ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు శుభవార్త - లక్షన్నర ఇళ్లకు బిల్లులు చెల్లింపు
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు ఇప్పటివరకు రూ.1,612 కోట్లు విడుదల - ఇప్పటికే 2.12 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పనులు ప్రారంభం - లక్షన్నర ఇళ్లకు బిల్లులు చెల్లించామన్న హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఎండీ గౌతమ్
Published : September 25, 2025 at 7:55 AM IST
Indiramma Housing Scheme in Telangana : దసరా ముందు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. చాలా రోజులుగా ఆలస్యమైన బిల్లుల చెల్లింపునకు నిధులు మంజూరు చేసినట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఇప్పటివరకు రూ.1,612 కోట్లను విడుదల చేసినట్లు హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఎండీ వీపీ గౌతమ్ వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా పేద ప్రజలకు సొంతింటి కలను నెరవేర్చడానికి ఇందిరమ్మ ఇళ్లు పథకాన్ని ప్రారంభించింది. అర్హులైన లబ్ధిదారులకు రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సాయంతో ఇందిరమ్మ ఇంటిని నిర్మిస్తున్నారు.
ఇప్పటివరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2.12 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పనులు ప్రారంభం కాగా, 1.50 లక్షల ఇళ్లకు బిల్లులు చెల్లించినట్లు తెలిపారు. సుమారు 12 వేల గ్రామాలు, దాదాపు 4 వేల మున్సిపల్ వార్డుల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పనులు అనేవి జోరుగా సాగుతున్నాయని తెలిపారు. పారదర్శక విధానంతో, అధునాతన టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తూ ప్రతి సోమవారం లబ్ధిదారుల ఖాతాలకు నేరుగా డబ్బులు జమ చేస్తున్నట్లు వీపీ గౌతమ్ చెప్పారు. వారం రోజుల్లోనే రికార్డు స్థాయిలో 17 వేల ఇళ్లకు సంబంధించిన రూ.188 కోట్లను లబ్ధిదారులకు విడుదల చేసినట్లు హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఎండీ పేర్కొన్నారు.
బేస్మెంట్ పూర్తి చేసిన 1,21,076 ఇళ్లకు రూ.1,210 కోట్లు, గోడలు పూర్తి అయిన 25,264 ఇళ్లకు రూ.252.64 కోట్లు, శ్లాబు పూర్తి అయిన 7,772 ఇళ్లకు రూ.155 కోట్లను విడుదల చేసినట్లు ఆయన వివరించారు. ప్రతిరోజూ పలు ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గృహ ప్రవేశాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఇంటి నిర్మాణపు పనుల దశలకు అనుగుణంగా విడతల వారీగా రూ.5 లక్షలను లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేస్తున్నట్లు ఎండీ గౌతమ్ వివరించారు. లబ్ధిదారుల్లో ఎవరికైనా బిల్లులు జమ కాకపోతే తమ బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్ నెంబర్ను అనుసంధానం చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.
కొంత మంది లబ్ధిదారులకు అందని బిల్లులు : కానీ రాష్ట్రంలో మాత్రం కొంతమంది ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు బిల్లుల మంజూరులో తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కానీ అధికారులు మాత్రం సాంకేతిక సమస్యలనే కారణాలుగా చూపుతున్నారు. దీంతో నెలల తరబడి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం లభించకపోవడంతో లబ్ధిదారులు ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్లో ఫొటో : ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మించుకుంటున్న లబ్ధిదారులు రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని దశల వారీగా పొందాలంటే ఆ ఫొటోలను ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తే ప్రభుత్వం నగదును విడుదల చేస్తుంది. ఫొటో అనేది సరిగ్గా అప్లోడ్ కాకుండా ఉంటే బిల్లులు అనేవి బ్యాంకు అకౌంట్లో పడవు. బిల్లులు పడకపోవడానికి సాంకేతిక సమస్య కూడా ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు. దీంతో లబ్ధిదారులు బిల్లులు కోసం ఎక్కువ రోజులు ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది. లబ్ధిదారులు తమ తమ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ యాప్లో పేరు, చిరునామా, గ్రామం వంటి వివరాలను నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇంటి నిర్మాణం ఫొటోను అప్లోడ్ చేయాలి.
