ఎల్​పీజీ వినియోగదారులకు గుడ్​న్యూస్!​ - ఇంటివద్దే ఈకేవైసీ

ఎల్​పీజీ​ కనెక్షన్లకు బయోమెట్రిక్ ఆధార్ ఈకేవైసీ వేగవంతం చేసిన గ్యాస్​ సంస్థలు - వినియోగదారులకు గ్యాస్​ పంపిణీ సమయంలో ఈకేవైసీ అథంటికేషన్ - నకిలీలకు చెక్​ పెట్టడమే లక్ష్యంగా ఆధార్​ ఈకేవైసీ

Aadhaar Authentication For LPG Connections
Aadhaar Authentication For LPG Connections (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Aadhaar Authentication For LPG Connections : వంట గ్యాస్​ దుర్వినియోగం కాకుండా నకిలీలను ఏరివేసేందుకు కేంద్రం ఆధార్​ అథంటికేషన్ ప్రక్రియను తీసుకువచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పటికే జరుగుతున్న ఈకేవైసీ ప్రక్రియను గ్యాస్​ సంస్థలు వేగవంతం చేశాయి. ప్రతి కస్టమర్​కు వంట గ్యాస్​ సిలిండర్​ను పంపిణీ చేసే సమయంలో ఈ కేవైసీ ధ్రువీకరణను చేస్తున్నారు. ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ పంపిణీ సంస్థలకు కూడా ఆధార్‌ లింకేజీ ఇవ్వడంతో ఇంటివద్దే ఈ ప్రాసెస్​ను పూర్తి చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల నకిలీ గ్యాస్​ కనెక్షన్లకు చెక్​ పెట్టేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

వంటగ్యాస్​ దుర్వనియోగం కాకుండా చూడటమే లక్ష్యం : ఇప్పటికే డొమెస్టిక్‌ గ్యాస్‌ కనెక్షన్లు ఆధార్​తో అనుసంధానమైనప్పటికీ తాజాగా పక్కా బయోమెట్రిక్‌తో అథంటికేషన్​ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల వంట గ్యాస్‌ దుర్వినియోగం కాకుండా చూడటం లాంటి కీలక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని గ్యాస్‌ సంస్థలు పేర్కొంటున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు భారత్, హెచ్‌పీ, ఇండేన్ గ్యాస్‌ తదితర సంస్థలు వినియోగదారుల బయోమెట్రిక్‌ ఆధార్‌ అథంటికేషన్‌ చేస్తున్నట్లుగా సమాచారం. బయోమెట్రిక్‌ అథంటికేషన్‌ పూర్తి చేసేందుకు నిర్ణీత గడువు లేదని గ్యాస్‌ పంపిణీ సంస్థల ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.

ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియ సులభంగా చేసుకోండిలా : ఎల్​పీజీ గ్యాస్ వినియోగదారులు ఈ-కేవైసీ ప్రక్రియను చాలా సులభంగానే పూర్తి చేయవచ్చు. ఇందుకోసం ప్రధానంగా మూడు మార్గాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1వ పద్ధతి : మీకు ఎల్​పీజీ వంట గ్యాస్​ను​ డెలివరీ చేసే సిబ్బంది, మీ ఆధార్​ వివరాలను పరిశీలించి ఈ-కేవైసీ ప్రాసెస్​ను ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తారు. ఎలా అంటే? డెలివరీ సిబ్బంది తమ మొబైల్​ ఫోన్​లోని యాప్​ ద్వారా మీ ఆధార్ సంబంధిత వివరాలు క్యాప్చర్ చేస్తారు. వెంటనే మీ రిజిస్టర్ మొబైల్​ నంబర్​కు ఓ ఓటీపీ(వన్​టైం పాస్​వర్డ్​) వస్తుంది. దానిని ఎంటర్ చేస్తే చాలు, సింపుల్​గా ఈ-కేవైసీ ప్రాసెస్​ను పూర్తి అయినట్లే.

2వ పద్ధతి : కస్టమర్లే నేరుగా గ్యాస్​ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కార్యాలయానికి వెళ్లి వారిని సంప్రదించవచ్చు. అప్పుడు వాళ్లే ఈ-కేవైసీ అథంటికేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తారు.

3వ పద్ధతి : వినియోగదారులే నేరుగా చమురు కంపెనీల యాప్​ను ఇన్​స్టాల్​ చేసుకుని, ఈ-కేవైసీ ప్రాసెస్​ను సొంతంగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. వీటిలో మీకు నచ్చిన పద్ధతిలో ఈ-కేవైసీని పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది.

వంటగ్యాస్​ వాడే విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తున్నారా?

  • ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన అధికారిక గ్యాస్​ డీలర్ల వద్ద సిలిండర్​ను కొనుగోలు చేయాలి
  • వంట చేస్తున్నప్పుడు తప్ప ఇతర సమయాల్లో సిలిండర్​ రెగ్యులేటర్​ను ఆఫ్​ చేసి ఉండటం ఉత్తమం
  • కొత్త సిలిండర్​ వాడే సమయంలో సీల్​ను ఓపెన్​ చేసేటప్పుడు ఏదైనా లీకేజీ ఉందా అనే విషయాన్ని చెక్​ చేసుకోవాలి
  • సిలిండర్​ గ్యాస్​ పైపులకూ గడువుతేదీ ఉంటుంది. ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకోసారి ఈ పైపులను మార్చాల్సి ఉంటుంది.
  • సిలిండర్​ రెగ్యులేటర్​ కూాడా చాలా ముఖ్యం. దానికి కూడా ఓ గడువు తేదీ అనేది ఉంటుంది.
  • అందువల్ల గడువు చెల్లాక మార్చుకోవడం మంచిది.
  • ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్లయితే వారిని గ్యాస్​ సిలిండర్​ వద్దకు రానివ్వకపోవడమే మంచిది.
  • గ్యాస్​ సిలిండర్​ను ఎల్లప్పుడు నిలబెట్టి ఉంచాలి.

మీకు గ్యాస్ సబ్సిడీ రావట్లేదా? - ఇంకా కేవైసీ పూర్తి చేయలేదా? - ఇలా చేయండి!

'LPG సిలిండర్ వాడే వారంతా ఆ పని చేయాల్సిందే!'- కేంద్రం కీలక ప్రకటన - Aadhaar Based eKYC Of LPG Customers

