2020లో రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణిస్తే ఇప్పుడు అంత్యక్రియలు

బతుకుతెరువు కోసం విదేశాలకు వెళ్లిన మహిళ - 2020లో రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి - తాజాగా మహిళ అంత్యక్రియలు పూర్తి

Funeral for Woman who Died Five Years ago
Funeral for Woman who Died Five Years ago (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 5:58 PM IST

Funeral for Woman who Died Five Years ago : మద్యానికి బానిసైన భర్తతో వేగలేక అతడిని వదిలేసి పుట్టింటికి వచ్చేసింది ఆ ఇల్లాలు. తీరా అక్కడ తల్లికి భారం కాకూడదని భావించి ఉపాధి కోసం విదేశాలకు వెళ్లి పోయింది. చివరకు పరాయి దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదంలో కన్నుమూసింది. అక్కడ తనకు నా అనేవారు ఎవరూ లేకపోవడంతో ఆ మృతదేహమూ అనాథగానే మిలిగిపోయింది. ఇది అంతా జరిగి దాదాపు ఐదేళ్లు అవుతుంది. స్పందించేవారు లేకపోవడంతో ఇప్పటివరకూ అంత్యక్రియలకూ కూడా నోచుకోలేదు. కానీ చివరికి ఓ అజ్ఞాన వ్యక్తి(దాత) సహకారంతో అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారని తల్లికి సమాచారం అందింది. తన కుమార్తెను చివరి చూపు కూడా చూసుకోలేకపోయానని ఏపీలోని ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడేనికి చెందిన లంకా సత్యవతి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

మృతురాలి తల్లి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కోరాడ సత్యవతి(కుమార్తె)(37 చనిపోయేనాటికి) 2020లో రోడ్డు ప్రమాదంలో బహ్రెయిన్​లో మరణించింది. అప్పట్లో మృతదేహాన్ని తీసుకొచ్చే ఆర్థిక స్తోమత లేక అక్కడే వదిలేశారు. ఈనెల 20న స్వచ్ఛంద సేవకుడి సహకారంతో మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు చేస్తున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్​ ప్రవాస తెలుగు సంఘం(ఏపీఎన్​ఆర్టీఎస్​) నుంచి ఆమెకు సమాచారం అందింది.

తొలుత ఖతార్​లో ఒకరింట్లో పని చేసేందుకు బంధువులు తీసుకెళ్లారని మృతురాలి తల్లి చెప్పింది. కొన్నాళ్ల తర్వాత వదిలేస్తే తానే డబ్బులు సమకూర్చి తన కుమార్తెను తీసుకొచ్చానని లంకా సత్యవతి తెలిపారు. అనంతరం అల్లుడు తరచూ తన ఇంటికి వచ్చి హింసిస్తుంటే వేగలేక హైదరాబాద్​ వెళ్తున్నానని చెప్పి బహ్రెయిన్ వెళ్లిపోయిందని తల్లి వివరించారు. 2020లో ఆమె చనిపోయినట్లు వచ్చిన సమాచారంతోనే ఆమె అక్కడికి వెళ్లినట్లు తెలిసిందని చెప్పారు. తన వద్ద డబ్బులేక ఆమె శవాన్ని తీసుకురాలేకపోయానని వివరించారు. ఎవరూ రాకపోవడంతో బహ్రెయిన్​ ప్రభుత్వం ఐదేళ్లుగా ఆమె మృతదేహాన్ని ఫ్రీజర్​లోనే ఉంచి భద్రపరిచింది.

