గంజాయి మత్తులో స్కూల్​ స్టూడెంట్స్ - ఈ దందాలే ఆదాయ వనరుగా రౌడీ షీటర్లు! - DRUG RACKET TARGETING STUDENTS

పాఠశాలలకు విస్తరిస్తున్న గంజాయి - మత్తుపదార్ధాలే వ్యసనంగా భావితరం

Drug Racket Targeting AP School Students
Drug Racket Targeting AP School Students (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 10:56 AM IST

Drug Racket Targeting AP School Students: గంజాయి మత్తు పాఠశాలకు కూడా విస్తరిస్తోంది. నగర చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఎక్కడో ఒక్కచోట నిత్యం గంజాయి పట్టుబడుతూనే ఉంది. విజయవాడ పరిధిలోని విద్యా సంస్థలే లక్ష్యంగా గంజాయి ముఠాలు విక్రయాలు కొనసాగిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకూ కళాశాలలకే పాకిన మత్తు, ప్రస్తుతం పాఠశాలలనూ ముంచెత్తుతోంది. ఇది అదుపు చేయలేని పరిస్థితికి చేరింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సైతం ఎక్కడో ఒకచోట మత్తులో జోగే విద్యార్థులను ఉపాధ్యాయులు గుర్తిస్తూనే ఉన్నారు.

ప్రధానంగా 8వ తరగతి నుంచి పది వరకూ ఉండే విద్యార్థులే ఈ మత్తులో జోగుతున్నారు. చెడు స్నేహాల ప్రభావంతో పాఠశాల ప్రాంగణాల్లో, వెలుపల గంజాయి, మత్తుపదార్థాలను విచ్చలవిడిగా సేవిస్తున్నారు. గంజాయి విక్రయ ముఠాలు కావాలనే విద్యార్థులను టార్గెట్ చేసి మత్తుకు అలవాటు చేస్తున్నాయి. తొలుత ఉచితంగా ఇవ్వడంతో వారు అలవాటు పడ్డాక, డబ్బులు పిండుతున్నారు.

హేమంత్‌ అరెస్టుతో వాస్తవాలు: ఇటీవల గంజాయి కేసులో అరెస్టయిన రౌడీషీటర్‌ హేమంత్‌ అలియాస్‌ నాని అలియాస్‌ సముద్రపు దొంగ విచారణలో పలు దిగ్భ్రాంతికర విషయాలు తెలిసాయి. ముగ్గురు సభ్యులతో ముఠాను పెట్టి, గత రెండు సంవత్సరాలుగా అమ్మకాలు సాగిస్తున్నారు. ఎక్కువగా విద్యార్థులే ఉన్నట్లు తేలింది. వీరు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆర్డర్లు తీసుకునేవారు. తర్వాత ఆటోలో తిరుగుతూ గంజాయి పొట్లాలు అందజేసేవారు. ఈ ముఠా మత్తు ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలోని విద్యార్థులకు తరచూ అందించేవారు. దాదాపు 50 మంది వరకు విద్యార్థులు గంజాయి కొనేవారని తెలిసింది. వీరిలో బాలికలు కూడా ఉన్నారని గుర్తించారు. విద్యార్థుల్లో చాలా మందిని తన వెంట తిప్పుకొనేవాడు. వారంతా హేమంత్‌ను డాన్‌గా కీర్తించే వాళ్లు. పేరు మోసిన రౌడీషీటర్‌గా ఎదగాలనే తాపత్రయంతోనే పలువురు స్టూడెంట్స్ జీవితాలను నాశనం చేసినట్లు బయటపడింది.

గంజాయి దందాలే ఆదాయ వనరుగా: విజయవాడ నగరంలో రౌడీషీటర్ల ఆగడాలకు అడ్డూ అదుపు లేకుండా పోతున్నాయి. నగర బహిష్కరణ విధిస్తున్నా కార్యకలాపాలు మాత్రం ఆగడం లేదు. వీరిలో పలువురు గంజాయి, దందాలను ఆదాయ వనరుగా మార్చుకున్నారు. గంజాయిని తెప్పించి, నగరంలో అమ్మకాలు సాగిస్తున్నారు. తద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తున్నారు. దందాల ద్వారా కూడా ఆర్జిస్తూ తమ గ్యాంగులను పోషిస్తున్నారు. రౌడీషీటర్లు, వారి అనుచరుల్లో చాలా మంది ఖరీదైన బైకులపై తిరుగుతున్నారు. వీటిని ఏజెన్సీ నుంచి గంజాయి రవాణాకు ఉపయోగిస్తున్నారు. చదువు మధ్యలో మానేసిన మైనర్లను కూడా రౌడీలు ఇటువంటి కార్యకలాపాలకు ఉపయోగిస్తున్నారు. వీరి ద్వారా పాఠశాలల విద్యార్థులకు మత్తుపదార్థాలు అలవాటు చేసి, బానిసలను చేస్తున్నారు.

గంజాయి దొరకని సమయాల్లో: గంజాయి దొరక్కపోయినా, కొనేందుకు డబ్బులు లేకపోయినా ఆ సమయానికి మత్తు ఇచ్చే ఏది దొరికితే దానిని విద్యార్థులు పీలుస్తున్నారు. ప్రధానంగా రంగుల్లో వినియోగించే తిన్నర్, వైట్నర్, గమ్‌ ట్యూబ్స్, గోళ్ల రంగులు వంటి వాటిని వినియోగిస్తున్నారు. వీటిని పాలిథిన్‌ కవర్లు, గొట్టాలలో వేసి పీలుస్తూ టీచర్ల కంటపడుతున్నారు. చాలా మంది విద్యార్థుల బ్యాగుల్లో ఇవి విచ్చలవిడిగా దొరకుతున్నాయి. ఇలాంటి విద్యార్థుల విషయంలో ఎలా స్పందించాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఉపాధ్యాయుల్లో నెలకొంటుంది.

