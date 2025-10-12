ఓ సోదరా బీ కేర్ఫుల్! - ముందు కొంచెంకొంచెం అలవాటు చేస్తారు - ఆ తర్వాత ప్రాణాలే తీస్తారు
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న గంజాయి క్రయవిక్రయాలు - ఆర్థిక అవసరాల కోసం బానిసలుగా మారుతున్న యువత - ఉచ్చులోకి లాగి మళ్లీ బయటకు వెళ్తే ప్రాణాలు తీస్తున్న గంజాయి బ్యాచ్లు
Published : October 12, 2025 at 7:58 PM IST
Ganja Trafficking in Karimnagar District : ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో గంజాయి క్రయవిక్రయాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. యువకులు వివిధ చదువులు, వృత్తులు నిమిత్తం నగరాలకు వెళ్లి వచ్చినవారు తదితరులు వారి ఆర్థిక అవసరాలు, జల్సాల కోసం అక్రమ వ్యాపారాలను ఎంచుకుంటున్నారు. మాదకద్రవ్యాల వ్యాపారంలో పైసా పెట్టుబడి పెట్టక్కర్లేదు. అలవాటు ఉన్నవాళ్లను మచ్చిక చేసుకొని అందులో యువకులు ఎక్కువగా ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు.
ఉచ్చులోకి కొత్తవారు : ముందుగా కొంచెంకొంచెం ఉచితంగా ఇస్తుంటారు. ఇలా వారు తాగి ఇతరులకు డబ్బులకు విక్రయించడం అలవాటు చేస్తున్నారు. యువకులు, విద్యార్థులు ఈ ఉచ్చులోకి ఎక్కువగా ప్రవేశిస్తున్నారు. ఒక్కసారి అక్రమార్కులతో సంబంధాలు పెట్టుకున్న వారు దీనిలో నుంచి బయటపడలేక పోతున్నారు. ఒకవేళ మధ్యలో ఈ తరహా చీకటి వ్యాపారం నుంచి బయటపడాలని భావించినా అక్రమార్కులు మాత్రం వదలడం లేదు. ఇలాగే వేములవాడ పట్టణంలో ఇదే తరహాలో కొందరు యువకులంతా కలిసి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి గంజాయిని తీసుకొచ్చి జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో విక్రయించేవారు.
ఒకసారి పోలీసులకు పట్టుబడటంతో ముఠాలోని ఒక యువకుడు వీరితో కలవకుండా వేరే పని చేసుకుంటున్నాడు. దీంతో వీరి మత్తు దందా లావాదేవీలు పోలీసులకు చెబుతున్నాడంటూ అతడిని అతి కిరాతకంగా కత్తులతో నరికి చంపారు అంటే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
తెర వెనక ఉన్నవారి సంగతి? : రూ.1000, రూ.500 కోసం మాదక ద్రవ్యాలను రవాణా చేసేవారు నిఘా అధికారులకు దొరుకుతున్నా తెర వెనుక ఉంటున్నవారు మాత్రం దొరకడం లేదు. వీరిని ఎంత ప్రశ్నించినా కీలక వ్యక్తుల పేర్లు మాత్రం బయటకు రావడం లేదు. దీందో గంజాయి ముఠాలు యథేచ్ఛగా తమ కార్యకలాపాలను సాగిస్తున్నాయి. విద్యార్థులను, యువతను వినియోగించుకుంటూ చీకటి వ్యాపారాన్ని సాగిస్తున్నాయి.
ఈ విషయాలను తల్లిదండ్రులు ముందే పసిగట్టాలి : జిల్లాలో నిఘా ఏర్పాటు చేసి పూర్తిగా నిర్మూలించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఎస్పీ మహేశ్ బి.గితె తెలిపారు. గంజాయి అలవాటు పడిన యువకుల్లో మార్పు కనిపిస్తుందన్నారు. ఈ తేడాను తల్లిదండ్రులు పసిగట్టాలని కోరారు. జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఎన్సీడీ కేంద్రంలో చికిత్స అందించాలని సూచించారు. ఇలాంటి వాటిపై పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తే సరఫరాదారులను పట్టుకుంటామని ఎస్పీ తెలిపారు.
గంజాయితో పట్టుబడిన యువత :
- వీర్నపల్లి మండలం సీతారాంనాయక్ తండాకు చెందిన ఇద్దరు 26,27 ఏళ్ల యువకులు సిరిసిల్ల పట్టణంలోని దుకాణాల్లో పని చేస్తున్నారు. మద్యంతో పాటు గంజాయికి అలవాటు పడ్డారు. నిజామాబాద్లో తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి తీసుకొచ్చేవారు. వారు కొంత గంజాయిని ఉంచుకొని మిగతాది ఎక్కువ ధరకు అమ్మేవారు. వీరిని ఆగస్టులో పట్టుకొని కేసు నమోదు చేశారు.
- హైదరాబాద్లోని ఒక పబ్లో పని చేస్తున్న 23 ఏళ్ల యువకుడు దసరా పండగకు సొంతూరు ఎల్లారెడ్డిపేటకు వచ్చాడు. తనతోపాటు తీసుకొచ్చిన గంజాయిని గ్రామంలోని స్నేహితుడికి ఇవ్వడంతో పాటు మరికొంత ఇతరులకు విక్రయించేందుకు సిద్ధం అయ్యాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఆ యువకులతో పాటు వారి వద్ద ఉన్న గంజాయిని పట్టుకున్నారు.
