Gang Raped on Girl in Bhadrachalam Agency : భద్రాచలం ఏజెన్సీలో బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. 17 ఏళ్ల గిరిజన బాలికపై ఆటో డ్రైవర్ల ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డారు. బాలికను ఆటోలో తీసుకెళ్లి కూల్డ్రింక్లో మత్తుమందు కలిపి డ్రైవర్లు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. బాలికను స్థానికులు సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించారు. సామూహిక అత్యాచార ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు.
Published : August 24, 2025 at 2:13 PM IST|
Updated : August 24, 2025 at 2:38 PM IST
