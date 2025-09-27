ఆ రహదారిపైకి వెళ్లాలంటేనే జంకుతున్న జనం - తరచూ ప్రమాదాలు, దారిదోపిడీలతో ఆందోళన
ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో జాతీయ రహదారులపై తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు - కనిపించని పెట్రోలింగ్, వాహన తనిఖీలు - దారిదోపిడీలు పెరిగిపోవడంతో ఆందోళన చెందుతున్న వాహనదారులు
Published : September 27, 2025 at 9:37 PM IST
Frequent road accidents in the joint Nizamabad district : రహదారులు ఎక్కాలంటేనే ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ప్రజలు జంకుతున్నారు. పెట్రోలింగ్ను సరిగా నిర్వహించకపోవడం, పోలీసులు సరైన రక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటుచేయకపోవడం లాంటి వాటి వల్ల వాహనదారులు ఎక్కడపడితే అక్కడ వాహనాలను నిలుపుతున్నారు. ఫలితంగా తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దారిదోపిడీలూ కూడా పెరిగిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు : ఇందల్వాయి వద్ద జాతీయ రహదారిపై సెప్టెంబరు 9వ తేదీన నిలిపి ఉన్న లారీని కారు ఢీకొంది. ఈ ఘటలో ఓ యువకుడు అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందాడు. జక్రాన్పల్లి వద్ద ఆగి ఉన్న లారీని బైక్తో ఢీకొని మరో వ్యక్తి మృతిచెందాడు.
- మద్నూర్ సమీపంలో రహదారిపై ఈ నెల 20న బైక్పై వెళ్తున్న తల్లీకొడుకులను ఇద్దరు దుండగులు మరో వాహనంతో అడ్డగించి బెదిరించారు. కత్తులతో దాడిచేసి, గాయపరిచి ఐదు తులాల గోల్డ్ను దోచుకెళ్లారు.
- డిచ్పల్లి సమీపంలో 44వ నేషనల్ హైవేపై ఆగి ఉన్న లారీని గమనించక ఓ ప్రైవేటు బస్సు గత గురువారం ఢీ కొట్టడంతో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. బస్సు డివైడర్ పైకి దూసుకెళ్లింది. ఇంకా కొద్ది దూరం వెళ్తే పెను ప్రమాదమే సంభవించి ఉండేది.
రహదారులపై పెరిగిపోతున్న దారిదోపిడీలు : వాహనాలు గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకుపోయే విధంగా జాతీయ రహదారులను రూపొందిస్తారు. ఈ దారులపై ఎక్కడా వెహికల్స్ నిలపరాదు. అత్యవసర సందర్భాల్లో నిలిపితే వాటి చుట్టూ ఎన్హెచ్ఏఐ(నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది సూచికలు ఏర్పాటు చేయాలి. ఇందుకు భిన్నంగా జాతీయ రహదారులకు ఇరువైపులా ఎక్కడపడితే అక్కడ, ఇష్టానుసారంగా వాహనాలను నిలిపి ఉంచుతున్నారు. దీంతో రోడ్డు ప్రమాదాలు నిత్యకృత్యమవుతున్నాయి. ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. మరోవైపు వందల సంఖ్యలో గాయాలపాలవుతున్నారు. మరోవైపు దారిదోపిడీలు కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. వాహనదారులను బెదిరించి మరీ పసిడి ఆభరణాలు, విలువైన సొత్తును దోచుకెళ్తున్నారు.
కనీస వసతులు కల్పనలో విఫలమవుతున్నారు : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోని జాతీయ రహదారుల(నేషనల్ హైవేలు) వెంట భిక్కనూరు, ఇందల్వాయి, జుక్కల్ వద్ద టోల్గేట్లు ఉన్నాయి. వీటి పరిధిలో నిత్యం 10,000 వరకు వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. ఒక్కో టోల్గేట్ వద్ద రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు ఫీజు వసూలు అవుతుంటాయి. ఇలా దండిగా ఆదాయం సమకూరుతున్నప్పటికీ ప్రయాణికులకు కనీస వసతులకు కల్పించడంలో సంబంధిత అధికారులు విఫలమవుతున్నారన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రహదారుల వెంట దారిదోపిడీలు చోటుచేసుకోవడం కూడా పలువురిని ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ప్రమాదాల నివారణకు పోలీసులు, హైవే పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది అవసరమైన చర్యలను చేపట్టాల్సి ఉంది.
ఈ చర్యలు తీసుకోవాలి :
- పోలీసులతో పాటు, హైవే పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది కూడా 24 గంటల పాటు జాతీయ రహదారులపై(ఎన్హెచ్) గస్తీ నిర్వహించాలి.
- వివిధ అవసరాల నిమిత్తం రహదారులపై నిలిపి ఉంచే వెహికల్స్ను వెంటనే తొలగించేలా చూడాలి.
- నిలిపి ఉన్న వాహనాల వద్ద సైన్ బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలి.
- రహదారులపై తనిఖీలను విస్తృతంగా చేపట్టాలి.
- వాహనదారులు రాంగ్రూట్లో వెళ్లకుండా చర్యలు చేపట్టాలి.
- ఎవరైనా ట్రాఫిక్ రూల్స్ను ఉల్లంఘించినట్లయితే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి
ఆ రోడ్డు ఎక్కారంటే మృత్యువునే పక్కన పెట్టుకున్నట్లు - వారానికొకరు చనిపోవాల్సిందే!
ప్రాణాలు తీస్తున్న యూటర్న్లు : హైదరాబాద్లో ఈ మలుపులు యమ డేంజర్!