ETV Bharat / state

‘ఫ్రూట్ బాక్స్’ వ్యాపారం - నెలకు రూ.1.50 లక్షల టర్నోవర్

అనేక పట్టణాల్లో విస్తరిస్తున్న వినూత్న వ్యాపారం - రూ.1,500 నుంచి రూ.2,500 వరకు ప్యాకేజీలు - నెలకు రూ.40 నుంచి 50 వేల వరకూ లాభం

Fruit box with fruits and dry fruits
Fruit box with fruits and dry fruits (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 4:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Fruit Box Business in Andhra Pradesh: గుప్పెడు మొలకలు, కాసిన్ని శనగలు, కొంతమంది కోసం ఉడకబెట్టిన గుడ్డు, కొన్ని పండ్ల ముక్కలు, అవసరాన్ని బట్టి ఖర్జూరం, జీడిపప్పు, కిస్‌మిస్‌ వంటి డ్రైఫ్రూట్స్‌ ఇవన్నీ కలిపి ఒక చిన్న బాక్స్‌లో పెట్టి వినియోగదారుల ముందుంచే వ్యాపారం ఇటీవల విజయనగరంతో పాటు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విస్తరించింది. ‘ఫ్రూట్‌ బాక్స్’ అనే ఈ కొత్త వ్యాపారం ప్రజల నుంచి మంచి ఆదరణ పొందుతోంది. ముఖ్యంగా కరోనా తరువాత ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరిగిన కారణంగా ఈ వ్యాపారం మరింత విస్తరించింది.

ప్రాంతాల వారీగా విక్రయాలు: విజయనగరం, నెల్లిమర్ల, బొబ్బిలి, పార్వతీపురం, రాజాం, భోగాపురం, సాలూరు తదితర ప్రాంతాల్లో సుమారు 25 మంది వ్యక్తులు ఒంటరిగా లేదా బృందాలుగా ఏర్పడి పండ్ల బాక్స్‌లు సరఫరా చేస్తున్నారు. యాపిల్, జామ, ద్రాక్ష, దానిమ్మ, మొలకలు, డ్రైఫ్రూట్స్‌తో పాటు వృద్ధులు, మహిళలు, ఉద్యోగులు, చిన్నారులు, రోగులు ఇలా వర్గాల వారీగా ప్రత్యేకమైన ప్యాకేజీలు అందిస్తున్నారు.

మంచి ఆదాయం - యువతకు కొత్త దారి: ఒక్కో బాక్స్‌కి కనిష్ఠం నెలకు రూ.1,500 వసూలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది ప్రత్యేకంగా ‘స్మాల్’, ‘మీడియం’, ‘ప్రీమియం’ కేటగిరీలను విభజించి రూ.2,500 వరకు అమ్ముతున్నారు. ఒకరి వద్ద 100 మంది కస్టమర్లు ఉంటే నెలకు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.1.50 లక్షల వరకు వస్తోంది. ఖర్చులు పోయాక రూ.40–50 వేలు లాభంగా వస్తోంది. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులు, చిన్న వ్యాపారులు, విద్యార్థులు ఈ వ్యాపారంలో అడుగుపెట్టారు. కొందరు ప్రత్యేక రోజుల్లో ప్రత్యేక పదార్థాలను కూడా ఇస్తున్నారు.

సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగం: ఒక్క విజయనగరంలోనే సుమారు 15 మంది ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టా, వాట్సాప్‌ ద్వారా, అలాగే కరపత్రాలు, విజిటింగ్ కార్డులు పంచి వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. రోజూ ఉదయం 8 గంటలలోపు సరఫరా చేస్తున్నారు. కొందరు సాయంత్రం వేళల్లోనూ అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ‘ఈట్‌ హెల్తీ, స్టే హెల్తీ’, ‘ఫ్రూట్ బౌల్’, ‘మిక్స్‌డ్ ఫ్రూట్’, ‘ఫ్రూటీస్’ వంటి పేర్లతో వ్యాపారం సాగుతోంది.

అనుమతులు - ఇబ్బందుల్లేకుండా ముందుకు: పెద్ద ఎత్తున విక్రయాలు చేసే వారు ఎఫ్‌సీఐ, పురపాలక, పంచాయతీ సంస్థల నుంచి అనుమతులు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు రాకుండా ముందుగానే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కడైనా నాణ్యత సమస్య ఉంటే లేదా మోసం జరిగినా ఆహార కల్తీ నియంత్రణ శాఖ లేదా పురపాలక అధికారులను సంప్రదించవచ్చు. కొందరు నిర్వాహకులు వినియోగదారుల ఫిర్యాదులకు తక్షణమే స్పందించే ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు.

ఉద్యోగం రాకపోవడంతో వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టిన యువత: విజయనగరానికి చెందిన జానకీరామ్ మాట్లాడుతూ, “నేను డిగ్రీ పూర్తి చేసి, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యాను. కానీ ఉద్యోగం రాకపోవడంతో అమ్మ సహకారంతో ఈ పండ్ల బాక్స్ వ్యాపారం ప్రారంభించాను. ఇంటి వద్ద నుంచే నిర్వహిస్తూ, ఇతర పనులు చూసుకుంటూనే వినియోగదారులకు సేవలు అందిస్తున్నాను. ఉడాకాలనీ, కామాక్షినగర్, తోటపాలెం, బాబామెట్ట, పూల్‌బాగ్ తదితర ప్రాంతాల్లో సరఫరా చేస్తున్నాను. ఆదాయం బాగానే ఉంది. ప్రత్యేక ఆర్డర్లకు వివాహాలు, పండుగలు, సమావేశాలకు కూడా అందిస్తున్నాను” అని తెలిపారు.

ఆరోగ్యం, ఆదాయం రెండింటికీ మేలు చేసే ఈ ‘ఫ్రూట్ బాక్స్’ వ్యాపారం యువతకు కొత్త మార్గం చూపుతోంది. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అందించడంతోపాటు నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కల్పిస్తూ, వినియోగదారుల విశ్వాసాన్ని గెలుచుకుంటోంది. భవిష్యత్తులో మరింత విస్తరించి, స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థకు బలంగా మారే అవకాశం ఉంది.

ఇంటి ముందుకే తాజా పండ్లు - విస్తరిస్తోన్న ఫ్రూట్‌ బౌల్‌ సేవలు

పండ్లను ఎలా తీసుకోవాలి? - ఏ పండులో ఎంత చక్కెర ఉంటుందో తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

HEALTHY FOOD DELIVERY BUSINESSSPROUTS AND FRUITS DELIVERYANDHRA PRADESH YOUTH BUSINESSHEALTHY FRUIT DELIVERY SERVICESFRUIT BOX BUSINESS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విశ్వంలో 6,000 ఏలియన్ గ్రహాలు- వివరాలు వెల్లడించిన నాసా

'అన్నదాత'పై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రశంసలు

గగన్‌యాన్‌ 'వ్యోమమిత్ర' AI ఆధారిత హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో : ఇస్రో ఛైర్మన్

బతుకమ్మ పండుగ- ఇందులో దాగి ఉన్న సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రహస్యాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.