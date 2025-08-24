ETV Bharat / state

గిరిజన బాలికపై గ్యాంగ్​ రేప్ - కూల్‌డ్రింక్‌లో మత్తు మందు కలిపి ఆటో డ్రైవర్ల ఘాతుకం - GANG RAPED ON GIRL

భద్రాచలం ఏజెన్సీలో బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం - కూల్‌డ్రింక్‌లో మత్తుమందు కలిపి బాలికపై అత్యాచారం - ఘటనపై విచారణ చేస్తున్న పోలీసులు

Gang Raped on Girl in Bhadrachalam Agency
Gang Raped on Girl in Bhadrachalam Agency (ETV)
Gang Raped on Girl in Bhadrachalam Agency : భద్రాచలం ఏజెన్సీలో బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. 17 ఏళ్ల గిరిజన బాలికపై ఆటో డ్రైవర్ల ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడ్డారు. బాలికను ఆటోలో తీసుకెళ్లి కూల్‌డ్రింక్‌లో మత్తుమందు కలిపి డ్రైవర్లు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. బాలికను స్థానికులు సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించారు. సామూహిక అత్యాచార ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు.

ఇద్దరు కుమార్తెలపై సవతి తండ్రి అత్యాచారం- సహకరించిన తల్లి!

