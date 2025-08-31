Generational Family Trees: శేఖర్ అనే వ్యక్తి ఓ పనిమీద ప్రభుత్వ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. అతని పని పూర్తికావాలంటే పలు పత్రాలను తీసుకురావాలని అక్కడి పనిచేస్తున్న ఉద్యోగి సూచించారు. ఆ పని కోసం కార్యాలయం చుట్టూ శేఖర్ ఆరు నెలలు తిరిగారు. తీరా పత్రాలన్నీ సమర్పిస్తే వాటిని పరిశీలించిన ఉద్యోగి ఎవరో కాదు శేఖర్కు వరుసకు అన్నయ్య అవుతారు. ఈ ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మనవారెవరో పరాయివారు ఎవరో మనకు తెలియకుండానే పోతోందనడానికి ఇదో ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ.
ఏడు తరాల వంశవృక్షం: శుభకార్యాల్లో కలిసినప్పుడు ముఖ పరిచయాలు తప్ప ఇతర విషయాలు పంచుకోవడం లేదు. బంధాలు దూరమవడంతో నా అన్నవాళ్లకే అవసరమైన సందర్భంలో సాయం చేసుకోలేకపోతున్నాం. ఉమ్మడి కుటుంబాలున్న సమయంలో చిన్నమ్మ, చిన్నాన్న, పెద్దమ్మ, పెదనాన్న, అత్త, మావయ్య, మేనమామ ఇలా ఎంతోమంది చుట్టూ ఉండేవారు. ఒకరికి ఆపద వస్తే అందరూ ధైర్యం చెప్పి ఆదుకునేవారు. నేడు ఆ పరిస్థితి లేదు.
ప్రస్తుతం కొందరు ఔత్సాహికులు పాతరోజులను గుర్తుచేస్తూ వంశవృక్షాలను తయారు చేస్తున్నారు. మచిలీపట్నానికి చెందిన సముద్రయ్య ఏడు తరాల వంశవృక్షాన్ని రూపొందించి నేటి తరానికి అందించారు. పెనుగొండ మండలం ఇలపర్రులో పెన్మత్స వంశానికి చెందిన 8 తరాల వంశవృక్షాన్ని పెన్మత్స సత్యనారాయణరాజు భవిష్యత్తు తరాలకు అందించారు.
11 తరాల వారి వివరాలు: రుద్రరాజు వంశీయులు 11 తరాలకు చెందిన వారి వివరాలను ఫొటోలతో సహా సేకరించారు. వాటికి ఒక రూపమిచ్చి అద్దాలతో ఫ్రేమ్ కట్టించారు. హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటున్న ఆర్.ఎస్.రాజు పోడూరులో ఉన్న మండువా ఇంట్లో ఏటా రెండు సార్లు కుటుంబ సభ్యులను కలుపుతారు. ఆయనతో కలిసి ఏడాదికిపైగా కృషి చేసి వంశీయుల వివరాలను సేకరించినట్లు తొమ్మిదో తరానికి చెందిన రుద్రరాజు సీతారామరాజు (రవి) తెలిపారు.
జగమంత కుటుంబంతో వంశవృక్షం: భీమవరంకు చెందిన వేగేశ్న వంశానికి చెందిన వారు తమ వంశవృక్షానికి (జగమంత కుటుంబం) పుస్తక రూపాన్నిచ్చారు. ఇందులో 763 మంది కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు, మొబైల్ నంబర్లను పొందుపరిచారు. ఏ అవసరమున్నా మేమున్నామంటూ భావితరాలకు భరోసానిచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంశ మూలాలను తెలుసుకోవాలని వేగేశ్న కాశీవిశ్వేశ్వరరాజు (అభిరుచి కాశి) అంటున్నారు.
4వ తరం 28జంటలకు షష్టిపూర్తి: వట్టికూటి వంశంలో ఆరు తరాలకు 186 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. వీరు కాకుండా మెట్టినింట అడుగుపెట్టిన ఆడపిల్లలు 194 మంది ఉన్నారు. వట్టికూటి వంశీయులు వేర్వేరుగా రెండు వంశవృక్షాలను తయారుచేశారు. నాలుగో తరానికి చెందిన దాదాపు 28 జంటలకు ఈ సంవత్సరం ఒకేసారి షష్టిపూర్తి చేశానని పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు మండలం మండపాకకు చెందిన వట్టికూటి చెంచయ్య తెలిపారు.
