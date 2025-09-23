ETV Bharat / state

ఇక తప్పిపోయే భయం ఇకలేదు - చిన్నారులకు క్యూఆర్ కోడ్ బ్యాండ్లు

విజయవాడ దుర్గగుడి దసరా ఉత్సవాల్లో పిల్లల కోసం వినూత్న చర్యలు - స్కాన్ చేస్తే వెంటనే తల్లిదండ్రుల వివరాలు ఫోన్‌లోకి

Vijayawada Durga Temple
Vijayawada Durga Temple (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Geo QR Tags for Children at Vijayawada Durga Temple: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నెల 22వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైన ఈ ఉత్సవాలు అక్టోబర్ 2 వరకు జరగనున్నాయి. లక్షలాది మంది భక్తులు దర్శనార్థం వస్తున్న నేపథ్యంలో, అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసి, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తూ భక్తుల సౌకర్యానికి పెద్దపీట వేశారు.

చిన్నారుల భద్రతకు ప్రత్యేక క్యూఆర్ బ్యాండ్లు: దసరా సమయంలో గుడికి వచ్చే చిన్నారి భక్తులు తప్పిపోకుండా చూడటం కోసం ప్రభుత్వం వినూత్న చర్యలు చేపట్టింది. మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ సిబ్బంది పర్యవేక్షణలో చిన్నారుల చేతికి ప్రత్యేక క్యూఆర్ కోడ్‌ రిస్ట్ బ్యాండ్‌లను కడుతున్నారు. ఈ బ్యాండ్‌లను స్కాన్ చేస్తే పిల్లల పేరు, తల్లిదండ్రుల వివరాలు, ఫోన్ నంబర్లు వంటి సమాచారం వెంటనే అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఎవరైనా చిన్నారి తప్పిపోయినట్లయితే, ఆ బ్యాండ్‌ను స్కాన్ చేసి నేరుగా తల్లిదండ్రులను ఫోన్ లేదా వాట్సాప్ ద్వారా సంప్రదించే సౌకర్యం కల్పించారు.

గతంలో భవానీ దీక్షా విరమణ సందర్భంగా ప్రవేశపెట్టిన చైల్డ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (CMS) క్యూఆర్ ట్యాగ్‌లు మంచి ఫలితాలు ఇవ్వడంతో, ఈసారి మరింత ఆధునికంగా జియో ట్యాగింగ్, అదనపు సాంకేతికత జోడించి వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేశారు. ఐసీడీఎస్ విభాగం ప్రత్యేక బృందాలు రైల్వే స్టేషన్, బస్ స్టేషన్, నగర ప్రవేశ ద్వారాలు, క్యూలైన్ల వద్ద చిన్నారుల భద్రత కోసం ఈ బ్యాండ్‌లను అందజేస్తున్నాయి.

భక్తుల సౌకర్యం కోసం టెక్నాలజీ వినియోగం: ఈసారి దసరా ఉత్సవాల్లో ఏఐ కెమెరాలు, డ్రోన్‌లు, RFID చేతి బ్యాండ్‌లు వినియోగంలోకి తెచ్చారు. అలాగే ‘దసరా 2025 యాప్‌’ పేరుతో ప్రత్యేక మొబైల్ అప్లికేషన్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఇందులో ఉత్సవాల సమాచారం, దర్శన సమయాలు, సేవల వివరాలు, పార్కింగ్ సౌకర్యాల గురించి పూర్తి సమాచారం ఉంటుంది. భక్తులు ఎక్కడ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయో, ఎలా చేరుకోవాలో ఈ యాప్‌ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

పార్కింగ్ విషయంలో భక్తులు ఇబ్బందులు పడకుండా, దుర్గగుడి చుట్టుపక్కల 25 ప్రాంతాల్లో వాహనాలు నిలిపే సౌకర్యం కల్పించారు. ఈ ప్రాంతాలను నేరుగా యాప్‌తో అనుసంధానించారు. ఏ పార్కింగ్ ప్రదేశంలో ఎన్ని వాహనాలు ఉన్నాయో, ఇంకా ఎంత ఖాళీ ఉందో యాప్‌లో రియల్ టైమ్‌లో అప్‌డేట్ అవుతుంది. ఇందుకోసం పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో ప్రత్యేక ఏఐ ఆధారిత కెమెరాలు అమర్చారు. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, గుంటూరు వైపుల నుంచి వచ్చే వాహనాలను ఆయా జాతీయ రహదారుల సమీపంలోనే నిలిపేలా మార్గదర్శకాలు ఇచ్చారు.

భక్తుల సౌలభ్యం కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు: అధికారులు భక్తుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రూ. 500 టికెట్‌ను రద్దు చేశారు. అలాగే రద్దీ ఎక్కువగా లేని ఉదయం 7 నుంచి 9 గంటల మధ్య, సాయంత్రం 3 నుంచి 5 గంటల మధ్య మాత్రమే వీఐపీ దర్శనాలకు అనుమతి ఇస్తున్నారు. వృద్ధులు, దివ్యాంగుల కోసం సాయంత్రం 4 నుంచి 5 గంటల మధ్య ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. దసరా 2025 యాప్‌లో 28 రకాల సేవలను సమగ్రంగా పొందుపరిచారు. పార్కింగ్ వివరాలే కాకుండా, రూట్ మ్యాప్, కాంటాక్ట్ నంబర్లు, సేవా కేంద్రాల లొకేషన్ వివరాలు కూడా భక్తులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ ఏడాది దసరా ఉత్సవాల్లో ఆధునిక సాంకేతికత వినియోగం, ప్రత్యేక క్యూఆర్ బ్యాండ్లు, పార్కింగ్ యాప్ సౌకర్యాలు భక్తులకు సులభతరం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చిన్నారుల భద్రత కోసం తీసుకొచ్చిన క్యూఆర్ ట్యాగ్‌లు తల్లిదండ్రుల్లో నమ్మకాన్ని పెంచుతున్నాయి. సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ భక్తుల భద్రత, సౌలభ్యానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఈ ఏర్పాట్లు దసరా మహోత్సవాలను మరింత శ్రద్ధగా, సురక్షితంగా నిలిపేలా మారాయి.

వాహనం ఎక్కడ పార్కింగ్‌ చెయ్యాలో ఈ యాప్ చెప్తుంది​ - ఇంద్రకీలాద్రిపై సాంకేతికత పరవళ్లు

ఇంద్రకీలాద్రి శరన్నవరాత్రులు ఉత్సవాలు - 11 రోజులు 11 అవతారాల్లో దుర్గమ్మ దర్శనం!

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYAWADA DURGA TEMPLE DUSSEHRAQR CODE WRISTBANDS FOR KIDSVIJAYAWADA DURGA TEMPLE PARKING APPDASARA 2025 MOBILE APPGEO QR TAGS FOR CHILDREN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.