ETV Bharat / state

మీరు మండి బిర్యానీ ప్రియులా? - ఆ చట్నీ నిషేధానికి ఆహార కల్తీ నియంత్రణ విభాగం సిఫార్సు

GHMC Letter To Government To Allow Ban On Mayonnaise In Hyderabad : ఆహార ప్రియులు ఎంతో ఇష్టంగా తినే మయోనైజ్‌పై నిషేధం విధించేందుకు జీహెచ్‌ఎంసీ (GHMC) సిద్ధమైంది. దీన్ని మండి బిర్యానీ, కబాబ్‌లు, పిజ్జాలు, బర్గర్లు, శాండ్‌విచ్‌లు, తదితర ఆహార వాటిలో చెట్నీలా వేసుకుని చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. హైదరాబాద్​ నగరంలో వరుసగా జరుగుతున్న ఘటనలతో బల్దియా ఆహార కల్తీ నియంత్రణ విభాగం అప్రమత్తమైంది. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా హోటళ్లు తీరు మార్చుకోవడం లేదని కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది. మయోనైజ్​ను నిషేధించేందుకు అనుమతి కోరడం గమనార్హం.

వరుస ఘటనలు : మేడ్చల్​ జిల్లా అల్వాల్‌లోని గ్రిల్‌ హౌజ్‌ హోటల్‌లో నాసిరకం మయోనైజ్‌ను తిన్న కొంత మంది యువకులు ఇటీవల ఆసుపత్రిపాలయ్యారు. వారం కిందట 5 మందికి వాంతులు, విరేచనాలతో స్థానిక ఆసుపత్రిలో చేరడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఏడాది జనవరి 10 (10-01-2024)న కూడా ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. అదే హోటల్‌లో షవర్మ తిన్న 20 మందికి పైగా యువకులు 3, 4 రోజులు అయ్యాక సమీప హాస్పిటల్లో చేరాల్సి వచ్చింది. కొంతమందికి రక్త పరీక్షలు చేయగా హానికర సాల్మనెల్లా బాక్టీరియా ఉన్నట్లు వైద్యులు తేల్చి చెప్పారు. ఆ హోటల్‌లోని షవర్మ బాగోలేదని బల్దియాకు పెద్ద ఎత్తున ఫిర్యాదులు అందాయి.

మయొనైజ్‌ ఎక్కువగా తింటున్నారా? ఈ సమస్యలు తప్పవంటున్న నిపుణులు! - Mayonnaise Health Effects