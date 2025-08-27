Ganesh Chaturthi 2025 : గణపతి అనగానే అందరికీ ఆదిదేవుడు అనే విషయం తెలిసిందే. విఘ్నాలను తొలగించే స్వామిగా, ఆ విఘేశ్వరుడిని పూజిస్తారు. ఉండ్రాళ్లు, పాయసం వంటివి పార్వతీ తనయుడికి ఇష్టంగా నివేదిస్తారు. ఏ కార్యం తలపెట్టిన విఘ్నేశ్వరుడికి మొదటి పూజ చేయకుండా ఆ కార్యక్రమం ప్రారంభమే కాదు. కేవలం తొలి పూజనే చూసుకొని విఘ్నాలను తొలగించే స్వామిగా కాకుండా వేద వ్యాసుడు చెప్పిన మహాభారతాన్ని లిఖించిన గణపతి అక్కడ గీతా పాఠాలను రాస్తూ ఆర్థిక పాఠాలను మన గురించి చెప్పాడు. అసలు ఆయన రూపంలోనే ఎన్నో ఆర్థిక పాఠాలు ఉన్నాయి.
పెద్ద తల : వినాయకుడిది పెద్ద ఏనుగు తల. ఆ కథ అందరికీ తెలిసిందే. ఆ తలకు ఉన్న ప్రాచుర్యమే వేరు. ఆయన తల ఆలోచనలు, దూరదృష్టి, విజ్ఞానానికి నిదర్శనమని తెలుసుకోవాలి.
- పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు మార్కెట్లు బాగా పెరిగాయనో లేదా తగ్గాయనో ఉన్నదంతా ఊడ్చి పెట్టుబడి పెట్టకూడదు.
- సొంత పద్ధతులు పాటించకూడదు.
- స్టాక్ మార్కెట్ను అంచనా వేయడం ఎవరి తరమూ కాదు.
- అందుకే మార్కెట్ చలనాలతో సంబంధం లేకుండా క్రమంగా మదుపు చేస్తుంటే నష్టభయం అనేది తగ్గుతుంది.
- దీర్ఘకాలం ఇదే మంత్రాన్ని పాటించాలి.
చెవులు : గజకర్ణుడు తనకున్న పెద్ద చెవులు ద్వారా మనకు మరో విషయం చెబుతుంటాడు. అదే ఎవరైనా చెప్పినా శ్రద్ధగా వినాలని అర్థం.
- మంచి మదుపరి చెవులు పెద్దవి చేసి మరీ నిపుణులు సలహాలను శ్రద్ధగా వినాలి.
- ఆర్థిక విషయాలపై కుటుంబ సభ్యులు చెప్పేది ఆలకించాలి.
- వినడం నేర్చుకుంటే మార్కెట్ వార్తలకు ఎలా స్పందించాలో ఒక అంచనా వస్తుంది.
- అంతర్జాతీయ సంక్షోభాలు, కరోనా ప్రభావాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు ఇలా అన్నింటికీ మార్కెట్ ఎలా స్పందిస్తుందో తెలుస్తుంది.
- గత పనితీరును ప్రకారం ఇప్పటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
- వైవిధ్యీకరణను పాటించండి.
- అంతకంటే ముందు మీ రిస్క్ ప్రొఫైల్ ఎలా ఉందో ముందుగానే తెలుసుకోండి.
లంబోదరుడి బొజ్జ : లంబోదరుడి బొజ్జలోకి ఎలాంటి ఆహారం అయినా వెళ్లిపోవాల్సిందే. అరిగిపోవాల్సిందే. దీని ప్రకారం మార్పులను త్వరగా ఆకలింపు చేసుకోవాలని ఆయనకు మనకు చెప్పకనే చెబుతున్నాడు.
- మంచి పెట్టుబడుదారు కూడా తన బడ్జెట్లకు తగ్గట్లుగా పెట్టుబడులను పెంచుకుంటూ పోతాడు.
- పెట్టుబడి పెట్టడమే కాదు క్రమం తప్పకుండా వాటిని పరిశీలిస్తూ ఉండాలి.
- ఇలా చేసినప్పుడే ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
- మీ పెట్టుబడులు అనేవి సరిగా లేకపోతే వెంటనే మార్పు చేర్పులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.
ఎలుక, ఏనుగు : వినాయకుడి వాహనం ఎలుక. ఏనుగు తల ఉన్న ఆ గణపతి ఎందుకు అంత చిన్న ఎలుక మీద పయనిస్తాడని మీకు డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది. అది వినయానికి సూచిక. జీవితంలో అత్యంత విలువైన పాఠం అది. జీవితం చాలా సరళంగా ఉంటూనే, ఆలోచనలు లోతుగా ఉండాలని మనకు ఈరెండింటి ద్వారా చెప్పకనే చెబుతాడు.
- మనం చేసే వ్యయాలతో పోలిస్తే, మన పొదుపు కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉండాలి.
- కచ్చితంగా మీ బడ్జెట్ ఎంతో ముందుగానే తెలుసుకోండి.
- దానికే కట్టుబడి ఉండండి.
- మీ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఖర్చు చేస్తూ భవిష్యత్ కోసం పెట్టుబడులు పెట్టండి.
- అంతే తప్ప అప్పుల వలలోకి మాత్రం ఎప్పటికీ వెళ్లవద్దు.
విఘ్నాలు తొలగించే గణపతి : వినాయకుడు అంటే విఘ్నేశ్వరుడు అని అర్థం. అంటే అన్ని విఘ్నాలను తొలగిస్తాడని పరమార్థం.
- మన జీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా మీ ఆర్థిక ప్రణాళికలకు కట్టుబడే ఉండండి.
- ఏది అత్యంత ముఖ్యం అని ఎప్పుడూ ప్రశ్నించుకోండి.
- గణేశుడిలాగే జీవితంలో అత్యంత ప్రాధాన్య విషయాలనే పట్టించుకోండి ముందు.
- అప్పుడే ఆ దారిలో ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా పోరాడడానికి మీకు సరైన శక్తి వస్తుంది.
- ఒక్కోసారి జీవితం అనుకోని ఆశ్చర్యాలను చూపిస్తుంది. అందుకే అత్యవసర నిధిని ఉంచుకోవాలి.
- మీ కుటుంబం ఆర్థికంగా భద్రంగా ఉండేందుకు సరైన బీమాను కూడా చేయించుకొని ఉంచుకోండి.
ఈ వినాయక చవితి నుంచి ఇలాంటి ఆర్థిక అలవాట్లను అలవరుచుకోండి. జీవితంలో మరి విఘ్నాలు అనేవే ఉండవు. అన్ని వయసులకు వారికి ఇది ముఖ్యమైన సమాచారం అయినా పిల్లలు, యువతకు దీనిపై ఎక్కువ అవగాహన కల్పిస్తే భవిష్యత్తుకు మరి ఢోకా అనేది ఉండదు.
