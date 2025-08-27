ETV Bharat / state

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి సందడి - లంబోదరుడి తొలిపూజకు సిద్ధమైన మండపాలు - GANESH CHATURTHI CELEBRATIONS

లంబోదరుడి పూజకు ఊరూవాడ సిద్ధమైన మండపాలు - పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా మట్టి విగ్రహాలకు పెద్దపీట - పూజకు కావాల్సిన పత్రి కొనుగోళ్లతో మార్కెట్లు కిటకిట - ఖైరతాబాద్​ గణేశుడికి తొలిపూజ చేయనున్న గవర్నర్

Ganesh Chaturthi Celebrations in Telangana
Ganesh Chaturthi Celebrations in Telangana (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2025 at 7:30 AM IST

2 Min Read

Ganesh Chaturthi Celebrations in Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి సందడి మొదలైంది. లంబోదరుడి నవరాత్రి ఉత్సవాల కోసం ఊరువాడా మండపాలు సిద్ధమయ్యాయి. పీవోపీ విగ్రహాలతో పర్యావరణానికి హాని కలుగుతున్న నేపథ్యంలో మట్టి విగ్రహాల కొనుగోళ్లకు భక్తులు పెద్దపీట వేశారు. గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్ ​వర్మ ఖైరతాబాద్​ మహాగణపతికి తొలిపూజ నిర్వహించనున్నారు.

మార్కెట్లు కిటకిట : గణపతి పూజకు కావాల్సిన పత్రి కొనుగోళ్లతో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని ప్రధాన కూడళ్లు కిటకిటలాడాయి. మధిర, ఇల్లందులో ఈటీవీ-ఈనాడు ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు ఉచితంగా మట్టి వినాయక విగ్రహాలు పంపిణీ చేశారు. పీవోపీ విగ్రహాల వల్ల కలిగే నష్టాలను ప్రజలకు వివరించారు. ఒక్క ఖమ్మంలోనే కాకుండా రాష్ట్ర నలుమూలల ఉన్న మార్కెట్లన్నీ జనాలతో కిక్కిరిసిపోయాయి.

భూలోకానికి వచ్చేసిన గణపయ్య - తొలి పూజకు సిద్ధమైన ఊరువాడ (ETV)

కనురెప్ప వెంట్రుక చివరన గణపయ్య : వినాయక చవితి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఓరుగల్లుకు చెందిన అంతర్జాతీయ సూక్ష్మ కళాకారుడు మట్టెవాడ అజయ్ కుమార్ మరో అద్భుత కళాఖండాన్ని తీర్చిదిద్దారు. కనురెప్ప వెంట్రుక చివరన నాట్య గణపతిని తయారు చేసి ఔరా అనిపించాడు. 120 గంటల పాటు శ్రమించి ఈ మైక్రో గణపతిని తయారు చేసినట్లు తెలిపారు. మైక్రోస్కోప్‌లో మాత్రమే ఈ గణనాథున్ని చూసేందుకు అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.

నిజామాబాద్​లో గణపతి ఆకారంలో విద్యార్థులు : వినాయక చవితి సందర్భంగా పలు పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు మట్టి వినాయకులను తయారు చేశారు. మెదక్ జిల్లా చందాపూర్ ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు వినూత్నంగా గణేశ్‌ నవరాత్రి వేడుకలకు స్వాగతం పలికారు. ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్, మట్టి గణపతి సూపర్ స్టార్ అంటూ వినాయక మాస్కులు ధరించి గ్రామంలో ప్రచారం నిర్వహించారు. నిజామాబాద్ జిల్లా నవీపేట్‌లోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో గణపతి ఆకారంలో విద్యార్థులు కూర్చొని వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులతో కలిసి విద్యార్థినులు మట్టి వినాయకుల ప్రతిమలను తయారు చేశారు. చెరువు నుంచి మట్టిని సేకరించి ప్రతిమలను అందంగా తీర్చిదిద్ది ఆకట్టుకున్నారు.

గవర్నర్​ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు : గణపతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాజ్‌భవన్‌ సిబ్బందికి మట్టి వినాయక విగ్రహాలను అందజేశారు.

సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి శుభాకాంక్షలు : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ప్రజలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భక్తి శ్రద్ధలతో, గణనాథుడి పూజించాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. గణేశ్‌ మండపాలకు ఈసారి ఉచిత విద్యుత్‌ ఇస్తున్నట్లు రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు.

న్యాయవాదులకు విగ్రహాలు పంపిణీ చేసిన హైకోర్టు సీజే : హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ అపరేశ్ కుమార్ సింగ్ పలువురు న్యాయవాదులకు గణపతి విగ్రహాలను అందించారు.

బడా గణేశ్​ వద్ద భారీ బందోబస్తు : ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడి తొలి పూజలో గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ పాల్గొననున్నారు. బడా గణేశ్‌ వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. సుమారు 600 మంది పోలీసులు, 60 సీసీ కెమెరాలతో గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఖైరతాబాద్​ మహాగణపతిని 69 అడుగులతో తీసుకొని వస్తున్నారు. వినాయక చవితికి రెండు రోజుల ముందు నుంచే సందర్శకులను గణేశుడిని చూడడానికి అనుమతిచ్చారు.

మహాభారతాన్ని రాసిన గణనాథుని ఆర్థిక పాఠాలు - పాటిస్తే మీ భవిష్యత్​ స్వర్ణమయం!

