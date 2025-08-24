Free Services For Mental Illness At Kurnool General Hospital: ప్రస్తుత సమాజాన్ని మానసిక జబ్బులు చుట్టు ముడుతున్నాయి. బాధితుల్లో ఎక్కువమంది యువత, నడి వయస్సు వారు ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఒత్తిడితో కూడిన ఉద్యోగాలకు తోడు శారీరక శ్రమ లోపిస్తోంది. సామాజిక మాధ్యమాలు ఆన్లైన్ గేమ్స్కు అలవాటు పడటం గంటల తరబడి ఫోన్లు చూస్తూ గడిపేయడం నిద్రలేమికి కారణం అవుతోంది. కొంతమంది మత్తు పదార్థాలకు బానిసలు అవుతున్నారు. ఇలాంటి బాధితులకు కర్నూలు సర్వజన ఆస్పత్రి డాక్టర్లు ఉత్తమ చికిత్స అందిస్తున్నారు. వారిలోనూ ఆత్మస్థైర్యం నింపుతున్నారు.
మధ్య వయసులో పెద్ద కష్టం: మానసిక జబ్బుల బారిన పడుతున్న వారిలో 30 నుంచి 45 సంవత్సరాలు మధ్య ఉన్నవారు అధికంగా ఉంటున్నారు. సర్వజన ఆసుపత్రిలోని మానసిక రోగుల వార్డుకు వచ్చే వారిలో వీరి సంఖ్యే ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఒత్తిళ్లు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కుటుంబ సమస్యలు అనారోగ్య సమస్యలు మొదలైన కారణాలు వీరిని తీవ్ర ఒత్తిడికి, ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.
ఆత్మస్థైర్యమే గెలుపు కిరీటం:
- గోనెగండ్లకు చెందిన అనే వ్యక్తి నాగరాజు వయసు 58 సంవత్సరాలు. ఆయనకు వివాహమై పిల్లలు ఉన్నారు. చాలాకాలంగా ఇతను స్కిజో ఫ్రెనియా అనే మానసిక జబ్బుతో బాధపడుతున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో చూపించినా తగ్గలేదు. గత నెలలో కర్నూలు సర్వజన వైద్యశాలలో నెల రోజుల పాటు వైద్యం తీసుకోవడంతో ఆరోగ్యం మెరుగుపడింది.
- కర్నూలుకు చెందిన రమేష్కు 48 సంవత్సరాలు. ఇతను గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మానసిక రుగ్మతలతో బాధపడుతున్నారు. ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. రెండు నెలల కిందట కర్నూలు జీజీహెచ్లోని మానసిక వైద్య విభాగంలో చేర్చారు. నెల రోజులపాటు చికిత్స అందించడంతో ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు.
ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించాలి:
- మానసిక జబ్బు బారిన పడినవారు ఎవరినీ కలిసేందుకు ఇష్టపడరు. ఒంటరిగా ఉంటారు. దీనిని కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించాలి. వారిని మానసిక వైద్య నిపుణులకు చూపించాలి.
- కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించినా ఎవరికీ చెప్పకుండా వైద్యులకు చూపించకుండా ఇంటికే పరిమితం చేస్తున్నారు. ఫలితంగా వారి మానసిక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది.
- ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించి చికిత్స అందిస్తే సాధారణ వ్యక్తిగా మారుతారు.
- కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి ఇతరులతో మాట్లాడకపోవడం మొదలైన లక్షణాలు గుర్తిస్తే వెంటనే మానసిక వైద్యుడికి చూపించాలి.
- విద్యార్థులు పరీక్ష తప్పినా, ఉద్యోగం రాకపోయినా వారిపై ఎలాంటి వివక్ష చూపకూడదు. అప్పుడే వారు సమస్యలను అధిగమిస్తారు. నడక, యోగా, ధ్యానం చేయడం.
- ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు వంటి ఆహారం అధిక మోతాదులో తీసుకుంటూ ఉండాలి. మత్తు పదార్థాలు, మద్యానికి దూరంగా ఉండాలి.
మానసిక జబ్బు బారిన పడినవారిన ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించాలి అని డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు, మానసిక విభాగం ప్రొఫెసర్ వివరించారు. ఇంటికే పరిమితం చేయకుండా మానసిక వైద్యలకు చూపించాలి.
