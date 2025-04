ETV Bharat / state

ఆధార్ ఉంటే చాలు వారికి ఫ్రీగా 30రోజులు వసతి, భోజనం - ఎక్కడో కాదు మన విజయవాడలోనే! - HOMELESS SHELTERS IN VIJAYAWADA

Published : April 17, 2025 at 4:25 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Free Shelter to People Coming for Employment in Vijayawada: కడుపున పుట్టిన పిల్లలు వదిలేశారని ఒకరు తల్లిదండ్రులు తిట్టారని మరొకరు దారిలేక కొందరు దారితప్పి మరికొందరు పనికోసం ఒకరు పనిలేక మరొకరు ఇలా చాలా మంది విజయవాడ నగరానికి చేరుతున్నారు. వీరిలో ఉపాధి కోసం నగరానికి వచ్చే వారి సంఖ్యనే అధికం. రాత్రుళ్లు లాడ్జిలో ఉండాలన్నా అధిక మొత్తం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీంతోపాటు భోజనం, ఇతర అవసరాలకు మరింత ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఖర్చు పెట్టలేక చాలా మంది వలసొచ్చిన కార్మికులు, నిరాశ్రయులు నగరంలోని బస్టాండ్, రైల్వేస్టేషన్, బీఆర్‌టీఎస్‌ రోడ్డు, దుర్గగుడి ఫ్లై ఓవర్‌ కింద, ప్రకాశం బ్యారేజీ, ఏలూరు రోడ్డులోని ఫుట్‌పాత్‌లు, డివైడర్లులను ఆవాసాలుగా చేసుకుంటున్నారు.

వసతి గృహాల గురించి తెలియక: విజయవాడ నగరంలో ఇలాంటి వారి కోసం పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ నగరంలో నాలుగు నిరాశ్రయుల వసతి గృహాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. వీటి గురించి తెలియక చాలా మంది ప్రధాన కూడళ్లు, ఫుట్‌పాత్‌లపైనే రాత్రుళ్లు పడుకుంటున్నారు. ఉదయం లేచిన తర్వాత నగరపాలక సంస్థ మరుగుదొడ్లు, స్నానాల గదుల్లో కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని బయలుదేరి తమకు పని దొరికే ప్రదేశాలకు వెళ్లిపోతున్నారు. మళ్లీ రాత్రయ్యేసరికి పడుకునేందుకు ఇదే ప్రాంతానికి చేరుకుంటున్నారు.

ఎక్కడెక్కడంటే: విద్యాధరపురం, రాణిగారితోట, హనుమాన్‌పేట, వెహికల్‌ డిపో

ఆధార్‌ కార్డు చూపిస్తే చాలు: పని దొరికేంత వరకు కొన్ని రోజులు ఈ వసతి గృహాల్లో ఉచితంగా ఉండొచ్చు. ఆధార్‌ కార్డు చూపిస్తే చాలు సుమారు 30 రోజుల వరకు ఉచితంగా వసతి, భోజనం కల్పిస్తున్నారు. నగరంలో నిర్మాణ పనులు ఊపందుకోవడంతో వసతి కేంద్రాలు నిండుతున్నాయి.