ETV Bharat / state

బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల రికార్డు ధరలు పలికిన గణేశ్​ లడ్డూలు - బండ్లగూడ జాగీర్​లో ఏకంగా రూ.2,31,95,000 పలికిన లడ్డూ - బాలాపూర్​లో నిర్వహించిన లడ్డూ వేలంలో రూ.35 లక్షలు పలికిన గణశ్​ లడ్డూ

Record Breaking Laddu Auctions Held in Telangana
Record Breaking Laddu Auctions Held in Telangana (ETV Bharat GFX Team)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 11:57 AM IST

Updated : September 6, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read

Record Breaking Laddu Auctions Held in Telangana : రాష్ట్రంలో గణేశ్​ నవరాత్రుల సందర్భంగా పలుచోట్ల నిర్వహించిన వినాయక లడ్డూ వేలంలో రికార్డు స్థాయిలో ధరలు పలికాయి. హైదరాబాద్​లోని బండ్లగూడ జాగీర్​లో శుక్రవారం నిర్వహించిన వేలంలో గణేశుని లడ్డూ ఏకంగా రూ.2,31,95,000 పలికింది. దీనిని కీర్తీ రిచ్​మండ్ విల్లావాసులు సొంతం చేసుకున్నారు. గతేడాది కూడా ఇదే కమ్యూనిటీలో నిర్వహించిన వేలం పాటలో లడ్డూ రూ.1.87 కోట్లు పలికింది. మరికొన్ని చోట్ల కూడా వినాయకుని లడ్డూ భారీ ధరలు పలికాయి. అవి ఎక్కడెక్కడో ఇప్పుడు చూద్దాం.

LADDU AUCTIONS IN TELANGANA
లడ్డూతో కీర్తి రిచ్​మండ్ విల్లావాసులు (EENADU)

రాయదుర్గంలో రికార్డు ధర పలికిన లడ్డూ : హైదరాబాద్ నగరంలోని​ రాయదుర్గం మై హోం భుజాలో వినాయకుని మండపం వద్ద నిర్వహించిన వేలం పాటలో లడ్డూ భారీ ధర పలికింది. అపార్ట్​మెంట్​ క్లబ్​ హౌస్​లో గురువారం నిర్వహించిన వేలం పాటలో 12 మంది ఔత్సాహికులు పాల్గొన్నారు. చివరకు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందుకు చెందిన రియల్​ ఎస్టేట్​ వ్యాపారి కొండపల్లి గణేశ్‌ వినాయకుడి లడ్డూను రూ.51,07,777లకు దక్కించుకున్నారు. గతేడాది సైతం ఆయనే రూ.29.5 లక్షలకు సొంతం చేసుకోవడం గమనార్హం. అపార్ట్‌మెంట్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు నడింపల్లి నాని రాజు మాట్లాడుతూ, వేలం నగదును బ్యాంక్​ డిపాజిట్‌ చేసి, దానిపై వచ్చే వడ్డీని వచ్చే సంవత్సరం గణేశ్​ ఉత్సవాల కార్యక్రమాలకు వినియోగిస్తామని తెలిపారు.

Record Breaking Laddu Auctions Held in Telangana
రికార్డు స్థాయిలో ధర పలికిన లడ్డూలు (ETV Bharat GFX Team)

బాలాపూర్​ లడ్డూ @రూ.35 లక్షలు : బాలాపూర్ వినాయకుని లడ్డూ వేలం పాట ముగిసింది. ఏటేటా భక్తుల్లో అంచనాలను పెంచుతున్న ఈ లడ్డూ వేలం పాట ఈ ఏడాది రసవత్తరంగా సాగింది. ఏళ్లుగా నిర్విఘ్నంగా కొనసాగిన వేలం పాటలో ఈ ఏడాది రికార్డు స్థాయిలో రూ.35 లక్షలు పలికింది. లడ్డూ వేలం పాటలో 38 మంది పాల్గొనగా చివరకు కర్మన్​ఘాట్​కు చెందిన లింగాల దశరథగౌడ్​ అనే వ్యక్తి దీనిని దక్కించుకున్నాడు. గతేడాదికంటే రూ.4.99 లక్షలు అధికంగా బాలపూర్ లడ్డూ పలికింది. అనంతరం రూ.35 లక్షల నగదును ఆయన ఉత్సవ కమిటీకి అందజేశారు. లడ్డూ విజేతను ఉత్సవ కమిటీ ఘనంగా సన్మానించింది.

సంగారెడ్డి జిల్లాలో : సంగారెడ్డి జిల్లాలోని పలుచోట్ల గణేశ్ మండపాల వద్ద లడ్డూల వేలం నిర్వహించగా రూ.లక్షలు వెచ్చించి భక్తులు సొంతం చేసుకున్నారు.

  • హత్నూర మండలంలోని దౌల్తాబాద్‌లో హిందూ వాహిని యూత్‌ ఆధ్వర్యంలో గాంధీ విగ్రహం వద్ద గణపతి లడ్డూ వేలం నిర్వహించగా స్థానిక హసాజి దేవేందర్‌ రూ.9.1 లక్షలకు సొంతం చేసుకున్నారు.
  • సంగారెడ్డి పట్టణంలోని పోతిరెడ్డిపల్లిలోని హనుమాన్‌ యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన గణేశ్​ మండపం వద్ద లడ్డూ వేలం చేపట్టగా స్థానిక జగ్గారి నారాయణరెడ్డి రూ.3.51 లక్షలకు దక్కించకున్నారు.
  • కామారెడ్డి జిల్లాలోని పిట్లంలోని ముకుంద్‌ రెడ్డి కాలనీలో స్థానికులు ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపం వద్ద నిర్వాహకులు గణేశ్​ లడ్డూ వేలం నిర్వహించగా నారాయణఖేడ్‌కు చెందిన జిత్తు పటేల్‌ రూ.5.11 లక్షలకు సొంతం చేసుకున్నారు.

రూ.35 లక్షలు పలికిన బాలాపూర్​ లడ్డూ - ఈసారి ఎవరికి దక్కిందంటే?

1000 కెమెరాల ద్వారా హైటెక్ పర్యవేక్షణ - ఆకతాయిలు తస్మాత్ జాగ్రత్త!

Last Updated : September 6, 2025 at 12:51 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LADDU AUCTIONS IN TELANGANAరికార్డు స్థాయి ధర పలికిిన లడ్డూRECORD BREAKING LADDU AUCTIONSKEERTHI RICHMOND LADDU AUCTIONLADDU AUCTIONS IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి స్మార్ట్‌కార్డు - ఉచిత ప్రయాణానికి ఆధార్​తో పని ఉండదిక!

కారప్పూసతో కరకరలాడే "తియ్యని లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.