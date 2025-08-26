ETV Bharat / state

'పిల్లాడిని దత్తతకు ఇప్పిస్తా' - దంపతుల నుంచి రూ.4 లక్షలు తీసుకుని పరార్ - GANG CHEATS COUPLE

బిడ్డను అమ్ముతామని తెలంగాణ దంపతులను మోసం చేసిన విజయవాడకు చెందిన వ్యక్తులు - కలెక్టర్, పోలీసు కమిషనర్‌కు స్పందనలో ఫిర్యాదు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 5:01 PM IST

2 Min Read

Gang Cheats Couple by Promising to Sell Baby: తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన సంతానం లేని ఓ దంపతులకు బిడ్డను ఇస్తామంటూ నమ్మించి విజయవాడకు తీసుకొచ్చి మరీ ఓ ముఠా మోసం చేసిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. 2 దశల్లో రూ.4 లక్షలు వసూలు చేసి అనంతరం ముఠా సభ్యులు ఫోన్లను స్విచాఫ్‌ చేసి పరారయ్యారు. దీంతో బాధితులు మోసపోయామని గుర్తించి కలెక్టర్, పోలీసు కమిషనర్‌కు స్పందనలో ఫిర్యాదు చేసేందుకు వచ్చారు.

వివరాల్లోకి వెళ్తే తెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లా నకిరేకల్‌లోని బొడ్రాయి బజార్‌కు చెందిన దాసరి శివ కారు డ్రైవర్‌గా పని చేస్తున్నాడు. శివకు వరుసకు సోదరి అయిన మౌనికకు సంతానం లేరు. ఈమె భర్త అశోక్‌. వీళ్లిద్దరూ ఓ పిల్లాడిని దత్తత తీసుకుందామని అనుకున్నారు. శివ తనకు పరిచయం ఉన్న లక్ష్మణ్‌రెడ్డి అనే వ్యక్తికి ఈ విషయం చెప్పాడు. విజయవాడలో ఓ వైద్యురాలు తనకు తెలుసని, నిబంధనల ప్రకారమే కలెక్టర్‌ ఆధ్వర్యంలోనే రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసి మరీ పిల్లాడిని దత్తతకు ఇప్పిస్తానంటూ లక్ష్మణ్‌రెడ్డి శివకు చెప్పాడు. రూ.4 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అనడంతో దీనికి మౌనిక, అశోక్‌ దంపతులు అంగీకరించారు.

విజయవాడకు పిలిపించి: అయితే లక్ష్మణ్‌రెడ్డి ఆ దంపతుల నుంచి అడ్వాన్స్‌గా రూ.2 లక్షలు తీసుకుని, మిగతావి బాబుని ఇచ్చాక ఇవ్వండంటూ వారిని నమ్మించాడు. డబ్బులు తీసుకుని 2 నెలలు దాటినా బిడ్డను ఇవ్వకపోవడంతో అశోక్​, మౌనిక దంపతులు లక్ష్మణ్​రెడ్డికి ఫోన్‌ చేసి ఒత్తిడి తెచ్చారు. దీంతో ఈ నెల 18న వెంటనే బయలుదేరి విజయవాడకు రావాలంటూ లక్ష్మణ్‌రెడ్డి చెప్పాడు. వచ్చే ముందు ఓ నంబర్‌కు రూ.10 వేలు, ఆ తరువాత మరో నంబర్‌కు రూ.1000 నగదు పంపించమని చెప్పాడు. ఆ నగదును వేశాక రూ.2 లక్షలు పట్టుకుని విజయవాడకు రమ్మన్నాడు.

ఆ రోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు విజయవాడకు చేరుకోగా పున్నమిఘాట్‌ వద్దకు రమ్మన్నాడు. అక్కడ మౌలాలి అనే వ్యక్తిని పరిచయం చేశాడు. అతనితో కలిసి రాత్రి 12 గంటలకు విజయవాడ కొత్తాసుపత్రి వద్దకు వీళ్లను తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఫాతిమా అనే మహిళను పరిచయం చేసి తనే వైద్యురాలు అని అలానే బిడ్డను కూడా ఈవిడే ఇస్తుందని చెప్పాడు. రూ.2 లక్షలు ఆమెకు ఇవ్వమని చెప్పారు. దీన్ని నమ్మిన ఆ దంపతులు ఆ నగదును ఇవ్వడంతో వాళ్లు అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్లిపోయారు.

ఉదయం 4 గంటల సమయంలో మళ్లీ వచ్చి అందరూ మేల్కొని ఉన్నారని, బిడ్డను తీసుకురావడం సాధ్యం కాలేదంటూ చెప్పారు. ఆ తర్వాత నుంచి లక్ష్మణ్‌రెడ్డితో సహా ముగ్గురి ఫోన్లు స్విచాఫ్‌ అయిపోయాయి. దీంతో మోసపోయామని గ్రహించిన అశోక్​, మౌనిక దంపతులు విజయవాడలోని కలెక్టర్, పోలీసు కమిషనర్‌కు స్పందనలో ఫిర్యాదు చేశారు.

