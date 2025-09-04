ETV Bharat / state

గంటలో లారీ పూడిక తీసే రోబో - హైదరాబాద్​కు వచ్చేసింది!! - ROBOTIC TECHNOLOGY IN FLOODING

రోడ్ల ముంపు సమస్య నివారణకు రోబో సాంకేతికత - గంటలో లారీ పూడిక తీసే సామర్థ్యం - రోబోకు ఎదురయ్యే ప్రతి దృశ్యాన్ని సీక్రెట్‌ కెమెరాల్లో రికార్డు

Robo
Robo (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read

Robotic Technology to Prevent Road Flooding : రోడ్ల ముంపు సమస్య నివారణకు జీహెచ్‌ఎంసీ రోబో సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తోంది. ముంబయిలోని ఓ ప్రైవేట్​ సంస్థకు చెందిన రోబోను ఇటీవల హైదరాబాద్​లోని మెహిదీపట్నం ప్రధాన రహదారిపై ఇంజినీర్లు విజయవంతంగా పరీక్షించారు. గంటలో లారీ పూడిక తీసే సామర్థ్యం ఉందని అధికారులు అన్నారు.

రోబో పని తీరు ఎలా ఉంటుందంటే? : మ్యాన్‌హోల్‌ లోపల ఉండే బలమైన, బండరాళ్ల వంటి వ్యర్థాలను ఆ యంత్రం ధ్వంసం చేస్తుంది. పూడిక మట్టిని బయటకు నెట్టివేస్తోంది. దీంతో పాటు మురుగు, బురదను సైతం బయటకు తోడేస్తుంది.

రోబో ప్రత్యేకతలు : రోబోకు తక్కువ ఎత్తు, ఎక్కువ ఎత్తు ఉండే రెండు రకాల చక్రాలుంటాయి. బురద, వరద, పూడిక మట్టిలోకి చొచ్చుకెళ్తుంది. ముందువైపు మట్టిని చీల్చుకెళ్లేందుకు వీలుగా నీటిని చిమ్మే పరికరం ఉంటుంది. రోబోకు ఎదురయ్యే ప్రతి దృశ్యాన్ని సీక్రెట్‌ కెమెరాల్లో రికార్డు చేస్తాయి.

40 % వరకు ఉపశమనం : భారీ వర్షాల్లో భూగర్భ వరద నీటి జలాశయాలు హైదరాబాద్​ నగరాన్ని ఆదుకుంటున్నాయి. తక్కువ వ్యవధిలో భారీగా పడే వర్షాల నుంచి తక్షణ ఉపశమనం కల్పిస్తున్నాయి. మూడు సెం.మీ.ల వరకు కురిస్తే వంద శాతం రక్షణ ఇస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో 7 నుంచి 8 సెం.మీ.ల వరకు కురవగా 40 % వరకు ఉపశమనం కల్పించాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ప్రేరణ : జపాన్‌లో వరదల నీటి నుంచి నగరాలను కాపాడేందుకు భారీ సొరంగాలు నిర్మించారు. వాటి స్ఫూర్తితో జీహెచ్‌ఎంసీ హైదరాబాద్​ నగరంలోని 11 ప్రాంతాల్లో రూ.15.69 కోట్లతో ట్యాంకులు నిర్మించింది.

ఎలా చేశారంటే : వరద నీరు సాఫీగా వెళ్లలేని కూడళ్లు, రోడ్లను గుర్తించారు. అక్కడ భూగర్భ ట్యాంకులు నిర్మించారు. అందులో నీరు ఇంకేలా ఇంజక్షన్‌ బోర్లతో పాటు ఆ వరద నీటిని ఎత్తి పోసేందుకు భారీ మోటార్లు ఏర్పాటు చేశారు.

కమిషనర్‌ ఏమన్నారంటే : ఇటీవలి వర్షాల్లో ఈ విధానం విజయవంతమైందని జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్‌ ఆర్​వీ కర్ణన్‌ వెల్లడించారు. 2 సెం.మీ. నుంచి 3 సెం.మీ.ల వర్షం కురిసిన సందర్భంలో ఇవి 100 శాతం ఉపశమనం కల్పిస్తున్నాయి. అంతకు మించి కురిస్తే నగరవాసుల ఇబ్బందులను కొంతమేర తగ్గిస్తున్నాయి.

5 గంటల పాటు పని : ఫైర్‌ ఫైటింగ్‌ రోబో రోబో ఖరీదు రూ.1.6 కోట్లు. 3 రోబోలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇవి అగ్నికీలలు ఉన్న ప్రాంతానికి వెళ్లి నీరు, ఫోమ్‌ చల్లగలవు. దాదాపు 900 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతను రోబోలు తట్టుకోగలవు. ఈ రోబో తనపై తాను నీళ్లు చల్లుకుంటూ వేడిని తట్టుకుంటూనే ఎదురుగా ఉన్న మంటలపైనా నీళ్లు చల్లుతుంది. నిమిషానికి 2,000 లీటర్ల నీటిని 60 మీటర్ల ఎత్తు వరకు వెదజల్లగలదు. 350 నుంచి 400 కిలోల బరువు ఉన్న ఈ రోబో మెట్లను సైతం ఎక్కుతుంది. 500 మీటర్ల దూరం నుంచి రిమోట్‌ ద్వారా దీనిని ఆపరేట్‌ చేయవచ్చు. రోబోకు ముందు వెనుక ఉన్న కెమెరాలతో అగ్నిప్రమాద ప్రాంతంలోని దృశ్యాలను వీడియో ద్వారా చూడవచ్చు. ఏకధాటిగా 5 గంటల పాటు ఈ రోబో పని చేస్తుంది.

మంటల్లోనూ, నీళ్లలోనూ దూసుకెళ్లే రోబోలు - అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సమకూర్చుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది

