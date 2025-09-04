Ganesh Immersion 2025 in Andhra Pradesh : వినాయక చవితి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని కొలువుదీర్చిన గణనాథులను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భక్తిశ్రద్ధలతో నిమజ్జనం చేస్తున్నారు. తొలుత గణనాథుడికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేపట్టి మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. అనంతరం జై బోలో గణేష్ మహరాజ్కీ జై అంటూ నినాదాలు చేస్తూ ఊరేగింపులు చేపట్టి, పెద్ద ఎత్తున బాణసంచా కాలుస్తూ, రంగులు చల్లుకుంటూ, నృత్యాలు చేస్తూ గణనాథుడ్ని గంగ దరికి చేర్చుతున్నారు. యువత, చిన్నారులు, మహిళలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని సందడి చేస్తున్నారు.
కర్నూలులో వినాయక శోభాయాత్ర ఘనంగా కొనసాగింది. ఈ వేడుకకు పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు పలుచోట్ల లడ్డూ వేలం కోలాహలంగా సాగింది. పాతబస్తీలో ఉన్న రాంబొట్ల ఆలయం వద్ద ప్రముఖులు వినాయక ప్రతిమకు పూజలు చేశారు. కర్నూలులో వినాయక నిమజ్జనం రాష్ట్రంలోనే అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. ఓల్డ్ సిటీలోని రాంబొట్ల ఆలయం వద్ద వినాయకుడి లడ్డూ వేలం పాటలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి పాల్గొన్నారు. రూ.6.01 లక్షలకు లడ్డూను ఆమె కైవసం చేసుకున్నారు. నగరంలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ పూజా కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ రంజీత్ బాష, నంద్యాల ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి, పాణ్యం, ఆదోని, పత్తికొండ ఎమ్మెల్యేలు గౌరు చరితారెడ్డి, పార్థసారథి, కేఈ. శ్యామ్ బాబు ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ పాల్గొన్నారు.
నిమజ్జనం కోసం 7 క్రేన్లు, స్టాంటన్పురంలో 2 క్రేన్లు ఏర్పాటు చేశారు. నిమజ్జనం సందర్భంగా రాజ్విహార్ కూడలి నుంచి కలెక్టరేట్ వైపు వెళ్లే వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్నారు. కలెక్టరేట్, సీ క్యాంప్ మార్గంలో రాకపోకలను నిలిపివేశారు. సుమారు 2వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వినాయక నిమజ్జన వేడుకలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా జిల్లాల్లో ఉన్న చెరువులు, బందలు, నదులు, సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో చెత్త డబ్బాలు ఏర్పాటు దిశగా చర్యలు చేపడుతున్నారు. చెక్కలు, వెదురు, దుంగలు, ఇనుము తదితరాలను ముందుగానే వేరు చేసేలా చూడాలని సూచనలు చేశారు. ఈ మేరకు స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ఉత్సవ నిర్వహణ కమిటీలకు పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను అప్పగించాలని సంబంధిత అధికారులకు వివరించారు.
రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల గణనాథుడి నిమజ్జనాలు - 5 రోజుల పాటు లంబోదరుడికి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు
బాణసంచా వద్దేవద్దు : కాలుష్యం తీవ్రత ఎక్కువగానే ఉందని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ప్రకారం పీఎం- 10(పార్టిక్యులేట్ మేటర్) విలువ ఏడాదిలో సరాసరి 60 కంటే తక్కువగా ఉండాలని వివరించారు. ఈ క్రమంలో బాణసంచా కాల్పులతో మరింత ముప్పు పొంచి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వాటికి దూరంగా ఉండాలని అధికారులు తెలిపారు.