కరెంటు బిల్లుతో హడలెత్తిన కరీంనగర్​ ప్రజలు - దరఖాస్తులతో మున్సిపల్​ కార్యాలయాలకు పరుగోపరుగు

Gas and Current Bill Issues in Telangana : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేయాలనుకున్న ఆరు గ్యారంటీల అమలులో అధికారుల నిర్లక్ష్యం దరఖాస్తుదారులను నానా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. ప్రజాపాలన కేంద్రాల్లో దరఖాస్తు చేసుకున్నా పథకాలు అమలు కాకపోవడంతో అర్జీలను పరిష్కరించుకోవడానికి కరీనంగర్‌ వాసులు బారులుతీరుతున్నారు. విద్యుత్తు జీరో బిల్లు (Zero Bills) రానివారు, వంటగ్యాస్‌కు రాయితీ మొత్తం జమకాని వారంతా సేవా కేంద్రాలకు వచ్చి వివరాలు అందిస్తున్నారు.

ప్రభుత్వం తీసుకున్న దరఖాస్తులు కంప్యూటరీకరణ విషయంలో జరిగిన తప్పుల కారణంగా అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒక్క దరఖాస్తులోనే వంట గ్యాస్‌తో పాటు విద్యుత్‌ బిల్లుల రాయితీ, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, మహాలక్ష్మి పథకం కింద నెలకు రూ.2500ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

Karimnagar Zero Current Bills Issue : ప్రజాపాలనలో దరఖాస్తు చేసుకున్నా పథకం అమలు కాకపోతే మండల పరిషత్ కార్యాలయాలు లేదా మున్సిపల్ కార్యాలయాలకు వెళ్లాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. కరీంనగర్‌ పాలక కార్యాలయం దరఖాస్తుదారులతో కిక్కిరిసిపోతోంది. వందల సంఖ్యలో దరఖాస్తుదారులు ఒకేసారి రావడంతో అధికారులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. నగరంలో ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో లోటుపాట్లను సరి చేసుకోవచ్చని సూచించినా అందరు కార్పొరేషన్ కార్యాలయానికి వస్తుండటంతో ఇబ్బంది పడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది.

"ప్రజాపాలన సేవా కేంద్రంలో కావాల్సిన అన్ని పత్రాలు ఇచ్చాం. విద్యుత్​ అధికారులు ఇంటికి వచ్చి వివరాలు సేకరించారు. మళ్లీ కరెంటు, గ్యాస్​ బిల్లులు వచ్చాయి. మాకు వయసైపోయింది. ఈ వయసులో ఇంత పెద్ద క్యూలో ఉండి పనులు చేయించుకోవాలంటే ఇబ్బందిగా అనిపిస్తోంది. వివరాలు సేకరిస్తున్న అధికారులు పని సరిగ్గా చేసి ఉంటే ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉండేవి కాదు కదా. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి అధికారులనే ఇళ్ల వద్దకు పంపించి సరిగ్గా వివరాలు సేకరించేలా చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నాం." - బాధితులు

సవరణల కోసం నూతన భవనంలో సుమారు ఎనిమిది మంది ఉద్యోగులతో కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి మహిళలకు, పురుషులకు వేర్వేరుగా నాలుగైదు క్యూ లైను కట్టించినా, దరఖాస్తుదారులు అవస్థపడటమే కాకుండా వాగ్వాదానికి దిగారు. మరోవైపు కొందరు దరఖాస్తు సమయంలో గ్యాస్‌, విద్యుత్ ఐచ్ఛికం ఎంచుకోకుండా మళ్లీ దరఖాస్తులు ఇవ్వడానికి వస్తుండగా వాటిని స్వీకరించకపోవడంతో వారు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.

Gas Cylinder Problems in Karimnagar : నగరవ్యాప్తంగా విద్యుత్తు శాఖ అధికారులు బిల్లులు జారీ చేస్తుండటంతో కొందరికి ‘జీరో’ బిల్లులు వస్తుండగా, మరికొందరికి మాత్రం బిల్లు చెల్లించాలని రసీదులో సూచిస్తుండటంతో వారంతా మున్సిపల్​ కార్యాలయానికి పరుగులు తీస్తున్నారు. దరఖాస్తు చేసి ఉండటం, ప్రజాపాలన సేవా (Praja Palana Seva Centers) కేంద్రంలోని ఆన్‌లైన్‌లో అర్హత చూపిస్తుండగా మళ్లీ బిల్లులు రావడంతో వీరంతా ఎక్కడికి వెళ్లాలనే విషయం తెలియక గందరగోళానికి గురవుతున్నారు.

నగరంలో ఏర్పాటు చేసిన సేవా కేంద్రాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని కాంగ్రెస్ నాయకులు సూచిస్తున్నారు. మిగతాచోట్ల ఉన్న సేవా కేంద్రాలను పరిశీలించి ఎప్పటికప్పుడు వాటిని అనుసంధానం చేసేందుకు వీలుగా కంప్యూటర్‌, ఇంటర్నెట్​, తాగునీటి వసతి సౌకర్యాలు కల్పించాలని లేకపోతే ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాలు విమర్శల పాలవుతుందని పలువురు సూచిస్తున్నారు.

