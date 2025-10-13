ఇడ్లీ ఇమ్మంటావా? దోశ పంపించమంటావా? - అల్పాహారం పొట్లాల్లో గంజాయి సరఫరా!
నయా మార్గంలో మత్తు సరఫరా - అల్పాహారం మధ్యలో గంజాయి సరఫరా - డెలివరీ బాయ్స్కు కమీషన్ ఆశ చూపించి సులభంగా సరఫరాదారులుగా మార్చుకుంటున్న ముఠాలు
Published : October 13, 2025 at 8:34 AM IST
Delivery Boys into Suppliers of Marijuana : మహా నగరంలో గంజాయి వినియోగం గుప్పుమంటోంది. వయసుతో తేడా లేకుండా అనేక మంది ఈ మత్తుకు బానిసలవుతున్నారు. పోలీసు యంత్రాంగం ఎంత కఠినంగా వ్యవహరించినా ఈ మత్తు ముఠాల ఆగడాలకు మాత్రం కళ్లెం వేయలేకపోతున్నారు. పోలీసులు ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీలు చేస్తున్నప్పటికీ పట్టుబడకుండా నయా మార్గాల్లో సరకును వినియోగదారులకు చేరవేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది మాదక ద్రవ్యాల సరఫరా కేసుల్లో సుమారు 90 మంది అనుమానితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరి సెల్ఫోన్లలో సుమారు 1000 మంది కొనుగోలుదారుల డేటా గుర్తించారు.
డెలివరీ బాయ్స్ను వాడుకుంటూ : ఈ ముఠాలు తమ గంజాయి సరఫరా కోసం కొత్తగా డెలివరీ బాయ్స్ను పావులాగా వాడుకుంటున్నారు. ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ల ద్వారా ఆహార పదార్థాలు, వస్తువులు ఇంటివద్దకు చేర్చే డెలివరీ బాయ్లకు ఎక్కువ కమీషన్ ఆశ చూపించి సులభంగా సరఫరాదారులుగా మార్చుకుంటున్నారు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఆర్డర్ చేసిన ఇడ్లీ, దోశ, బిర్యానీ వంటి ఆహార పదార్థాల పొట్లాలను డెలివరీ సంచి పైభాగంలో ఉంచుతున్నారు. దాని అడుగున 60-100 గ్రాముల గంజాయి ప్యాకెట్లను ఉంచి సరఫరా చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఇలాంటి పలు ఘటనలు వెలుగు చూశాయి.
- అల్వాల్కు చెందిన బైక్ మెకానిక్ పెళ్లయ్యాక అదనపు ఆదాయానికి బైక్ ట్యాక్సీ నడిపాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు అధిగమించేందుకు మిత్రుడి సూచనతో తప్పటడుగు వేశాడు. నాగ్పూర్ వెళ్లి గంజాయి ప్యాకెట్లు తీసుకొచ్చి, రెట్టింపు ధరకు నగరంలో విక్రయించడం మొదలుపెట్టాడు. ఇదంతా 5 నెలల వ్యవధిలోనే నలుగురు ఏజెంట్లను ఏర్పాటు చేసుకొని పెద్ద ఎత్తున దందా చేసేంతలా ఎదిగాడు. రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన యువకుడి వద్ద లభించిన ప్యాకెట్ల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులు, మత్తు లింకులను ఛేదించుకుంటూ బైక్ మెకానిక్ను అరెస్ట్ చేశారు.
- తనిఖీల్లో భాగంగా ఆహార పదార్థాలు సరఫరా చేసే డెలివరీ బాయ్ వద్ద బ్యాగ్ను పరిశీలించిన పోలీసులు అవాక్కయ్యారు. గంజాయి ప్యాకెట్లను ఇడ్లీ, చట్నీ పొట్లాల మధ్యన ఉంచి వాటిని సరఫరా చేస్తున్నట్టు గుర్తించారు. ఇదే తరహాలో మరో 20 మంది ఇంటి వద్దకే మత్తు పదార్థాలు తరలిస్తున్నట్టు నిర్ధారణకు వచ్చారు. ప్రస్తుతం 10 మందిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నట్టు సమాచారం.
సంపాదనకు అడ్డదారి : డ్రగ్స్ కేసులో పట్టుబడుతున్న ప్రతి 100 మందిలో 99 మంది మొదట్లో మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడిన వారే ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత కమీషన్లకు ఆశపడి పెడ్లర్లుగా మారుతున్నారు. స్మగ్లర్లతో పరిచయాలు ఏర్పడ్డాక వీరే గోవా, బెంగళూరు, ఏవోబీ, నాగ్పూర్, బీదర్ ప్రాంతాలకు వెళ్లి గంజాయి, సింథటిక్ డ్రగ్స్ తక్కువ రేట్లకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి అధిక ధరకు విక్రయిస్తున్నారు.
ఉచితంగా మత్తు, అదనపు ఆదాయం వస్తుండటంతో ఎంతోమంది మత్తుమార్గం పడుతున్నారని పోలీసు ఉన్నతాధికారి ఒకరు ఆందోళన వెలిబుచ్చారు. అయితే లక్షలాది వాహనాలను తనిఖీ చేసి వీరిని గుర్తించడం పెద్ద సవాల్గా మారిందని పేర్కొన్నారు. కొన్నిసార్లు సాధారణ తనిఖీల్లో వీరిపై పోలీసులకు ఎలాంటి అనుమానం రావడం లేదు. దీంతో ఇది గంజాయి తరలింపునకు అత్యంత సురక్షితమైన మార్గంగా మారిపోయింది.
