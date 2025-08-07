Essay Contest 2025

ఫిషింగ్ హార్బర్ సమీపంలో సిలిండర్‌ పేలుడు - ఇద్దరు మృతి - GAS CYLINDER EXPLOSION

స్క్రాప్‌ దుకాణంలో పేలిన గ్యాస్ సిలిండర్ - సిలిండర్‌ పేలుడు ఘటనలో మరో ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు

GAS CYLINDER EXPLOSION
GAS CYLINDER EXPLOSION (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 7:17 PM IST

1 Min Read

GAS CYLINDER EXPLOSION : విశాఖ ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌ సమీపంలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. స్క్రాప్ షాప్​లో గ్యాస్ సిలిండర్‌ పేలడంతో ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఈ ఘటనలో మృతదేహాలు చెల్లాచెదురై గుర్తుపట్టలేని విధంగా మారిపోయాయి. మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు కాగా వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతదేహాలను వెలికి తీసి శవ పరీక్ష నిమిత్తం హాస్పిటల్​కి తరలించారు. గ్యాస్ సిలిండర్‌ పేలుడు క్షతగాత్రులను విశాఖ కేజీహెచ్‌లో నగర సీపీ శంఖబ్రత బాగ్చి పరిశీలించారు. సూపరింటెండెంట్‌ డాక్టర్‌ వాణి, ఇతర డాక్టర్లతో ఆయన మాట్లాడారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీపీ కోరారు.

