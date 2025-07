ETV Bharat / state

'గంజాయి' అంతు చూశారు - మన్యంపై మచ్చ తొలగుతోంది - GANJA CULTIVATION DECREASED IN AP

Area of Ganja Cultivation Shrunk in Visakha Manyam ( EENADU )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : July 7, 2025 at 7:55 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 8:00 AM IST 3 Min Read

Ganja Cultivation Decreased in AP : రాష్ట్రంలో గంజాయి సాగును నిర్మూలిస్తామని ప్రతిన చేసిన ప్రభుత్వం ఆ మేరకు ఫలితాలను సాధించింది. ఈగల్‌ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి కేవలం ఏడాది పాలనలోనే గంజాయి సాగును రూపుమాపింది. అల్లూరి నడిచిన నేలలో స్థానిక గిరిజనులు సాయంతో గంజాయి గుర్తులను తుడిచిపెట్టింది. మన్యంలోని సాగుదారులకు అవగాహన కల్పించి వారు ఉద్యాన పంటలు సాగు చేసేలా తోడ్పాటును అందించింది. మన్యంలో తగ్గిన గంజాయి సాగు : ఏడాది క్రితం వరకూ ఎక్కడ గంజాయి పట్టుకున్నా ఆ మూలాలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే ఉండేవి. పట్టుబడిన వారిని ప్రశ్నిస్తే విశాఖ మన్యం నుంచి తీసుకొచ్చామని బదులిచ్చేవాళ్లు. అప్పట్లోనే ఈ విషయాన్ని పలుమార్లు ఏపీ ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లినప్పటికీ ఫలితం ఉండేది కాదు. కొన్ని నెలలుగా మాత్రం ఏపీ నుంచి తమ రాష్ట్రానికి గంజాయి రావడం ఆగిపోయిందని పట్టుబడుతున్న వారిని విచారిస్తుంటే ఒడిశా నుంచి తీసుకొచ్చామని చెబుతున్నారని ఇటీవల జరిగిన నార్కోటిక్స్‌ కంట్రోల్‌ బ్యూరో సమావేశంలో తమిళనాడు యాంటీ నార్కోటిక్స్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ అధికారులు చెప్పారు. మన్యంలో తగ్గిన గంజాయి సాగు (ETV) అంతేకాదు, ఎన్‌సీబీ సమావేశాల్లో గతంలో ఏపీని రెడ్‌జోన్‌లో చూపించేవారు. ఇప్పుడు ఆ జాబితా నుంచి తొలగించారు. ఒక్క ఏడాదిలో కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన మార్పు ఫలితమిది. గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో గంజాయి సాగు, రవాణా మూలకేంద్రంగా పేరుమోసిన విశాఖ మన్యం ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వ చర్యలు ఫలితంగా ఆ మచ్చను పూర్తిగా తొలగించుకుంటోంది. గతంలో 11 వేల ఎకరాల్లో సాగు : ఈ ప్రాంతంలో ఏడాది క్రితం వరకూ 11 వేల ఎకరాల్లో జరిగిన గంజాయి సాగు ఇప్పుడు పూర్తిగా ఆగిపోయింది. గత సంవత్సరం జులై, ఆగస్టు నెలల్లో సాగవుతున్న ప్రాంతాలు, గ్రామాలన్నింటినీ క్షేత్రస్థాయిలో, సాంకేతికంగా గుర్తించి ఆ మొక్కల్ని ఈగల్, పోలీసు, ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాలన్నీ కలిసి వాటిని సమూలంగా ధ్వంసం చేశాయి. ఆ తర్వాత మళ్లీ అక్కడ సాగు చేయకుండా కఠిన చర్యలు చేపట్టాయి.

