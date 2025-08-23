Funeral for Woman who Died Five Years ago : మద్యానికి బానిసైన భర్తతో వేగలేక అతడిని వదిలేసి పుట్టింటికి వచ్చేసింది ఆ ఇల్లాలు. తీరా అక్కడ తల్లికి భారం కాకూడదని భావించి ఉపాధి కోసం విదేశాలకు వెళ్లి పోయింది. చివరకు పరాయి దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదంలో కన్నుమూసింది. అక్కడ తనకు నా అనేవారు ఎవరూ లేకపోవడంతో ఆ మృతదేహమూ అనాథగానే మిలిగిపోయింది. ఇది అంతా జరిగి దాదాపు ఐదేళ్లు అవుతుంది. స్పందించేవారు లేకపోవడంతో ఇప్పటివరకూ అంత్యక్రియలకూ కూడా నోచుకోలేదు. కానీ చివరికి ఓ అజ్ఞాన వ్యక్తి(దాత) సహకారంతో అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారని తల్లికి సమాచారం అందింది. తన కుమార్తెను చివరి చూపు కూడా చూసుకోలేకపోయానని ఏపీలోని ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడేనికి చెందిన లంకా సత్యవతి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మృతురాలి తల్లి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కోరాడ సత్యవతి(కుమార్తె)(37 చనిపోయేనాటికి) 2020లో రోడ్డు ప్రమాదంలో బహ్రెయిన్లో మరణించింది. అప్పట్లో మృతదేహాన్ని తీసుకొచ్చే ఆర్థిక స్తోమత లేక అక్కడే వదిలేశారు. ఈనెల 20న స్వచ్ఛంద సేవకుడి సహకారంతో మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు చేస్తున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రవాస తెలుగు సంఘం(ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్) నుంచి ఆమెకు సమాచారం అందింది.
తొలుత ఖతార్లో ఒకరింట్లో పని చేసేందుకు బంధువులు తీసుకెళ్లారని మృతురాలి తల్లి చెప్పింది. కొన్నాళ్ల తర్వాత వదిలేస్తే తానే డబ్బులు సమకూర్చి తన కుమార్తెను తీసుకొచ్చానని లంకా సత్యవతి తెలిపారు. అనంతరం అల్లుడు తరచూ తన ఇంటికి వచ్చి హింసిస్తుంటే వేగలేక హైదరాబాద్ వెళ్తున్నానని చెప్పి బహ్రెయిన్ వెళ్లిపోయిందని తల్లి వివరించారు. 2020లో ఆమె చనిపోయినట్లు వచ్చిన సమాచారంతోనే ఆమె అక్కడికి వెళ్లినట్లు తెలిసిందని చెప్పారు. తన వద్ద డబ్బులేక ఆమె శవాన్ని తీసుకురాలేకపోయానని వివరించారు. ఎవరూ రాకపోవడంతో బహ్రెయిన్ ప్రభుత్వం ఐదేళ్లుగా ఆమె మృతదేహాన్ని ఫ్రీజర్లోనే ఉంచి భద్రపరిచింది.
టీవీ సీరియల్ చూస్తూ భర్తను పట్టించుకొని భార్య : టీవీ సీరియల్ చూస్తున్న భార్య ఇంటికి వచ్చిన తన భర్తను పట్టించుకోకపోవడంతో ఘర్షణ చెలరేగింది. దీంతో ఆమె తన కుమారుడితో కలిసి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడే వరకు దారి తీసింది. ఈ ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లా బయ్యారం మండలంలోని ఓ గ్రామంలో శుక్రవారం జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గ్రామానికి చెందిన ఓ రైతు గురువారం రాత్రి పొలం పనులు ముగించుకొని ఇంటికొచ్చాడు. భార్యను అన్నం పెట్టాలని అడిగారు. ఆ సమయంలో టీవీ చూస్తున్న భార్య సీరియల్ పూర్తయ్యాక పెడతానని చెప్పడంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది.
ఇదే విషయంపై శుక్రవారం ఉదయం మరోసారి భార్యభర్తల మధ్య తగాదా జరిగింది. అనంతరం రైతు పొలం వద్దకు వెళ్లాడు. మనస్తాపం చెందిన ఆమె ఇంట్లో ఉన్న గడ్డిమందు తాగి కుమారుడికి సైతం తాగించింది. ఇది గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికుల సాయంతో మహబూబాబాద్ జిల్లా ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ ఆమె ఆరోగ్యం కాస్త మెరుగుపడగా బాలుడి పరిస్థితి మాత్రం విషమంగా ఉంది.
