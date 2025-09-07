ETV Bharat / state

రాత్రంతా వినాయక నిమజ్జనాలు - విద్యుత్ కాంతుల మధ్య వెలిగిపోయిన హుస్సేన్​సాగర్

హైదరాబాద్​లో సందడిగా గణేశ్ నిమజ్జనం - ఇవాళ మధ్యాహ్నం వరకు కొనసాగే అవకాశం - డప్పు చప్పుళ్లు, డోలు వాయిద్యాలు, నృత్యాల నడుమ సాగనంపిన భక్తులు

GANESH IMMERSION IN HUSSAIN SAGAR
GANESH IMMERSION IN HUSSAIN SAGAR (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 7:10 AM IST

Ganesh Immersion In Hussain Sagar : హైదరాబాద్‌లో వినాయక నిమజ్జనం అర్ధరాత్రి కోలాహాలంగా కొనసాగుతోంది. 11 రోజుల పాటు పూజలందుకున్న గణపతి విగ్రహాల నిమజ్జనం హుస్సేన్‌సాగర్‌లో జరిపారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం వరకు ఈ తంతు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. నిమజ్జనం సందర్భంగా హైదరాబాద్ ఏంజె మార్కెట్, బషీర్​బాగ్ పరిసర ప్రాంతాలు భక్తులతో కోలాహలంగా మారాయి. విధుల్లో, ఇండ్లలో ప్రతిష్ఠించిన గణేష్ విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు సాగర్‌కు తరలివచ్చారు. గణపతి మోప్ప మోరియా అంటూ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి గణపయ్యలను గంగమ్మ ఒడిలోకి చేర్చారు.

ఇవాళ మధ్యాహ్నం వరకు : హైదరాబాద్‌ మహానగర వ్యాప్తంగా గణేశుడి నిమజ్జనాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే వేలాది విగ్రహాలు గంగమ్మ ఒడికి చేరినట్లుగా చెబుతున్న అధికారులు ఇవాళ మధ్యాహ్నం వరకూ నిమజ్జన తంతు సాగుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. విఘ్ననాధుడి ఆఖరి ఘట్టాన్ని అద్భుతంగా నిర్వహించేందుకు నిర్వాహకులు డప్పు చప్పుళ్లు, కోలాటాలు, నృత్యాలతో కోలాహలంగా ఊరేగింపు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. చిన్నాపెద్దా ఆడుతూ, పాడుతూ పార్వతీసుతుడ్ని సాగనంపారు.

హైదరాబాద్‌లో భక్తుల కోలాహాలం నడుమ వినాయక నిమజ్జనాలు (ETV)

మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, డీజీపీ జితేందర్, హైదరాబాద్‌ సీపీ సీవీ ఆనంద్, కలెక్టర్‌ హరిచందన, జీహెచ్‌ఎంసీ మేయర్‌ గద్వాల్‌ విజయలక్ష్మి, కమిషనర్‌ కర్ణన్‌ హెలికాప్టర్‌లో నిమజ్జన ప్రక్రియను ఏరియల్‌ వ్యూ ద్వారా పర్యవేక్షించారు

జనసందోహంగా పలు ప్రాంతాలు : గణనాధుల రాకతో పాతబస్తీ, గోషామహల్, మలక్‌పేట్, దిల్‌సుఖ్‌నగర్, ఎంజే మార్కెట్, అబిడ్స్, లిబర్టీ పరిసరాలు జనసందోహంగా మారాయి. సచివాలయ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ మిరుమిట్లు గొలిపే లైట్లతో అందంగా కనిపించాయి. చిన్న విగ్రహాల వాహనదారులను పోలీసులు ట్యాంక్ బండ్ వైపు అనుమతించకపోవడంతో లిబర్టీ కూడలి వద్ద భక్తులు గొడవకు దిగారు. హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియం ఫతే మైదాన్ క్లబ్ ఎదురుగా రోడ్డుపై భారీగేట్లు ఏర్పాటు చేయడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత హనుమంతరావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

అంబర్‌పేటలోని ఖాద్రిబాగ్ యువకులు తమ గణనాథుడి విగ్రహాన్ని వినూత్నంగా ఎద్దుల బండిపై తీసుకొచ్చి ట్యాంక్‌బండ్‌లో నిమజ్జనం చేశారు. పాత సంప్రదాయాలను గుర్తు చేస్తూ కాలుష్య నివారించాలనే సందేశంతో చేశామని నిర్వాహకులు చెప్పుకొచ్చారు. ఖైరతాబాద్ మహాశక్తి గణపతి నిమజ్జనం మధ్యాహ్నానికే పూర్తి కావడం, సాయంత్రం బాలాపూర్ గణనాథుడి నిమజ్జనంతో పోలీసులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. భక్తులతో వారు సైతం స్టెప్పులేసి తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.

నృత్యాలతో అలరించిన ఎమ్మెల్యే : గంగమ్మ తల్లి గుడిలో గణనాథుని ముందు ఎస్సార్​నగర్ ఇన్స్పెక్టర్ స్టెప్పులతో అదరగొట్టారు. నిమజ్జన ఉత్సవాలలో భాగంగా కంటోన్మెంట్ శాసనసభ్యులు శ్రీ గణేష్ నృత్యాలు చేస్తూ సందడి చేశారు. ఏంజె మార్కెట్ కూడలిలో ఏర్పాటు చేసిన స్వాగత వేదిక వద్ద నిమజ్జన శోభాయాత్రకు త్రిపుర గవర్నర్ ఇంద్రసేనా రెడ్డి, ఉడిపి ఉత్తరాది పీఠాధిపతిశ్రీ శ్రీ సత్యాత్మ తీర్థ స్వామిజీ, హరియణ మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ స్వాగతం పలికారు.

హుస్సేన్‌సాగర్ వద్ద జరుగుతున్న నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ పర్యవేక్షించారు. సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో వినాయక నిమజ్జనాలు ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నాయని కమిషనర్ అవినాష్ మహంతి ప్రకటించారు. హిమాయత్‌నగర్‌లోని బీజేపీ నేత శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు ఉచితంగా 12 వేల వాటర్ బాటిళ్లను పంపిణీ చేశారు. భాగ్యనగరంలో వైభవంగా సాగుతున్న గణేష్ నిమజ్జనోత్సవాలపై విదేశీయులు సైతం ప్రత్యేక ఆసక్తి కనబర్చారు.

జీహెచ్​ఎంసీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు : ముషీరాబాద్, అంబర్‌పేట నియోజకవర్గాల్లో పది అడుగులలోపు వినాయక విగ్రహాల నిమజ్జనానికి జీహెచ్ఎంసీ ప్రత్యేకంగా వాటర్ పౌండ్లను ఏర్పాటు చేసింది.

హుస్సేన్‌సాగర్ వద్ద సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి 'గణపతి బప్పా మోరియా'

వెళ్లి రావయ్యా - మళ్లీ రావయ్యా : గంగమ్మ ఒడి చేరిన ఖైరతాబాద్​ మహాగణపతి

