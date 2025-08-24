Ganesh Chaturthi Online permission In AP: రాష్ట్రంలో వినాయక చవితి సందడి మొదలైంది. బొజ్జ గణపయ్యను కొలువుదీర్చేందుకు మండపాలు సిద్ధమవుతున్నాయి. వాటి అనుమతులకు నిర్వాహకులు ఇబ్బందిపడకుండా సింగిల్ విండో విధానాన్ని ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వెబ్సైట్లో వివరాలు నమోదు చేసుకుని ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించకుండా నిరభ్యంతర పత్రం పొందే ఏర్పాటు చేసింది. చాలా సులభంగా అనుమతులు వస్తున్నాయంటూ నిర్వాహకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
వినాయక చవితి నగరాలు, పట్టణాలు, పల్లెలు అనే తేడా లేకుండా, చిన్నా పెద్దా అనే భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఘనంగా జరుపుకుంటారు. వాడవాడలా మండపాలు వేసి లంబోధరుడి ప్రతిమలు ఏర్పాటు చేసి వైభవంగా నవరాత్రులు నిర్వహిస్తారు. అయితే మండపాలు వేసే క్రమంలో పోలీసుల అనుమతి కోసం కమిటీ సభ్యులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. పోలీసులు, ఇతర అధికారుల చుట్టూ రోజుల తరబడి తిరుగుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా కూటమి సర్కార్ మండపాల అనుమతి కోసం గణేష్ ఉత్సవ్ వెబ్సైట్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈవెబ్సైట్లోకి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
అఫ్లై చేయడానికి:
- దరఖాస్తుదారుని పేరు, ఫోన్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ , అడ్రస్, అసోసియేషన్ లేదా కమిటీ పేరు
- వినాయక మండపం స్థలం, విగ్రహం ఎత్తు, అలాగే మండపం ఎత్తు
- ఏ సబ్ డివిజన్, ఏ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోకి వస్తుంది
- ఉత్సవ కమిటీ సభ్యుల పేర్లు, ఫోన్ నంబర్లు
- గణేష్ నిమజ్జనం తేదీ, సమయం, వాహనం వివరాలు పూర్తి చేసి అప్లికేషన్ను సమర్పించాలి. తర్వాత పోలీసులు వచ్చి ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించి అనుమతులు మంజూరు చేస్తారు.
ఎన్ఓసీ డౌన్లోడ్ ఇలా: గణేశ్ ఉత్సవ్ అప్లికేషన్ సేటస్లోకి వెళ్లి ఫోన్ నంబరుతో లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత ఎన్ఓసీ, పాటించాల్సిన నిబంధనలతో కూడిన క్యూఆర్ కోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ కోడ్ను ప్రింట్ తీసి లామినేషన్ చేయించి మండపంలో ఉంచాలి. తనిఖీకి చేసేందుకు వచ్చే అధికారులు వీటిని పరిశీలిస్తారు
నిబంధనలు:
- పోలీస్ అనుమతి లేకుండా విగ్రహాలు, మండపాలు ఏర్పాటు చేయకూడదు.
- అనుమతులకు ఏ విధమైన చలానాలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
- విగ్రహాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- డీజేలు, అధిక శబ్దం వచ్చే సౌండ్ సిస్టమ్లను ఉపయోగించకూడదు.
'పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి ఫర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. గణేష్ ఉత్సవ్ డాట్ నెట్ వెబ్ సైట్కు వెళ్లాలి. ఫస్ట్ మొబైల్ నంబర్ లాగిన్ అయిన వెంటనే ఓటీపీ వస్తుంది. దాంట్లో అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెబితే సరిపోతుంది. ఆ వివరాలు అన్ని పోలీస్ స్టేషన్కు వస్తాయి. మేము వెళ్లి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకపోతే నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తాం. డీజే సిస్టమ్ను ఏవైడ్ చేయాలి.' -సతీష్ కుమార్, గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ
పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో పని చేస్తున్న గణేష్ ఉత్సవ్ డాట్ నెట్ వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేయగానే ఓటీపీ వస్తుంది. దరఖాస్తుదారుడి పేరు, మొబైల్ నెంబర్, ఈ మెయిల్, చిరునామాతో పాటు విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తున్న స్థలం, మండపం ఎత్తు, పోలీస్ స్టేషన్ పేరు, కమిటీ సభ్యుల పేర్లు, నిమజ్జనం వివరాలు నమోదు చేయాలి. మండపం ఏర్పాటు చేసే స్థలానికి పోలీసులు వచ్చి పరిశీలించి నిరభ్యంతర పత్రం మంజూరు చేస్తారు. మండపాలకు అనుమతి తీసుకునేందుకు ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని పోలీసులు తెలిపారు. ఆన్లైన్ విధానంలో అనుమతులు ఇవ్వడంపై ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
'పోలీసుల పర్మిషన్ కోసం ఒకప్పుడు స్టేషన్, ఎస్పీ ఆఫీస్కు వెళ్లేవాళ్లం. మండపాలకు అనుమతులు ఆన్లైన్లో అవ్వడం వల్ల పని సులభంగా అవుతుంది. మేము మండపాన్ని ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్నాం. మీటింగ్కు హాజరయ్యాము. వాళ్లు చెప్పిన రూల్స్ అన్నీ పాటిస్తున్నాం.'- ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులు
వినాయక చవితి ఎప్పుడు? పూజకు శుభ సమయమేది?