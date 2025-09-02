ETV Bharat / state

గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌లో గణేశ్‌ నిమజ్జనానికి సర్వం సిద్ధం - రూ.54 కోట్ల పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసిన జీహెచ్‌ఎంసీ - నిమజ్జన విధుల్లో పాల్గొననున్న 15 వేల మంది జీహెచ్‌ఎంసీ సిబ్బంది

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 7:56 AM IST

GHMC Arrangements For Ganesh Immersion : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌లో గణేశ్‌ నిమజ్జనానికి జీహెచ్​ఎంసీ సర్వం సిద్ధం చేసింది. రూ.54 కోట్లతో పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసింది. 15 వేల మంది సిబ్బంది జీహెచ్​ఎంసీ తరపున నిమజ్జనం విధుల్లో ఉండనున్నారు. హుస్సేన్‌సాగర్‌తో పాటు 20 చెరువులు, 74 కృతిమ కొలనుల వద్ద మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తోంది. ఇప్పటికే ట్యాంక్‌బండ్ పరిసరాల్లో నిమజ్జన సందడి కొనసాగుతుండగా 125 జేసీబీలు, 102 మినీ టిప్పర్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు వ్యర్థాలను డంపింగ్ యార్డులకు తరలిస్తూ భక్తులకు ఇబ్బందిలేకుండా చూస్తోంది. ఈ నెల 6న జరిగే గణేశ్ నిమజ్జనాన్ని సురక్షితంగా, సాఫీగా జరిగేలా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు.

134 క్రేన్​లు అందుబాటులో : గతేడాది అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని భక్తులకు ఇబ్బంది తలెత్తకుండా ముందస్తుగా అన్ని చర్యలు చేపట్టినట్లు జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్​ పేర్కొన్నారు. ఈనెల 6న జరిగే నిమజ్జనం సాఫీగా సాగేలా రూ.54 కోట్లతో ఏర్పాట్లు చేశారు. హుస్సేన్​సాగర్​తో పాటు 20 ప్రధాన చెరువులు, 72 కృతిమ కొలనులను సిద్ధం చేశారు. 134 క్రేన్లు, 259 మొబైల్ క్రేన్లు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. హైడ్రా, పర్యాటకశాఖ సమన్వయంతో హుస్సేన్ సాగర్‌లో 9 బోట్లను, డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలు 200 మంది గజ ఈతగాళ్లను సిద్ధం చేశారు. ఎన్​టీఆర్​​ మార్గ్‌లో పోలీసుల సహకారంతో 13 కంట్రోల్ రూంలు ఏర్పాటు చేశారు.

నగర నలుమూలల నుంచి ఊరేగింపుగా బొజ్జ గణపయ్యలు హుస్సేన్‌సాగర్‌కు తరలిరానున్నాయి. ఈ మార్గంలో ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా 160 యాక్షన్ టీంలను అందుబాటులో ఉంచారు. వేడుకల్లో స్వచ్ఛతకు పెద్దపీటవేస్తూ 14,486 మంది సిబ్బంది మూడు షిప్ట్‌ల్లో పనిచేయనున్నారు. 3 నుంచి 4 కిలోమీటర్లకు శానిటేషన్ మొత్తంగా 166 పారిశుద్ధ్య బృందాలు పనిచేయనున్నాయి. నిమజ్జనం జరిగే ప్రదేశాల్లో 39 మొబైల్ టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేశారు.

హుస్సేన్‌సాగర్‌తో పాటు ఊరేగింపు జరిగే మార్గంలో 56,187 తాత్కాలిక లైట్లు ఏర్పాటు చేశారు. 3 షిఫ్టులలో పని చేసేలా అంబులెన్స్‌లతో సహా 7 మెడికల్ క్యాంపులు సిద్ధంగా ఉంచారు. వినాయక చవితి ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు 125 జేసీబీలు, 102 మినీ టిప్పర్లు ఉపయోగించి 3వేల మెట్రిక్ టన్నుల వ్యర్థాలు సేకరించి డంప్ యార్డుకు తరలించారు. రోడ్‌ సేఫ్టీ డ్రైవ్‌లో భాగంగా ఇప్పటివరకు గ్రేటర్‌ వ్యాప్తంగా 90 శాతానికి పైగా గుంతలు పూడ్చినట్లు జీహెచ్​ఎంసీ తెలిపింది. వర్షాలతో దెబ్బతిన్న రహదారులకు మరమ్మతులు కొనసాగుతున్నట్లు వెల్లడించింది.

నిమజ్జనం సాఫీగా సాగేలా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు : నిమజ్జన ఏర్పాట్లను జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ పరిశీలిస్తున్నారు. నెక్లెస్ రోడ్‌మార్గంలోని పీపుల్స్‌ ప్లాజా, సన్ రైజింగ్ పాయింట్, లేక్ వ్యూ పార్క్, బతుకమ్మ కుంట, సంజీవయ్య పార్క్ బేబీ పాండ్‌లలో నిమజ్జన ఏర్పాట్లను అదనపు కమిషనర్ రఘు ప్రసాద్‌తో కలిసి పరిశీలించారు. బ్యారికేడ్లు, లైటింగ్, క్రేన్‌ల ఏర్పాటు, కంట్రోల్ రూంలు పరిశీలించి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. నిమజ్జనం సాఫీగా జరిగేలా అన్ని రకాల మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని సూచించారు. భక్తులు సకాలంలో నిర్దేశించిన మార్గంలో గణేశ్ ప్రతిమలనినిమజ్జానికి తరలించాలని కమిషనర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

