ETV Bharat / state

ఉత్తరాంధ్రలో అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయం - మంత్రి లోకేశ్‌ సమక్షంలో ఒప్పందం - GEORGIA NATIONAL UNIVERSITY TO AP

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Georgia National University to Set Up Varsity in Andhra Pradesh : విద్యార్థులకు నాణ్యమైన ఉన్నత విద్యను అందించే లక్ష్యంతో ఉత్తరాంధ్రలో ప్రతిష్ఠాత్మక అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటుకు జార్జియన్‌ నేషనల్‌ యూనివర్సిటీ ఎస్‌ఈయూ (జీఎన్‌యూ)తో ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఉండవల్లిలోని నివాసంలో విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్‌ సమక్షంలో సోమవారం ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. ఒప్పందం ప్రకారం ఉత్తరాంధ్రలో అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయం స్థాపించడానికి జీఎన్‌యూ సుమారు రూ.1,300 కోట్ల పెట్టుబడి పెడుతుంది. దీంతో గ్లోబల్‌ ఎడ్యుకేషన్​ ఎకో సిస్టమ్​ అభివృద్ధి చెందడంతో పాటు 500 మందికి ఉపాధి లభించనుంది.

అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయ స్థాపనకు పెట్టుబడి, సాంకేతికత, ఎక్విప్‌మెంట్‌ను అందుబాటులో ఉంచడంలో జీఎన్‌యూ సహకారం అందిస్తుంది. ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చడం, మార్కెట్‌ అవసరాలకు అనుగుణంగా పాఠ్యాంశాల మార్పు, పరిశోధనలు, నవీన ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడం ఈ ఒప్పందం ప్రధాన లక్ష్యం.

టెక్నాలజీ, బిజినెస్, హెల్త్, ఏఐ తదితర అత్యాధునిక ఉత్తమ పద్ధతులపై విద్యార్థులకు జీఎన్‌యూ శిక్షణ ఇస్తుంది. 2002లో స్థాపించిన జీఎన్‌యూ, జార్జియాలో డైనమిక్‌ ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఒకటి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరొందిన నాలుగు ఇంటర్నేషనల్‌ అక్రెడిటెడ్‌ ఫ్యాకల్టీ ప్రోగ్రామ్స్‌తో పాటు పలు అగ్రశ్రేణి గ్లోబల్‌ కంపెనీలతో ఈ వర్సిటీకి భాగస్వామ్యం ఉంది.