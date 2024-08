ETV Bharat / state

'గంజాయి, బ్లేడ్​ బ్యాచ్​ల బారి నుంచి మా కాలనీని కాపాడండి' - Ganjai Blade Batch in Vijayawada

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Ganjai And Blade Batch in JNNURM Colony in Vijayawada City : ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడ నగర శివారు జక్కంపూడి జేఎన్​ఎన్​యూఆర్​ఎమ్​ కాలనీలో గంజాయి, బ్లేడ్ బ్యాచ్ ఆగడాలు శృతి మించిపోతున్నాయని స్థానికులు వాపోతున్నారు. ఎప్పుడు ఏ విధంగా వారు తమపై దాడికి దిగుతారో తెలియటం లేదని స్థానికులు, మహిళలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అధికారులు దాడులు చేస్తున్న వారిపై చర్యలు చేపట్టాలని బాధితులు నిరసన బాట పట్టారు.

తాము పనులకు వెళ్లి బయట నుంచి ఇంటికి చేరేలోపు చీకటి పడుతుందని, ఆ సమయంలో గంజాయి, బ్లేడ్​ బ్యాచ్​లు తమపై దాడికి పాల్పడుతున్నారని బాధితులు వాపోతున్నారు. స్థానిక మహిళలు భయంభయంగా బతకాల్సి వస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆర్టీసీ బస్సులు కాలనీలోకి రావడానికి భయపడుతున్నాయని తలిపారు. ఎప్పుడైనా వస్తే అకారణంగా సిబ్బందిపై గంజాయి బ్యాచ్ గొడవలకు దిగుతున్నారని గ్రామస్తులు తెలుపుతున్నారు.