటుంది. సిమెంట్ రోడ్లు కూడా ధ్వంసం అయ్యాయి.

ఇవీ కారణాలు..

  • ఈసారి వర్షాలు అధికంగా కురిశాయి. జలమండలి, టెలికాం సంస్థలూ ఇష్టానుసారం రోడ్లను ఎక్కడపడితే అక్కడ తవ్వాయి.
  • మ్యాన్‌హోళ్ల మరమ్మతు పనుల్లో 10 శాతం కూడా క్వాలిటీ లేదు. దీంతో అవీ మాటిమాటికి భూమిలో కుంగిపోతున్నాయి.
  • బాక్స్‌డ్రెయిన్‌ పనుల్లో 50 శాతం రిపేర్లకు వచ్చాయి. మ్యాన్‌హోళ్ల మూతలు మొత్తం పగిలిపోయాయి.
  • రోడ్లపై రోజుల తరబడి నీరు నిల్వ ఉండటంతో భారీగా గుంతలు ఏర్పడుతున్నాయి.
  • నెలకోసారి ట్రాఫిక్, జలమండలి, జీహెచ్‌ఎంసీ, విద్యుత్తు, టెలికాం శాఖల సమన్వయ సమావేశం తప్పకుండా జరగాలి. రోడ్ల సమస్యలపై కులంకుషంగా చర్చించి చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉండగా రెండేళ్లుగా అసలు సమావేశాలే జరగట్లేదు.

ప్రమాణాల ప్రకారం..

  • గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్​ విస్తీర్ణం : 650 చదరపు కిలో మీటర్లు
  • జనాభా : కోటి 20 లక్షలకు పైగా ఉంటుంది.
  • రోడ్ల పొడవు :10 వేల కిలో మీటర్లు
  • తారు మిశ్రమ తయారీ కేంద్రాలు : 1. చుడీబజార్, 2. దీప్తిశ్రీ నగర్‌
  • నాసిరకం తారు వేయడంతో రోడ్లపై ఏర్పడ్డ గుంతలు : సుమారు 30 వేలు
  • రోడ్డు వేసే సమయంలో ఉండాల్సిన ఉష్ణోగ్రత 120 నుంచి 130 డిగ్రీలు
  • తయారు చేసేటప్పుడు ఉష్ణోగ్రత : 150 నుంచి 190 డిగ్రీలు ఉండాలి
  • ప్రస్తుతం గుంతల్లో వేసేటప్పటి పరిస్థితి : 0 నుంచి 50 డిగ్రీలు మాత్రమే ఉంటంది

నరకానికి దగ్గరి'దారులు' : గుంతలమయంగా మారిన ఆర్​ అండ్​ బీ రోడ్లు

794 ప్రాంతాల్లో దెబ్బతిన్న రోడ్లు - NH-44పై వెళ్లేవారు దారి మళ్లించుకోవాల్సిందే

