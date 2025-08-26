Clay Ganesh Idol Awareness 2025 : రాష్ట్రంలో ఒకరోజు ముందే వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. మండపాల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా గణేష్ ప్రతిమలను ప్రతిష్ఠించేందుకు కమిటీ నిర్వాహకులు చలువ పందిళ్లను సిద్ధం చేశారు. 'ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ వద్దు - మట్టి వినాయకులే ముద్దు' అంటూ పలుచోట్ల పర్యావరణహిత గణపయ్య ప్రతిమలను ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్తో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలూ ఉచితంగా అందజేశాయి.
ఈనాడు - ఈటీవీ ఆధ్వర్యంలో కాకినాడలోని ఆదిత్య పీజీ కళాశాలలో మట్టి గణపతులను తయారు చేసి పంపిణీ చేశారు. కళాశాలలోని మైదానంలో మట్టి గణపయ్యలను తయారు చేసిన ఎన్.సీ.సీ విద్యార్థులు వాటిని స్థానికులకు అందజేశారు. గుంటూరులో కె.ఎల్.పీ పాఠశాల విద్యార్థులు ఈనాడు - ఈటీవీ సహకారంతో పర్యావరణహిత వినాయకుని ప్రతిమలు ముస్తాబు చేసి స్థానికులకు, వాహనదారులకు పంపిణీ చేశారు. కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరిలోని కస్తూర్బా పాఠశాలలో ఈనాడు - ఈటీవీ సహకారంతో విద్యార్థినులు ఉత్సాహంగా మట్టి వినాయకులను సిద్ధం చేశారు.
126 అడుగులు భారీ లక్ష్మీ గణపతి ప్రతిమ : అనకాపల్లిలోని ఎన్టీఆర్ క్రీడా మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన 126 అడుగులు భారీ లక్ష్మీ గణపతి ప్రతిమను ఎంపీ సీఎం రమేష్ సందర్శించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అతి భారీ వినాయకుని విగ్రహాన్ని అనకాపల్లిలో ఏర్పాటు చేయడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రావులపాలెంలో పీపుల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సభ్యులు మట్టి వినాయకులను తయారుచేసి స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ఉచితంగా ప్రజలకు అందించారు. ముమ్మిడివరం మండలం గాడిలంకలో తయారు చేస్తున్న మట్టి గణపయ్య విగ్రహాలను మండపాల్లో ప్రతిష్ఠించేందుకు భక్తులు, ఉత్సవ కమిటీ నిర్వాహకులు కొనుగోలు చేసి వాహనాల్లో తరలిస్తున్నారు. అంబాజీపేట, కే పెదపూడి గ్రామాల్లోని ఉన్నత పాఠశాలల విద్యార్థులు మట్టితో లంబోధరుని విగ్రహాలు తయారు చేసి మట్టి వినాయకుని పూజిద్దాం. పర్యావరణాన్ని కాపాడుదాం అంటూ ప్రదర్శన నిర్వహించారు.
సుమారు 4 వేల వినాయక విగ్రహాలు : విజయనగరం జిల్లా హోటల్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా వినాయక మట్టి ప్రతిమలను పంపిణీ చేశారు. నగరంలోని పలుచోట్లు ప్రత్యేక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి సుమారు 4 వేల వినాయక ప్రతిమలు భక్తులను అందజేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస మండలం చీమలవలస గ్రామంలో అమ్మ దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో సుమారు 2 వేల మట్టి వినాయక విగ్రహాలు పంపిణీ చేశారు. నంద్యాలలో కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్లో మట్టి నినాయక విగ్రహాలను జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి ప్రజలకు అందజేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ మట్టి వినాయక విగ్రహాలనే పూజించాలని పిలుపునిచ్చారు.
వినాయక చవితి సంబరాల్లో భాగంగా కడప జిల్లా కలసపాడు సెయింట్ ఆంటోనీ పాఠశాలలో విద్యార్థులు గణేష్ రూపంలో ఆశీనులై అందర్నీ ఆకట్టుకున్నారు. విఘ్నేశ్వరుడు కదులుతున్నట్టుగా భంగిమలు చేస్తూ అబ్బురపరిచారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
