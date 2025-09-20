రాజధాని పనులకు నిధుల సమీకరణ - ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో సీఆర్డీఏ అభివృద్ధి
తొలి విడతలో 34,000 ఎకరాలను తీసుకున్న సీఆర్డీఏ - భూములను అమ్మగా వచ్చిన నిధులతో నిర్మాణ పనులు చేపట్టాలని ప్రణాళిక - వాణిజ్య సముదాయాలు, కార్యాలయాల నిర్మాణం కోసం ప్రైవేటు సంస్థలకు అవకాశం
Funds Mobilisation For Capital Amaravati Construction Works: అమరావతి రాజధాని నిర్మాణ పనులు యుద్ధప్రాతిపదికన సాగుతున్నాయి. మరోవైపు రాజధానిని సర్వతోముఖాభివృద్ధి చేసేందుకు సీఆర్డీఏ అడుగులు వేస్తోంది. సంస్థ వద్ద ఉన్న ల్యాండ్ బ్యాంక్ను సమర్థంగా వినియోగించుకునేందుకు అన్ని విధాలా దృష్టి సారించింది. నిధుల సమీకరణతో పాటు నగరంలో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పుంజుకునేందుకు ఇది తోడ్పడుతుందని భావిస్తోంది.
ఇప్పటి వరకు పలు సంస్థలకు భూములు కేటాయించిన సీఆర్డీఏ ఇప్పుడు భూములను పెట్టుబడిగా పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చింది. రాజధాని నగరంలో మూడు చోట్ల స్థలాలను పరిశీలించి, వాటిని పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు సీఆర్డీఏ తాజాగా ఆర్ఎఫ్పీ (రిక్వెస్ట్ ఫర్ ప్రొపోజల్) పిలిచింది. మిశ్రమ అవసరాలకు ఈ భూములను వినియోగించనున్నారు.
రాజధాని కోసం తొలి విడత సమీకరణలో 34,000 ఎకరాలను సీఆర్డీఏ తీసుకుంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం సీఆర్డీఏ తన వద్ద 5,020 ఎకరాల మిగులు భూములను ఉంచుకుంది. ఈ భూములను అమ్మగా వచ్చిన నిధులతో నిర్మాణ పనులను చేపట్టాలని ప్రణాళిక వేస్తున్నారు. భూముల వేలం కంటే అనువైన ప్రాంతాల్లో ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి చేసినట్లయితే అమరావతి అభివృద్ధికి ఊతం ఇచ్చినట్లు అవుతుందని ప్రభుత్వం తలస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రాయపూడిలో 30.34 ఎకరాలు, పిచ్చుకలపాలెంలో 7.93 ఎకరాలు, మందడంలో 19.72 ఎకరాలు చొప్పున మొత్తం 58 ఎకరాలను తొలి విడతలో గుర్తించారు.
ప్రైవేటు సంస్థలకు అవకాశం: అమరావతి నగరాన్ని అభివృద్ధి బాట పట్టించేందుకు ఈ భూములను మిశ్రమ అవసరాలకు వినియోగించుకోనుంది. ఇందులో నివాస, వాణిజ్య సముదాయాలు, కార్యాలయాల నిర్మాణం కోసం ప్రైవేటు వ్యక్తులు, సంస్థలకు అవకాశాన్ని కల్పించింది. దీని కోసం ఆసక్తి వ్యక్తీకరణకు ఆహ్వానించింది. వచ్చే నెల 3వ తేదీ వరకు బిడ్లు దాఖలు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. భూమి సీఆర్డీఏ సమకూరుస్తుండగా ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ప్రణాళిక, డిజైన్, ఫైనాన్స్, నిర్మాణం, మార్కెటింగ్ అంతా ప్రైవేటు డెవలపర్లదే ఉండనుంది.
నిర్ణీత వాటాను తీసుకోనున్న సీఆర్డీఏ: ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ప్రణాళికను రూపొందించి సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఒప్పందం ప్రకారం ప్రాజెక్టుకు ఎంపికైన గుత్తేదారు నిర్మించి నిర్వహించాల్సి ఉంది. అనంతరం నిర్ణీత వాటాను సీఆర్డీఏ తీసుకోనుంది. భవనంలో సీఆర్డీఏకు ఎక్కువ వాటాను ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చే వారికి భూమిని ఇవ్వనున్నారు. దీనివల్ల నగరంలో వివిధ రంగాలు శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశంతో పాటు మౌలిక వసతులు సమకూరనున్నాయి.
అన్నీ కలిపి ఒకే టెండర్? గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్రోడ్డు విస్తరణ పనుల టెండరును సీఆర్డీఏ రద్దు చేసింది. నగరంలో ట్రాఫిక్ ఒత్తిడిని తగ్గించేందుకు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా జేకేసీ కాలేజీ నుంచి పెద్ద పలకలూరు రోడ్డు వరకు మూడో దశ విస్తరణకు రూ.34.87 కోట్లతో సీఆర్డీఏ టెండర్లు పిలిచింది. వీటికి గత నెల 7వ తేదీ తుది గడువుగా నిర్దేశించారు. అదే రోజు సాయంత్రం సాంకేతిక బిడ్లను తెరిచారు. యూబీఎస్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్, సాయినాథ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎన్సీసీ, భవానీ కన్స్ట్రక్షన్స్, బీఎస్ఆర్ ఇన్ఫ్రాటెక్, మాధవి ఇంజినీరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ సంస్థలు బిడ్లు దాఖలు చేశాయి.
ఫైనాన్షియల్ బిడ్లు తెరవాల్సిన దశలో ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది. హఠాత్తుగా నిన్న ఈ టెండరును సీఆర్డీఏ అధికారులు రద్దు చేసి, గుత్త సంస్థలు చెల్లించిన ఈఎండీ సొమ్మును ఆగమేఘాలపై వాటి ఖాతాలకు జమ చేసింది. ఇటీవల విజయవాడ నగరంలో మూడు రోడ్ల విస్తరణకు పిలిచిన టెండర్లను తెరవకుండానే రద్దు చేశారు. అన్నింటికి కలిపి ఒకే టెండరు పిలిచే అవకాశం ఉంది.
