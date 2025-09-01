Ganesh Nimajjanam In AP: వినాయక చవితికి మండపాల్లో కొలువై ఐదు రోజుల పాటు భక్తుల నుంచి విశేష పూజలందుకున్న గణనాథులకు పలుచోట్ల వేడుకగా వీడ్కోలు పలికారు. తొలుత విఘ్నేశ్వరుడి లడ్డూ కోసం వేలం పాటలు హోరాహోరీగా సాగాయి. అనంతరం ప్రత్యేక వాహనాల్లో లంబోదరుని ప్రతిమలను చేర్చి డీజే పాటలు, మేళ తాళాలతో యువతీయువకులు జైబోలో గణేష్ మహారాజ్ కీ జై నినాదాలతో సందడిగా పార్వతి సుతుడిని సాగనంపారు. నిమజ్జనాల వేళ ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు తలెత్తకుండా పోలీసులు కట్టుదిట్టంగా ఏర్పాట్లు చేశారు.
అనంతపురంలో వినాయక విగ్రహాల శోభాయాత్రలు అంగరంగ వైభవంగా సాగాయి. ఎక్కడికక్కడ భారీ బందోబస్తుతో శోభయాత్రలకు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా పోలీసులు ఏర్పాట్లు చేశారు. జిల్లాలోని విడపనకల్లు, గడేకల్లులో వినాయకుని నిమజ్జోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. విడపనకల్లులో యువతులు కలశాలతో ముందు నడువగా ప్రత్యేక వాహనంపై గణనాథుడు కొలువు దీరి నిమజ్జనానికి తరలివెళ్లాడు. గడేకల్లులో ఉట్టికొట్టేందుకు యువత పోటీ పడ్డారు.
కడప జిల్లా వేంపల్లెలో శ్రీరామ్ నగర్ ట్యాంక్ బజార్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటుచేసిన వినాయకుని మండపం వద్ద నిమజ్జనానికి ముందు లడ్డూ, కలశం, స్వామి వారి బొడ్డులోని రూపాయి కోసం ప్రత్యేకంగా వేలంపాట నిర్వహించారు. పాటలో వాటిని దక్కించుకున్న వారిని నిర్వాహకులు సన్మానించారు. మైదుకూరు పురవీధుల్లో వినాయక నిమజ్జన ఊరేగింపు కోలాహలంగా సాగింది. చిన్నారులు, యువతీ యువకులు, పెద్దలు ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. డ్రమ్స్ శబ్దాలకు అనుగుణంగా చిందులు వేశారు.
నంద్యాలలో 500కు పైగా విగ్రహాలు: తిరుపతిలో వినాయక నిమజ్జన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. తిరుపతి వరసిద్ధి వినాయక మహోత్సవ కమిటీ, నగరపాలక సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిమజ్జనానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. నగర సమీపంలోని వినాయక సాగర్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కొలనులో విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేశారు. కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో విశ్వహిందూ పరిషత్ కార్యాలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన గణనాయకుడి నిమజ్జనోత్సవానికి పార్టీలకు అతీతంగా నాయకులు తరలివచ్చారు. వేలంలో లడ్డూను కూటమి నాయకులు మల్లప్ప, సురేశ్, మారుతి నాయుడు 3.65 లక్షలకు కైవసం చేసుకున్నారు. నంద్యాలలో 500కు పైగా వినాయక విగ్రహాలను ఊరేగింపుగా చెరువు వద్దకు తరలించి నిమజ్జనం చేశారు.
వినాయక చవితి మహోత్సవాల వేళ కృష్ణా నదిలో నిమజ్జన ఏర్పాట్లను కమాండ్ కంట్రోల్ రూం నుంచి విజయాడ నగర పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖర బాబు స్వయంగా పరిశీలించారు. ఊరేగింపులు, నిమజ్జనాలు జరిగే ప్రదేశాల్లో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగిస్తూ డ్రోన్ కెమెరాలు, సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి వాటిని కమాండ్ కంట్రోల్కు అనుసంధానం చేశారు. కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడులో జై గణేష్ బృందం నిర్వహించిన వినాయక ఉత్సవాల శక్తి నృత్య ప్రదర్శన ఆకట్టుకుంది. ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో యువకులు ఉత్సాహంగా నిమజ్జన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. లంబోదరుడికి వీడ్కోలు పలుకుతూ మహిళలు చేసిన కోలాటం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. విశాఖ జిల్లా భీమిలి బీచ్లో నిమజ్జనాలకు చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల నుంచి భారీగా గణనాథులు తరలివచ్చారు. భక్తుల కోలాహలంతో సముద్ర తీరం జనసంద్రమైంది. చిన్నారుల కేరింతలతో సముద్ర తీర ప్రాంతంలో సందడి నెలకొంది. చిన్న చిన్న వినాయక విగ్రహ ప్రతిమలతో పాటు భారీ విగ్రహాలను పెద్దసంఖ్యలో నిమజ్జనం చేశారు.
నిమజ్జనోత్సవాల్లో పాల్గొన్న మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి: నెల్లూరులో గణేష్ నిమజ్జనాలు కోలాహలంగా సాగాయి. నగరంలోని గణేష్ ఘాట్, రంగనాయకులపేట పెన్నా నది వద్ద నిమజ్జనాలు చేశారు. భారీ గణనాథులను విద్యుత్ దీపాలు, విశేష పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించి తప్పెట్లు, తాళాలు, బాణసంచా మోతల మధ్య ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి భక్తిశ్రద్ధలతో నిమజ్జనం చేశారు. గణేష్ ఘాట్ వద్ద నిర్వహించిన వేడుకల్లో మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు పాల్గొన్నారు. నీలకంటేశ్వర స్వామికి పూజలు నిర్వహించిన వెంకయ్య నాయుడు, గణేష్ ఘాట్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన రాతి వినాయక విగ్రహాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వేద పండితులు నిర్వహించిన గంగా హారతి వేడుకగా సాగింది. వివిధ ఘాట్లలో నిర్వహించిన నిమజ్జనాల్లో మంత్రి నారాయణ, ఇతర నేతలు పాల్గొన్నారు.
