Government Employees Village In Gajulapalli Anantapur District: కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోతే ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లి జీవనం సాగిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ గ్రామస్థులు మాత్రం ఇంటికో ఉద్యోగం సాధించి చూపిస్తాం అంటున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడం ఎంతో మంది యువత కల. అయితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఉన్న పోటీ గురించి మనకు తెలిసిందే. పోస్టులు వందల్లో ఉంటే, ఆశావహులు లక్షల్లో ఉంటారు. మరో వైపు జిల్లా, జోన్ స్థాయిల్లో ఓపెన్ కేటగిరీ, రిజర్వేన్ కేటగిరీలు ఉంటాయి. దీంతో అనేక మంది వెనకడుగు వేస్తారు. కానీ కొందరు మాత్రం తాము అనుకున్న లక్ష్యం వైపే అడుగులు వేస్తూ పట్టుబట్టి మరీ ఉద్యోగాలను సాధిస్తున్నారు.
అనంతపురం జిల్లాలోని గుత్తి మండలంలోని ఇసుకరాళ్లపల్లి పంచాయితీ పరిధిలోని గాజులపల్లి గ్రామం. ఈ గ్రామం గురించి ఎవరికీ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ఒక మారుమూల గ్రామం. ఈ గ్రామాల్లో నివాసించే వారు పొట్ట కూటి కోసం వ్యవసాయం, కూలీ పనులు చేస్తారు. వారి పిల్లల భవిష్యత్ కోసం ముందు చూపుతో ఆలోచించి ఉన్నత చదువులు చదివిస్తున్నారు. దీంతో ఇంటికో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఉద్యోగి ఉండడం గమనర్హంగా చెప్పవచ్చు. కానిస్టేబుల్, టీచర్స్, రైల్వే, ఐటీ, నేవీ ప్రభుత్వ కొలువులు మాత్రమే కాదు. ప్రైవేట్ రంగాల్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు.
గ్రామంలో 80 కుటుంబాలు - ఇంటికో ఉద్యోగి: గ్రామంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఎవరైనా ఒకరు సాధిస్తేనే ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. అలాంటిది చిన్న మారుమూల గ్రామంలో పదుల సంఖ్యలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారు ఉన్నారంటే ఆశ్చర్యం కలగకమానదు. గుత్తి మండలంలోని ఇసుకరాళ్లపల్లి పంచాయతీలోని గాజులపల్లి గ్రామం ఈ ఘన కీర్తిని సాధించింది. ఆ గ్రామంలో 80 కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి. ఇంటికో ఉద్యోగి ఉండటం విశేషమనే చెప్పాలి.
ఓ ఉమ్మడి కుటుంబంలో అయితే ఎస్సై, ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు, మరో ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఆయా కుటుంబాలన్నీ వ్యవసాయం, కూలీ పనులు చేస్తూనే వారి పిల్లల్ని ఉన్నతంగా చదివిస్తున్నారు. గ్రామంలో 1985లో రామాంజనేయులు అనే వ్యక్తి మొదటగా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగం సాధించారు. అప్పటి నుంచి ఈ పరంపర ఆ గ్రామంలో కొనసాగుతుండటం విశేషం.
వివిధ స్థాయిల్లో: ఇప్పటివరకు చాలా మంది ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల్లో వివిధ స్థాయిల్లో స్థిర పడ్డారు. చిన్న గ్రామం నుంచే 13 మంది కానిస్టేబుళ్లు, 13 మంది ఉపాధ్యాయులు, 12 మంది ప్రభుత్వ వైద్యులు, తహసీల్దార్గా నలుగురు, ఏపీఆర్జేసీ ప్రిన్సిపల్, రైల్వే, పాలిటెక్నిక్ అధ్యాపకుడు, ఐటీ, ఎస్సై, నేవీ, గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులుగా ముగ్గురు, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లుగా నలుగురు ఇలా వివిధ ఉద్యోగాలను సాధించారు. ఆగస్టు 1వ తేదీన విడుదలైన కానిస్టేబుల్ ఫలితాల్లో ఇద్దరు అమ్మాయిలు, ఒక అబ్బాయి కానిస్టేబుల్గా ఎంపిక కావడం గమనార్హం. గత నెలలో దాదాపు 10 మందికి పైగా డీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ రాశారు. కొత్తగా మరో 10 మంది ప్రైవేటు ఉద్యోగాలకు సెలక్ట్ అయ్యారు.
