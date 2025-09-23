ETV Bharat / state

పెద్దాసుపత్రులకు వెళ్లకుండానే 'సూపర్‌' వైద్యం - ఇంటి నుంచే పొందొచ్చు

హైదరాబాద్​లోని ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో టెలీ సేవలు - మహిళలు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు, వృద్ధులకు బాగా ఉపయోగపడుతున్న టెలీ సేవలు - నిత్యం ఉపయోగించుకుంటున్న 80-100 రోగులు

Tele services at Osmania Hospital
Tele services at Osmania Hospital (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 1:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tele services at Osmania Hospital : టెలీ సేవలు సాధారణంగా మనం పెద్ద పెద్ద ప్రైవేట్​ దవాఖానాల్లో చూస్తుంటాం. ఈ సేవల కోసం ఆయా యాజమాన్యాలు ప్రత్యేకంగా సిబ్బందిని నియమించుకుంటాయి. అవసరమైన వారు ఫోన్​ చేస్తే, ముందస్తుగా స్లాట్​ బుకింగ్​ చేసి పెడతారు. దీనివల్ల ఆసుపత్రికి వెళ్లి లైన్​లో నిలబడే పనిలేకుండా నేరుగా డాక్టర్​ను కలవొచ్చు. ఇందుకోసం ఆసుపత్రులు భారీగానే వసూలు చేస్తాయి. ఇలాంటి సేవలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉండవు. కానీ ఉస్మానియా ఆసుపత్రి మాత్రం ఎప్పటి నుంచో ఈ టెలీ సేవలను అందిస్తుంది. పెద్దాసుపత్రులకు వెళ్లకుండానే సూపర్​ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు పొందే అవకాశం కల్పిస్తోంది.

ఉస్మానియా ఆసుపత్రి ఎప్పటి నుంచో ఈ సేవలను అందిస్తుండగా, నిత్యం 80-100 మంది ఈ సేవలను వినియోగించుకుంటున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా బస్తీ దవాఖానాలు, అర్బన్​ ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో కేవలం ప్రాథమిక వైద్య సేవలు మాత్రమే అనేవి అందుతున్నాయి. అలాగే ఏవైనా స్పెషాలిటీ అవసరమైతే మళ్లీ అంత దూరం నుంచి ఉస్మానియా, గాంధీ ఆసుపత్రులకు వెళ్లాల్సిందే.

Tele services at Osmania Hospital
Tele services at Osmania Hospital (Eenadu)

ఈ నేపథ్యంలో వృద్ధులు, స్త్రీలు ఇబ్బందులు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆసుపత్రికి వచ్చి క్యూలో నిలబడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అక్కడ డాక్టర్​ చీటీ తీసుకోవడానికి ఎంతో సమయం పడుతోంది. అలాగే వైద్యునికి చూపించుకొని ఇంటికి వెళ్లే సరికి సాయంత్రం అయిపోతుంది. ఇలాంటి వారు ఉస్మానియా ఆసుపత్రి వారు ఉచితంగా అందిస్తున్న టెలీ సేవలను వినియోగించుకుంటే మంచిది. ఎందుకంటే ఈ సేవల ద్వారా ఇంటికి దగ్గరలోనే వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంది.

ఆసుపత్రిలో ఉన్న కీలక సేవలు :

  • కీళ్ల నొప్పులు
  • మధుమేహ సమస్యలు
  • అధిక రక్తపోటు
  • చర్మ సంబంధిత ఇబ్బందులు
  • గ్యాస్ట్రిక్​ సమస్యలు
  • ఫిజియోథెరపీ
  • జనరల్​ మెడిసిన్​
  • జీర్ణకోశ ఇబ్బందులు
  • గుండె సమస్యలు

స్త్రీలకు సంబంధించిన సమస్యలు

ఇలా వినియోగించుకోవాలి : గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ పరిధిలో 250 వరకు బస్తీ దవాఖానాలు ఉన్నాయి. మరో 90పైనే అర్బన్​ హెల్త్​ సెంటర్లు ద్వారా రోగులకు సేవలను అందిస్తున్నారు. జ్వరం, మధుమేహం, జలుబు, అధిక రక్తపోటు, ఇతర చిన్నచిన్న ప్రాథమిక రుగ్మతలకు ఇక్కడే చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఇతర ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటే ఉస్మానియా, గాంధీకి డాక్టర్లు రిఫర్​ చేస్తున్నారు. గ్యాస్ట్రో, ఆర్థ్రో, ఇతర సూపర్​ స్పెషాలిటీ సేవలు పొందాలంటే టెలి మెడిసిన్​ ద్వారా నేరుగా పీహెచ్​సీలో రోగులతో మాట్లాడి సేవలను అందిస్తున్నారు.

బస్తీ దవాఖానాలు, అర్బన్​ హెల్త్​ సెంటర్​లోని వైద్యుని వద్ద ఉన్న ట్యాబ్​ ద్వారా ఉస్మానియా టెలిమెడిసిన్​ కేంద్రంతో అనుసంధానం చేసి సేవలు పొందేందుకు వీలును కల్పించారు. ముందురోజు స్లాట్​ బుక్​ చేసి నిపుణులు అందుబాటులో ఉండేలా చూస్తున్నారు. రోగులు చెప్పే లక్షణాలు బట్టి అవసరమైన టెస్టులు, మందులు ఈ-సంజీవని పోర్టల్​ ద్వారా వారు సూచిస్తారు. సర్జరీలు అవసరమైతే ఉస్మానియాకు వారిని రప్పిస్తున్నారు. ఈ సేవల వల్ల వృద్ధులు, మహిళలు, గర్భిణీలు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు బారిన పడివారు ఫలితాలను పొందుతున్నారు.

ఒత్తిడితో పరేషాన్ అవుతున్నారా? - ఒక్క ఫోన్​కాల్​తో పుల్​స్టాప్​ పెట్టేయండి!

టెలీ కన్సల్టేషన్ సేవల్లో దేశంలోనే తెలంగాణ టాప్..

For All Latest Updates

TAGGED:

FREE TELEHEALTH SERVICESOSMANIA HOSPITAL IN HYDERABADTELE SERVICESఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో టెలీ సర్వీసుTELE SERVICES AT OSMANIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.