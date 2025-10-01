ఎల్పీజీ వినియోగదారులకు గుడ్న్యూస్! - ఇంటివద్దే ఈకేవైసీ
ఎల్పీజీ కనెక్షన్లకు బయోమెట్రిక్ ఆధార్ ఈకేవైసీ వేగవంతం చేసిన గ్యాస్ సంస్థలు - వినియోగదారులకు గ్యాస్ పంపిణీ సమయంలో ఈకేవైసీ అథంటికేషన్ - నకిలీలకు చెక్ పెట్టడమే లక్ష్యంగా ఆధార్ ఈకేవైసీ
Aadhaar Authentication For LPG Connections : వంట గ్యాస్ దుర్వినియోగం కాకుండా నకిలీలను ఏరివేసేందుకు కేంద్రం ఆధార్ అథంటికేషన్ ప్రక్రియను తీసుకువచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పటికే జరుగుతున్న ఈకేవైసీ ప్రక్రియను గ్యాస్ సంస్థలు వేగవంతం చేశాయి. ప్రతి కస్టమర్కు వంట గ్యాస్ సిలిండర్ను పంపిణీ చేసే సమయంలో ఈ కేవైసీ ధ్రువీకరణను చేస్తున్నారు. ఎల్పీజీ గ్యాస్ పంపిణీ సంస్థలకు కూడా ఆధార్ లింకేజీ ఇవ్వడంతో ఇంటివద్దే ఈ ప్రాసెస్ను పూర్తి చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల నకిలీ గ్యాస్ కనెక్షన్లకు చెక్ పెట్టేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
వంటగ్యాస్ దుర్వనియోగం కాకుండా చూడటమే లక్ష్యం : ఇప్పటికే డొమెస్టిక్ గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఆధార్తో అనుసంధానమైనప్పటికీ తాజాగా పక్కా బయోమెట్రిక్తో అథంటికేషన్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల వంట గ్యాస్ దుర్వినియోగం కాకుండా చూడటం లాంటి కీలక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని గ్యాస్ సంస్థలు పేర్కొంటున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు భారత్, హెచ్పీ, ఇండేన్ గ్యాస్ తదితర సంస్థలు వినియోగదారుల బయోమెట్రిక్ ఆధార్ అథంటికేషన్ చేస్తున్నట్లుగా సమాచారం. బయోమెట్రిక్ అథంటికేషన్ పూర్తి చేసేందుకు నిర్ణీత గడువు లేదని గ్యాస్ పంపిణీ సంస్థల ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.
ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ సులభంగా చేసుకోండిలా : ఎల్పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులు ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను చాలా సులభంగానే పూర్తి చేయవచ్చు. ఇందుకోసం ప్రధానంగా మూడు మార్గాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1వ పద్ధతి : మీకు ఎల్పీజీ వంట గ్యాస్ను డెలివరీ చేసే సిబ్బంది, మీ ఆధార్ వివరాలను పరిశీలించి ఈ-కేవైసీ ప్రాసెస్ను ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తారు. ఎలా అంటే? డెలివరీ సిబ్బంది తమ మొబైల్ ఫోన్లోని యాప్ ద్వారా మీ ఆధార్ సంబంధిత వివరాలు క్యాప్చర్ చేస్తారు. వెంటనే మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నంబర్కు ఓ ఓటీపీ(వన్టైం పాస్వర్డ్) వస్తుంది. దానిని ఎంటర్ చేస్తే చాలు, సింపుల్గా ఈ-కేవైసీ ప్రాసెస్ను పూర్తి అయినట్లే.
2వ పద్ధతి : కస్టమర్లే నేరుగా గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కార్యాలయానికి వెళ్లి వారిని సంప్రదించవచ్చు. అప్పుడు వాళ్లే ఈ-కేవైసీ అథంటికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తారు.
3వ పద్ధతి : వినియోగదారులే నేరుగా చమురు కంపెనీల యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకుని, ఈ-కేవైసీ ప్రాసెస్ను సొంతంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. వీటిలో మీకు నచ్చిన పద్ధతిలో ఈ-కేవైసీని పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.
వంటగ్యాస్ వాడే విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నారా?
- ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన అధికారిక గ్యాస్ డీలర్ల వద్ద సిలిండర్ను కొనుగోలు చేయాలి
- వంట చేస్తున్నప్పుడు తప్ప ఇతర సమయాల్లో సిలిండర్ రెగ్యులేటర్ను ఆఫ్ చేసి ఉండటం ఉత్తమం
- కొత్త సిలిండర్ వాడే సమయంలో సీల్ను ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా లీకేజీ ఉందా అనే విషయాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి
- సిలిండర్ గ్యాస్ పైపులకూ గడువుతేదీ ఉంటుంది. ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకోసారి ఈ పైపులను మార్చాల్సి ఉంటుంది.
- సిలిండర్ రెగ్యులేటర్ కూాడా చాలా ముఖ్యం. దానికి కూడా ఓ గడువు తేదీ అనేది ఉంటుంది.
- అందువల్ల గడువు చెల్లాక మార్చుకోవడం మంచిది.
- ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్లయితే వారిని గ్యాస్ సిలిండర్ వద్దకు రానివ్వకపోవడమే మంచిది.
- గ్యాస్ సిలిండర్ను ఎల్లప్పుడు నిలబెట్టి ఉంచాలి.
