భాగ్యనగరానికి వన్నెతెస్తున్న కళాత్మక అందాలు - పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేలా థీమ్ ఆధారిత ప్రతిమలు

ప్రధాన కూడళ్లను అందంగా ముస్తాబు చేస్తున్న జీహెచ్ఎంసీ - పర్యాటకులతో పాటు ప్రజలను ఆకట్టుకునేలా థీమ్ ఆధారిత ప్రతిమలు- పైవంతెనల కింద అందమైన చిత్రాలు, పూల మొక్కలతో ముస్తాబు

GHMC is Beautifying Major Junctions In Hyd
GHMC is Beautifying Major Junctions In Hyd (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 7:42 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 7:52 PM IST

GHMC is Beautifying Major Junctions In Hyd : విశ్వనగరంగా పేరుగాంచిన హైదరాబాద్‌ను మరింత సుందరంగా చేసేందుకు నగరపాలక సంస్థ ప్రధాన కూడళ్లను అందంగా ముస్తాబు చేస్తోంది. పర్యాటకులతోపాటు ప్రజలను ఆకట్టుకునేలా థీమ్ ఆధారిత కూడళ్లతోపాటు పైవంతెనల కింద అందమైన చిత్రాలు, పూల మొక్కలు, ఇతర అలంకరణలతో చేస్తోంది. కొన్నిచోట్ల సందేశాత్మక చిత్రాలు, బొమ్మలతో నగర కూడళ్లను తీర్చిదిద్దుతోంది బల్దియా.

భాగ్యనగరానికి వన్నెతెస్తున్న కళాత్మక అందాలు (ETV)

పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేవిధంగా : హైదరాబాద్ నగరం అంటే కిక్కిరిసిపోయిన ట్రాఫిక్, రణగొణ ధ్వనులు, నిత్యం రోడ్లపై బారులు తీరే వాహనాలు ఎటు చూసినా పెద్దపెద్ద భవనాలతో కాంక్రీట్ జంగిల్ లా కన్పిస్తుంది. అయితే దేశ విదేశీ పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది నగరపాలక సంస్థ. నగర సుందరీకరణ కోసం బల్దియా ప్రత్యేక ప్రాజెక్టు చేపట్టింది. దీనిలోభాగంగా ఫుట్‌పాత్‌ పక్కనున్న గోడలు, పైవంతెనలు, పాదచారుల బాట వెంట తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని, నగర చరిత్రను కళ్లకు కట్టేలా చిత్రాలు గీయించటంతోపాటుగా ప్రధాన సర్కిళ్లలో ప్రత్యేకమైన సందేశం ఇచ్చేలా విగ్రహాలు, బొమ్మలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇవి సందర్శకులను మంత్రముగ్ధులను చేసేలా ఉంటున్నాయి. 12 ట్రాఫిక్ కూడళ్లను అభివృద్ధి చేసి సుందరంగా తీర్చిదిద్దాలని జీహెచ్​ఎంసీ నిర్ణయించింది. దీనికోసం రూ.149 కోట్లు కేటాయించి ఒక్కో కూడలికి సుమారు 3 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తోందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

GHMC FOCUS ON BEAUTIFYING JUNCTIONS
డాల్ఫిన్స్​ కళాకృతి (ETV)

సందేశాన్నిచ్చేవిధంగా : రద్దీగా ఉండే రోడ్ల మధ్య కూడళ్లలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక అలంకరణ మనసును దోచేస్తున్నాయి. ఒక్కో సర్కిల్‌లో ఉన్న బొమ్మలు ఒక్కో సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయి. సికింద్రాబాద్‌లోని ఓ కూడలిలో వీణ వాయిద్యాల అలంకరణ సంగీత స్ఫూర్తిని గుర్తుచేస్తోంది. మన సంప్రదాయ కళలకు ఇది ఒక ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. నారాయణగూడ కూడలిలో మనిషి చేతుల్లో గ్లోబ్ విశ్వనగర స్ఫూర్తిని తెలుపుతూ పర్యావరణ పరిరక్షణ మన బాధ్యత అనే విషయాన్ని గుర్తుచేస్తోంది. సీతాకోక చిలుకలు, బాతులు, డాల్ఫిన్స్ జంతువుల విగ్రహాలతో అలంకరించిన కూడళ్లు నగరంలో జీవ వైవిధ్యాన్ని గుర్తు చేసేలా ఉన్నాయి.

GHMC FOCUS ON BEAUTIFYING JUNCTIONS
ఓ కూడలిలో ఏర్పాటు చేసిన జింకల కళాకృతి (ETV)

సందర్శకులకు ప్రత్యేక అనుభూతిని కలిగిస్తూ : అబిడ్స్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన పోస్టాఫీసు అలంకరణ ఇది భాగ్యనగర వారసత్వానికి ప్రతీకగా కనిపిస్తోంది. సమీపంలో పోస్టాఫీసు ఉండటంతో అక్కడి ప్రత్యేకత చాటుతోంది. ప్రతీ సర్కిల్ వెనుక ఒక అర్థం, సందేశం ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా రాత్రి వేళ మిరుమిట్లు గొలిపే రంగు రంగుల విద్యుత్ దీపాలంకరణలు నగర కూడళ్లకు వన్నె తెస్తూ ఓ ప్రత్యేక అనుభూతి కలిగిస్తున్నాయి. సుందరీకరణలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రతీకలు నగర వాసులకే కాదు సందర్శకులను నయనానందాన్ని కలగజేస్తున్నాయి.

GHMC FOCUS ON BEAUTIFYING JUNCTIONS
ఫొటో ఫ్రేమ్ రూపంలో ఏర్పాటు చేసిన కళాకృతి (ETV)

వర్టికల్​ గార్డెన్స్​తో పచ్చదనం : నగర సుందరీకరణ కోసం జీహెచ్​ఎంసీ ఇప్పటికే అనేక చర్యలను చేపట్టింది. ముఖ్యంగా ఫ్లైఓవర్స్​ కింద, నాళాల దగ్గర వర్టికల్ గార్డెన్స్​ను ఏర్పాటు చేసింది. వర్టికల్ విధానంలో మొక్కలను పెంచుతూ నగర వాసులకు పచ్చదనాన్ని ఇంపుగా కనిపించే విధంగా చర్యలు చేపట్టింది. ఖైరతాబాద్ వద్ద ఉన్న వర్టికల్ గార్డెన్ 10 ఫీట్ల ఎత్తు 260 అడుగుల పొడవు ఉంటుంది. ఇక్కడ రూ.32 లక్షల వ్యయంతో 14000 మొక్కలను నాటారు. నాలాల దగ్గర చిన్న చిన్న ప్లాస్టిక్ కుండీలను వరసుగా చేర్చి నిలువుగా అమర్చుతారు వాటిలో మొక్కలను పెడతారు. దీని ద్వారా చూపరులకు పచ్చదనం ఇంపుగా కనిపిస్తుంది.

GHMC FOCUS ON BEAUTIFYING JUNCTIONS
నగరంలోని ఓ కూడలిలో వీణ వాయిద్యాల కళాకృతి (ETV)

