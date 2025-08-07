GAS CYLINDER EXPLOSION : విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ సమీపంలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. స్క్రాప్ షాప్లో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలడంతో ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఈ ఘటనలో మృతదేహాలు చెల్లాచెదురై గుర్తుపట్టలేని విధంగా మారిపోయాయి. మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతదేహాలను వెలికి తీసి శవ పరీక్ష నిమిత్తం హాస్పిటల్కి తరలించారు. గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడు క్షతగాత్రులను విశాఖ కేజీహెచ్లో నగర సీపీ శంఖబ్రత బాగ్చి పరిశీలించారు. సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ వాణి, ఇతర డాక్టర్లతో ఆయన మాట్లాడారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీపీ కోరారు.