పూజలకు శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి సిద్ధం - రెండురోజుల ముందుగానే బడా గణేష్ దర్శనం

Ganesh Chaturthi Celebrations in Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక చవితి సందడి మొదలైంది. లంబోదరుడి నవరాత్రి ఉత్సవాల కోసం ఊరువాడా మండపాలు సిద్ధమయ్యాయి. పీవోపీ విగ్రహాలతో పర్యావరణానికి హాని కలుగుతున్న నేపథ్యంలో మట్టి విగ్రహాల కొనుగోళ్లకు భక్తులు పెద్దపీట వేశారు. గవర్నర్​ జిష్ణుదేవ్ ​వర్మ ఖైరతాబాద్​ మహాగణపతికి తొలిపూజ నిర్వహించనున్నారు.

మార్కెట్లు కిటకిట : గణపతి పూజకు కావాల్సిన పత్రి కొనుగోళ్లతో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని ప్రధాన కూడళ్లు కిటకిటలాడాయి. మధిర, ఇల్లందులో ఈటీవీ-ఈనాడు ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు ఉచితంగా మట్టి వినాయక విగ్రహాలు పంపిణీ చేశారు. పీవోపీ విగ్రహాల వల్ల కలిగే నష్టాలను ప్రజలకు వివరించారు. ఒక్క ఖమ్మంలోనే కాకుండా రాష్ట్ర నలుమూలల ఉన్న మార్కెట్లన్నీ జనాలతో కిక్కిరిసిపోయాయి.

భూలోకానికి వచ్చేసిన గణపయ్య - తొలి పూజకు సిద్ధమైన ఊరువాడ (ETV)

కనురెప్ప వెంట్రుక చివరన గణపయ్య : వినాయక చవితి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఓరుగల్లుకు చెందిన అంతర్జాతీయ సూక్ష్మ కళాకారుడు మట్టెవాడ అజయ్ కుమార్ మరో అద్భుత కళాఖండాన్ని తీర్చిదిద్దారు. కనురెప్ప వెంట్రుక చివరన నాట్య గణపతిని తయారు చేసి ఔరా అనిపించాడు. 120 గంటల పాటు శ్రమించి ఈ మైక్రో గణపతిని తయారు చేసినట్లు తెలిపారు. మైక్రోస్కోప్‌లో మాత్రమే ఈ గణనాథున్ని చూసేందుకు అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.

నిజామాబాద్​లో గణపతి ఆకారంలో విద్యార్థులు : వినాయక చవితి సందర్భంగా పలు పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు మట్టి వినాయకులను తయారు చేశారు. మెదక్ జిల్లా చందాపూర్ ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు వినూత్నంగా గణేశ్‌ నవరాత్రి వేడుకలకు స్వాగతం పలికారు. ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్, మట్టి గణపతి సూపర్ స్టార్ అంటూ వినాయక మాస్కులు ధరించి గ్రామంలో ప్రచారం నిర్వహించారు. నిజామాబాద్ జిల్లా నవీపేట్‌లోని ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో గణపతి ఆకారంలో విద్యార్థులు కూర్చొని వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులతో కలిసి విద్యార్థినులు మట్టి వినాయకుల ప్రతిమలను తయారు చేశారు. చెరువు నుంచి మట్టిని సేకరించి ప్రతిమలను అందంగా తీర్చిదిద్ది ఆకట్టుకున్నారు.

గవర్నర్​ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు : గణపతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాజ్‌భవన్‌ సిబ్బందికి మట్టి వినాయక విగ్రహాలను అందజేశారు.

సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి శుభాకాంక్షలు : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ప్రజలకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భక్తి శ్రద్ధలతో, గణనాథుడి పూజించాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. గణేశ్‌ మండపాలకు ఈసారి ఉచిత విద్యుత్‌ ఇస్తున్నట్లు రేవంత్‌రెడ్డి తెలిపారు.

న్యాయవాదులకు విగ్రహాలు పంపిణీ చేసిన హైకోర్టు సీజే : హైకోర్టు సీజే జస్టిస్ అపరేశ్ కుమార్ సింగ్ పలువురు న్యాయవాదులకు గణపతి విగ్రహాలను అందించారు.

బడా గణేశ్​ వద్ద భారీ బందోబస్తు : ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడి తొలి పూజలో గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ పాల్గొననున్నారు. బడా గణేశ్‌ వద్ద భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. సుమారు 600 మంది పోలీసులు, 60 సీసీ కెమెరాలతో గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఖైరతాబాద్​ మహాగణపతిని 69 అడుగులతో తీసుకొని వస్తున్నారు. వినాయక చవితికి రెండు రోజుల ముందు నుంచే సందర్శకులను గణేశుడిని చూడడానికి అనుమతిచ్చారు.

మహాభారతాన్ని రాసిన గణనాథుని ఆర్థిక పాఠాలు - పాటిస్తే మీ భవిష్యత్​ స్వర్ణమయం!

పూజలకు శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి సిద్ధం - రెండురోజుల ముందుగానే బడా గణేష్ దర్శనం

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH CHATURTHI 2025GANESH CHATURTHI IN TELANGANAKHAIRTABAD GANESH CELEBRATIONSతెలంగాణలో గణేశ్​ చతుర్ధి వేడుకలుGANESH CHATURTHI CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.