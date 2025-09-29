ETV Bharat / state

పాత భవనాలే లక్ష్యంగా బల్దియా సిబ్బంది వసూళ్ల పర్వం! - నోటీసులతో బెదిరించి మరీ

మూడు కేటగిరీల భవనాలే లక్ష్యంగా నోటీసులు - రెచ్చిపోతున్న ట్యాక్స్​ ఇన్​స్పెక్టర్లు, బిల్​ కలెక్టర్లు - కొలతలు, జరిమానాల పేరుతో ఆస్తిపన్ను అంచనాలు భారీగా పెంచుతున్న వైనం

GHMC Tax inspectors Issuing Notices To House Owners
GHMC Tax inspectors Issuing Notices To House Owners (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 7:45 AM IST

3 Min Read
GHMC Tax inspectors Issuing Notices To House Owners : సున్నా విస్తీర్ణం, సున్నా ఆస్తిపన్ను, రాయితీ కింద రూ.101 పన్ను చెల్లించే భవనాలు ఇలా 3 కేటగిరీల్లోని ఇళ్లు బల్దియాలోని పలువురు అవినీతి అధికారులకు లక్ష్యంగా మారుతున్నాయి. బల్దియా చట్టంలోని సెక్షన్‌-213 కింద కొందరు ట్యాక్స్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్లు(టీఐ), బిల్‌ కలెక్టర్లు(బీసీ) పెద్దయెత్తున తాఖీదులిస్తున్నాయి. నోటీసులతో యజమానులను భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నారు. కొలతలు, జరిమానాల పేరుతో ఆస్తిపన్ను అంచనాలను భారీగా పెంచడం, తక్కువ పన్ను విధిస్తామంటూ వసూళ్లకు పాల్పడటమనేది అలవాటుగా మారింది.

పాతబస్తీలోనే ఇంటికి రూ.లక్షన్నర : చార్మినార్‌ జోన్‌ పరిధిలోని సంతోష్‌నగర్‌ ప్రాంతంలో ఓ పాత ఇంటికి ట్యాక్స్​ ఇన్​స్పెక్టర్(టీఐ) ఇమ్మాన్యుయేల్‌ మూణ్నెల్ల క్రితం నోటీసిచ్చారు. ప్రస్తుత విస్తీర్ణం ప్రకారం దీనిని సవరించాల్సి ఉందన్నారు. మూడేళ్లకు రూ.1.5 లక్షలు ఇవ్వాలని భయపెట్టడంతో యజమాని ఆ మొత్తాన్ని నగదు రూపంలో చెల్లించారు. అనంతరం రెండు నెలలైనా సదరు టీఐ స్పందించలేదు. దీంతో విసిగి వేసారిపోయిన బాధితుడు కమిషనర్‌ ఆర్వీ.కర్ణన్‌కు ఫిర్యాదు చేయడంతో ట్యాక్స్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ హుటాహుటిన రూ.26 వేల ట్యాక్స్​ చెల్లించినట్లుగా యజమానికి రసీదు పంపారు. మిగిలిన నగదు గురించి వివరణ లేకపోవడంతో కమిషనర్‌ విచారణ చేపట్టి ఇమ్మాన్యుయేల్‌పై సస్పెన్షన్‌ వేటు వేశారు.

ఇతర జోన్లలోనూ : ఇటీవల చందానగర్‌ సర్కిల్‌ పౌరసేవా కేంద్రంలో పని చేసే ఓ ఉద్యోగిని ఆస్తిపన్ను మదింపునకు పౌరులు చెల్లించిన రూ.56 లక్షలు దారి మళ్లించిన ఉదంతం వెలుగులోకి వచ్చింది. అదే జోన్‌లో భారీగా ఖాళీ స్థలాలకు సంబంధించి ఇంటినంబర్లూ జారీ అయ్యాయి. శేరిలింగంపల్లి ఎల్బీనగర్, కూకట్‌పల్లి జోన్లలోనూ ఇదే తరహాలో దందా కొనసాగుతోంది.

పాత భవనాలపై గురి : గ్రేటర్‌ పరిధిలో మొత్తం 25లక్షల భవనాలుండగా ఆస్తిపన్ను పరిధిలో ఉన్నవి 20 లక్షలే. అయ్యప్ప సొసైటీ, గోకుల్‌ఫ్లాట్స్‌ వంటి నోటరీ పేపర్లతో చలామణి అవుతోన్న కాలనీలు అనేకం. రూ.100 లోపు పన్ను చెల్లిస్తున్న 20 వేల భవనాలు, తప్పుడు వినియోగపత్రాలున్న వ్యాపార కేంద్రాలు 2లక్షల మేర ఉన్నాయని ఓ అంచనా. అలాంటి వాటన్నింటినీ బల్దియా సిబ్బంది మామూళ్ల కోసం ఉపయోగించుకుంటున్నారని ఆరోపణలున్నాయి.

త్వరలో వాట్సప్​లోనూ ఆస్తిపన్ను చెల్లించొచ్చు : సామాజిక మాధ్యమాల్లో సమాచారాన్ని పంచుకోవడమే కాదు, ఆస్తిపన్ను కూడా కట్టొచ్చు. పౌర సేవలను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయడమే లక్ష్యంగా జీహెచ్‌ఎంసీ(గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) సోషల్ మీడియా వాట్సప్‌ యాప్‌ సేవలను ఉపయోగించుకోవాలని నిర్ణయించింది. వాట్సప్‌లోనే ప్రొపర్టీ ట్యాక్స్, ట్రేడ్‌ లైసెన్సు ఫీజు చెల్లించే సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ఆసక్తి గల సంస్థలు ప్రతిపాదనలు సమర్పించాలని బల్దియా కొద్ది రోజుల క్రితం ఈఓఐ (ఎక్స్‌ప్రెషన్‌ ఆఫ్‌ ఇంట్రెస్ట్‌) ఓ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది.

ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే : ఏటా రూ.2 వేల కోట్ల ఆస్తిపన్ను వసూలవుతుండగా సగం ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో చెల్లింపుల ద్వారానే అకౌంట్​కు చేరుతోంది. ప్రస్తుతం గూగుల్‌పే, మైజీహెచ్‌ఎంసీ మొబైల్‌ యాప్, పేటీఎం, ఇతర యూపీఐ యాప్‌ల ద్వారా, జీహెచ్‌ఎంసీ వెబ్‌సైట్​ల ద్వారా ప్రజలు పన్నులను చెల్లిస్తున్నారు. ఆస్తిపన్ను(ప్రొపర్టీ ట్యాక్స్) బకాయి ఎంత ఉంది. ఏ తేదీలోపు చెల్లించాలి? ఓటీపీ, ఇతరత్రా ఎస్‌ఎంఎస్‌లది కీలక పాత్ర. పన్నులకు సంబంధించి ఏటా నగరవాసులకు జీహెచ్‌ఎంసీ 20 లక్షల ఎస్సెమ్మెస్‌లను(మెసేజ్​లు) పంపిస్తుంది. ప్రతి 1000 ఎస్‌ఎంఎస్‌లకు గాను రూ.52 ఖర్చు చేస్తోంది. వాట్సప్‌లో బిజినెస్‌ అకౌంట్​ తెరిచి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్​, ట్రేడ్‌ లైసెన్సు ఫీజులను వసూలు చేస్తే ఎస్‌ఎంఎస్‌లకు అయ్యే ఖర్చు ఆదా అవుతుందని జీహెచ్​ఎంసీ భావిస్తోంది.

