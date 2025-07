ETV Bharat / state

వెలుగులోకి నయా దందా - సగం ధరకే కొత్త బైక్​ - VEHICLES WITHOUT DOCUMENTS

Published : July 4, 2025 at 10:32 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Gang Selling Vehicles Without any Documents In Anantapur: మీకు కొత్త బైక్ కావాలా, అయితే వాటికి సంబంధించిన పేపర్లు అడగకుండా సగం ధరకే తీసుకోండి. రెండు లక్షలు ధర ఉండే బైక్‌ను లక్షకే తీసుకెళ్లండి. పది లక్షల వాహనాన్ని ఐదు లక్షలకే సొంతం చేసుకోండంటూ ఆఫర్స్ ఇస్తున్న ముఠా ఆచూకీని పోలీసులు కనుగొన్నారు. ఫైనాన్స్ కంపెనీలకు నకిలీ పత్రాలు సమర్పించి, ఆయా వాహనాలను పక్క రాష్ట్రాల్లో అమ్ముతున్న వారిని ఒక్కొక్కరుగా అదుపులోకి తీసుకుంటున్నారు. ఈ ముఠా గుట్టురట్టు చేసేందుకు తీవ్రంగా యత్నిస్తున్నారు.

వెలుగులోకి నయా దందా- సగం ధరకే కొత్త బైక్​ (ETV)

వాహన ఫైనాన్స్ సంస్థలను మోసం చేసి కొత్త వాహనాలను ఎత్తుకుపోయే ముఠా మోసాన్ని అనంతపురం జిల్లా పోలీసులు గుర్తించారు. ఎస్పీకి వచ్చిన ఫిర్యాదుతో ఆరా తీస్తే ఈ వ్యవహరం బయటపడింది. ఓ ఫైనాన్స్ సంస్థ ఫిర్యాదుతో ఈ నయా మోసం నిగ్గు తేల్చడానికి వారం రోజులుగా పోలీసులు యత్నిస్తున్నారు. నకిలీ ఆధార్, ఇతర పత్రాలతో వాహన ఫైనాన్స్ కంపెనీల నుంచి రుణాలు తీసుకుని వివిధ కంపెనీలకు చెందిన వాహనాలను కొల్లగొట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఒకరి ఫోటో, మరొకరి ఆధార్ నెంబర్, ఇంకొకరి చిరునామా సేకరించి నకిలీ ఆధార్ కార్డు సృష్టించి వాహనాలు కొంటున్నారు. అలా కొన్న వాటిని విక్రయించడానికి ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకంగా ఏజెంట్లను ఈ ముఠా నియమించుకుంది.