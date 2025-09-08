ETV Bharat / state

చదువు ఆగిపోయిందా? ఉద్యోగం రాలేదా? - యువతకు ఉచిత నైపుణ్య శిక్షణ

నెలరోజుల కోర్సులతో నైపుణ్యం - వసతి, భోజనం, కిట్లు ఉచితం - విజయవాడలో కొత్త కేంద్రానికి ప్రణాళికలు

free skill training program
free skill training program (Source: ETV Bharat(AI Generated))
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 7:52 PM IST

Free Skill Training Courses for Unemployed Youth : ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల చదువు సగంలో ఆగిపోయిందా? డిగ్రీ పూర్తయినా ఉద్యోగం రాలేదని నిరాశలో ఉన్నారా? స్వయం ఉపాధి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? ఇకపై ఆ ఆందోళన అక్కర్లేదని చెబుతోంది యూనియన్ బ్యాంకు గ్రామీణ స్వయం ఉపాధి శిక్షణ కేంద్రం (RSETI). గ్రామీణ యువతీ యువకుల ఉపాధి సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ఈ సంస్థ ఉచిత నైపుణ్య శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందిస్తోంది.

free skill training program
మగ్గం శిక్షణ పొందుతున్న మహిళలు (EENADU)

ఉచిత నైపుణ్య శిక్షణ: యూనియన్ బ్యాంక్ RSETIలో పుట్టగొడుగుల పెంపకం, మొబైల్ ఫోన్ మరమ్మతులు, ఫొటో–వీడియోగ్రఫీ, సీసీ టీవీ ఇన్‌స్టాలేషన్, మరమ్మతులు, కుట్టు–మగ్గం వర్కు, బ్యూటీషియన్ కోర్సులు, జ్యూట్ బ్యాగుల తయారీ, కొవ్వొత్తుల తయారీ వంటి అనేక రంగాలలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. శిక్షణ పూర్తిగా ఉచితం మాత్రమే కాకుండా, వసతి, భోజన సదుపాయం కూడా కల్పిస్తున్నారు. దీంతో గ్రామీణ యువత ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా తమ భవిష్యత్తును నిర్మించుకునే అవకాశం పొందుతున్నారు.

అర్హులు ఎవరు?: ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాలకు చెందిన గ్రామీణ ప్రాంతాల నిరుద్యోగ యువతీ యువకులు ఎవరైనా ఈ శిక్షణ పొందవచ్చు. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి తెల్లరేషన్ కార్డు, ఆధార్ కార్డు, విద్యార్హత ధ్రువపత్రాలు ఉంటే సరిపోతుంది. సంస్థ డైరెక్టర్ వి. అమరేశ్వరరెడ్డి వివరాల ప్రకారం, యువత ఏ రంగంలో ఆసక్తి చూపినా ఆ రంగంలో నైపుణ్యం సంపాదించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు.

నెలరోజుల శిక్షణతో ఉపాధి: కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం ఆత్కూరులోని స్వర్ణభారత్ ట్రస్టు ఆవరణలో ఈ శిక్షణ కేంద్రం పనిచేస్తోంది. అందిస్తున్న కోర్సులన్నీ నెలరోజులపాటు కొనసాగుతాయి. శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత వ్యాపారం ప్రారంభించేందుకు కావలసిన రుణ సదుపాయాన్ని కూడా సంస్థే కల్పిస్తోంది. గత ఏడునెలల్లోనే దాదాపు 1000 మంది యువతీ యువకులు శిక్షణ పొందారు. 50 బృందాలను ప్రోత్సహించి స్వయం ఉపాధి దిశగా నడిపించారు.

శిక్షణ తర్వాత సహకారం: శిక్షణ అనంతరం ఆయా రంగాలకు అవసరమైన కిట్లను కూడా ఉచితంగా అందజేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు బ్యూటీషియన్ శిక్షణ పొందిన వారికి అవసరమైన సామగ్రి, మొబైల్ రిపేర్ శిక్షణ పొందిన వారికి పరికరాలు, జ్యూట్ బ్యాగ్ శిక్షణ పొందిన వారికి అవసరమైన ముడి సరుకును అందిస్తున్నారు. దీని వల్ల వారు స్వయంగా వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి కావలసిన మౌలిక వనరులు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

సద్వినియోగం చేసుకోవాలి: ఆర్‌ఎస్‌ఈటీఐ డైరెక్టర్ అమరేశ్వరరెడ్డి మాట్లాడుతూ "ఉపాధి కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువత ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ప్రస్తుతం 26 రకాల నైపుణ్య శిక్షణలు అందిస్తున్నాం. శిక్షణ తర్వాత రుణ సౌకర్యాలు కూడా కల్పిస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాం. ప్రభుత్వం స్థలం కేటాయిస్తే మరింత మందికి లబ్ధి చేకూరుతుంది" అని తెలిపారు.

ఉపాధి దిశగా మార్గదర్శకత్వం: ప్రస్తుతం చాలా మంది యువత నిరుద్యోగ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. చదువుకున్నా ఉద్యోగం రాకపోవడం, ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల వ్యాపారం ప్రారంభించలేకపోవడం వంటి సమస్యలకు ఈ కేంద్రం ప్రత్యామ్నాయంగా మారింది. ఉచిత శిక్షణ, రుణ సౌకర్యాలు, కిట్లు ఇవన్నీ కలిపి యువతను స్వయం ఉపాధి దిశగా నడిపిస్తున్నాయి.

FREE SKILL TRAINING PROGRAMRURAL YOUTH EMPLOYMENT PROGRAMSUNION BANK RSETI FREE TRAININGSKILL DEVELOPMENT COURSESSELF EMPLOYMENT TRAINING IN AP

