బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల రికార్డు ధరలు పలికిన గణేశ్ లడ్డూలు - బండ్లగూడ జాగీర్లో ఏకంగా రూ.2,31,95,000 పలికిన లడ్డూ - బాలాపూర్లో నిర్వహించిన లడ్డూ వేలంలో రూ.35 లక్షలు పలికిన గణశ్ లడ్డూ
Published : September 6, 2025 at 11:57 AM IST|
Updated : September 6, 2025 at 12:51 PM IST
Record Breaking Laddu Auctions Held in Telangana : రాష్ట్రంలో గణేశ్ నవరాత్రుల సందర్భంగా పలుచోట్ల నిర్వహించిన వినాయక లడ్డూ వేలంలో రికార్డు స్థాయిలో ధరలు పలికాయి. హైదరాబాద్లోని బండ్లగూడ జాగీర్లో శుక్రవారం నిర్వహించిన వేలంలో గణేశుని లడ్డూ ఏకంగా రూ.2,31,95,000 పలికింది. దీనిని కీర్తీ రిచ్మండ్ విల్లావాసులు సొంతం చేసుకున్నారు. గతేడాది కూడా ఇదే కమ్యూనిటీలో నిర్వహించిన వేలం పాటలో లడ్డూ రూ.1.87 కోట్లు పలికింది. మరికొన్ని చోట్ల కూడా వినాయకుని లడ్డూ భారీ ధరలు పలికాయి. అవి ఎక్కడెక్కడో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రాయదుర్గంలో రికార్డు ధర పలికిన లడ్డూ : హైదరాబాద్ నగరంలోని రాయదుర్గం మై హోం భుజాలో వినాయకుని మండపం వద్ద నిర్వహించిన వేలం పాటలో లడ్డూ భారీ ధర పలికింది. అపార్ట్మెంట్ క్లబ్ హౌస్లో గురువారం నిర్వహించిన వేలం పాటలో 12 మంది ఔత్సాహికులు పాల్గొన్నారు. చివరకు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందుకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి కొండపల్లి గణేశ్ వినాయకుడి లడ్డూను రూ.51,07,777లకు దక్కించుకున్నారు. గతేడాది సైతం ఆయనే రూ.29.5 లక్షలకు సొంతం చేసుకోవడం గమనార్హం. అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు నడింపల్లి నాని రాజు మాట్లాడుతూ, వేలం నగదును బ్యాంక్ డిపాజిట్ చేసి, దానిపై వచ్చే వడ్డీని వచ్చే సంవత్సరం గణేశ్ ఉత్సవాల కార్యక్రమాలకు వినియోగిస్తామని తెలిపారు.
బాలాపూర్ లడ్డూ @రూ.35 లక్షలు : బాలాపూర్ వినాయకుని లడ్డూ వేలం పాట ముగిసింది. ఏటేటా భక్తుల్లో అంచనాలను పెంచుతున్న ఈ లడ్డూ వేలం పాట ఈ ఏడాది రసవత్తరంగా సాగింది. ఏళ్లుగా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిన వేలం పాటలో ఈ ఏడాది రికార్డు స్థాయిలో రూ.35 లక్షలు పలికింది. లడ్డూ వేలం పాటలో 38 మంది పాల్గొనగా చివరకు కర్మన్ఘాట్కు చెందిన లింగాల దశరథగౌడ్ అనే వ్యక్తి దీనిని దక్కించుకున్నాడు. గతేడాదికంటే రూ.4.99 లక్షలు అధికంగా బాలపూర్ లడ్డూ పలికింది. అనంతరం రూ.35 లక్షల నగదును ఆయన ఉత్సవ కమిటీకి అందజేశారు. లడ్డూ విజేతను ఉత్సవ కమిటీ ఘనంగా సన్మానించింది.
సంగారెడ్డి జిల్లాలో : సంగారెడ్డి జిల్లాలోని పలుచోట్ల గణేశ్ మండపాల వద్ద లడ్డూల వేలం నిర్వహించగా రూ.లక్షలు వెచ్చించి భక్తులు సొంతం చేసుకున్నారు.
- హత్నూర మండలంలోని దౌల్తాబాద్లో హిందూ వాహిని యూత్ ఆధ్వర్యంలో గాంధీ విగ్రహం వద్ద గణపతి లడ్డూ వేలం నిర్వహించగా స్థానిక హసాజి దేవేందర్ రూ.9.1 లక్షలకు సొంతం చేసుకున్నారు.
- సంగారెడ్డి పట్టణంలోని పోతిరెడ్డిపల్లిలోని హనుమాన్ యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన గణేశ్ మండపం వద్ద లడ్డూ వేలం చేపట్టగా స్థానిక జగ్గారి నారాయణరెడ్డి రూ.3.51 లక్షలకు దక్కించకున్నారు.
- కామారెడ్డి జిల్లాలోని పిట్లంలోని ముకుంద్ రెడ్డి కాలనీలో స్థానికులు ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపం వద్ద నిర్వాహకులు గణేశ్ లడ్డూ వేలం నిర్వహించగా నారాయణఖేడ్కు చెందిన జిత్తు పటేల్ రూ.5.11 లక్షలకు సొంతం చేసుకున్నారు.
