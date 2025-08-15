ETV Bharat / state

సమరవీరులకు చెదరని స్థానం - దేవతామూర్తుల సరసన దేశనాయకులు - FREEDOM FIGHTERS MEMORIES IN AP

స్వాతంత్య్ర సమరయోధులకు గుర్తుగా జ్ఞాపకాలు - మండపాలు, ధ్యానమందిరాలు, స్మృతివనాలు ఏర్పాటు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 2:03 PM IST

Freedom Fighters Memories in AP : అమరవీరుల త్యాగఫలం భారతావని బానిస సంకెళ్లు తెంచింది. భరతమాత బిడ్డలకు స్వేచ్ఛ వాయువులను ప్రసాదించింది. ఉమ్మడి పశ్చిమలో సమరయోధులు నడయాడిన ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. స్వాతంత్య్ర సమరంలో ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో ఘట్టం నడిచింది. ఆయా జ్ఞాపకాలకు గుర్తుగా జిల్లా వాసులు సమర యోధుల చిహ్నాలను స్ఫూర్తిదాయకంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. కొన్నిచోట్ల మండపాలు నిర్మిస్తే, మరోచోట దేవతామూర్తుల సరసన దేశనాయకులను చేర్చి వారిపై భక్తిభావాన్ని చాటుకున్నారు. ధ్యానమందిరాలు, స్మృతివనాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఉమ్మడిజిల్లాలోని విశేషాలు ఇలా.

మహాత్ముని పేరిట పార్కు : యలమంచిలి మండలం మట్లపాలెంలో పేరిచర్ల సుబ్బరాజు ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఉద్యమాన్ని మెచ్చి గాంధీజీ రెండుసార్లు గ్రామానికి వచ్చారు. సమీపంలోని గంగడపాలెం నుంచి గోదావరి నీరు తెచ్చి ఉప్పుసత్యాగ్రహం, విదేశీ వస్త్రబహిష్కరణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. దానికి గుర్తుగా ఆ స్థలంలో గాంధీ పార్కు ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామకూడలిలో సమరయోధుడు సుబ్బరాజు, గాంధీజీ, అల్లూరి విగ్రహాలను నెలకొల్పారు.

గాంధీబొమ్మల కూడలి : పాలకొల్లు కెనాల్‌రోడ్డులో గాంధీజీ బహిరంగ సభ నిర్వహించిన ప్రాంతంలో ఆయన విగ్రహంతో పాటు ఇతర దేశనాయకులు విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ ప్రాంతానికి గాంధీబొమ్మల కూడలి అని నామకరణం చేయడంతో నేటికీ అదేపేరు కొనసాగుతోంది.

గాంధీ దంపతుల విగ్రహాలు : తాడేపల్లిగూడెంలో బలుసులమ్మ ఆలయం సమీపంలో ఉన్న గాంధీ మండపానికి ప్రత్యేకత ఉంది. 1929, 1933 సంవత్సరాల్లో హరిజన నిధి సేకరణ, బహిరంగ సభ నిమిత్తం మహాత్ముడు రెండుసార్లు గూడెం వచ్చారు. ఒక సందర్భంలో గాంధీజీ సతీమణి కస్తూర్బా కూడా రావడంతో రాష్ట్రంలోనే అరుదైన విషయంగా గాంధీ దంపతుల విగ్రహాలను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు.

అల్లూరి గుర్తుగా : విప్లవవీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు స్వగ్రామం పాలకోడేరు మండలం మోగల్లు. పూర్వం ఆయన నివశించిన ఇల్లు ఉండే ప్రాంతంలో క్షత్రియ సేవాసమితి ఆధ్వర్యంలో అల్లూరి ధ్యానమందిరం నిర్మించారు. కేంద్రరక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ ఇటీవల వర్చువల్‌ విధానంలో దీనిని ప్రారంభించారు.

మండవల్లిలో : స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు మానేపల్లి మల్లికార్జున గుప్తా, యెర్నేని సుబ్రహ్మణ్యం గాంధీజీతో కలిసి సబర్మతి ఆశ్రమంలో కొంతకాలం గడిపారు. దీనికి గుర్తుగా గ్రామంలో 5.45 ఎకరాల్ని విరాళాలుగా సేకరించి గాంధీ ఆశ్రమం నిర్మించారు. ఇదే ప్రాంగణంలో 2005లో గాంధీ మండపం నిర్మించారు.

ఆలయంపై స్థానం : స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి గాంధీజీ సర్వశక్తులు ఒడ్డారన్న విశ్వాసంతో పెనుగొండ మండలం ఇలపర్రులో వేణుగోపాలస్వామి ఆలయ ప్రవేశద్వారం దగ్గర దేవతామూర్తుల విగ్రహాల చెంతన గాంధీజీ విగ్రహాన్ని గ్రామస్థులు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. గాంధీజీని దేవుడిగా కొలిచారన్న విషయానికి చిహ్నం ఇది.

వీరుల మండపం : సమర యోధుల గుర్తుగా వీరవాసరంలో ఒక మండపాన్నే ప్రత్యేకంగా నిర్మించారు. ఇక్కడకు 1932 ప్రాంతంలో గాంధీజీ నిధి సేకరణకు వచ్చినపుడు అప్పట్లో రూ.19ని గ్రామస్థులు విరాళంగా అందించారని పూర్వీకులు చెబుతుంటారు.

