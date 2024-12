ETV Bharat / state

GAC Fruit Farming for First Time in Telugu States by Eluru Farmer : ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ పండ్లతోటలు సాగుచేస్తూ మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు రైతన్నలు. అందరికంటే భిన్నంగా ఆలోచించాడు ఏలూరుకు చెందిన యువరైతు. 'ఫ్రూట్ ఫ్రం హెవెన్' అని పిలిచే ఆ పండును తెలుగునాట పండిస్తున్న తొలి వ్యక్తిగా రికార్డు సృష్టించాడు. తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ ఆదాయం అందుకుంటున్నాడు. మరి, ఆ అరుదైన పండ్ల జాతి ఏమిటి? దాన్ని ఎలా పండిస్తున్నారో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

చూసేందుకు లేత ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తుంది ఈ పండు. అది పోషకాల గని. ఔషధ తయారీలో అధికంగా ఉపయోగించే ఫ్రూట్‌ ఇది. ఆరోగ్యానికి మేలు చేయడమే కాకుండా రైతుకు ఆదాయం అందిచడంలో గ్యాక్‌ ఫ్రూట్‌కి సాటిలేదు మరే పండు. అది గ్రహించాడీ యువరైతు. విదేశాలకే పరిమితమైన గ్రేట్‌ అమెరికన్‌ కంట్రీ పంట పండిస్తూ లాభాలు ఆర్జిస్తున్నాడు.

ఏలూరు జిల్లా మామిడిగొంది వెంకటేశ్‌ స్వగ్రామం. ప్రస్తుతం గ్రామ సచివాలయంలో పంచాయతీ కార్యదర్శిగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. చిన్నప్పటి నుంచి మొక్కలు పెంచడం అంటే ఇష్టం. అందులోనూ వినూత్నమైన మొక్కలు, పంట రకాలు నాటేందుకు ఆసక్తి చూపేవాడు. అదే మక్కువతో గ్యాక్‌ ఫ్రూట్‌ గురించి తెలుసుకుని సాగు ప్రారంభించాడు.

మనం ఏ వృత్తిలో ఉన్నా అభిరుచిని మరవొద్దు అంటాడు వెంకటేశ్‌. అందుకోసం ఇంటి మందున్న ఖాళీ స్థలంలో 50 రకాల పండ్ల మొక్కలను పెంచుతున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే విదేశాల్లో ఆదరణ పొందిన గ్యాక్ ఫ్రూట్‌ని పండించాలని అనుకున్నాడు. కేరళలో ఓ రైతు పండిస్తున్నాడని తెలుసుకుని అతడి ద్వారా మొక్కలు సేకరించాడు. అనంతరం అనేక పరిశోధనలు చేసి 2023లో గ్యాక్‌ ఫ్రూట్‌ సాగుచేయడం ప్రారంభించాడు.

