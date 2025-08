ETV Bharat / state

నేతన్నలకు శుభవార్త - నేటి నుంచే ఉచిత విద్యుత్‌ - FREE POWER TO HANDLOOM WORKERS

Published : August 1, 2025 at 6:05 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Free Power to Handloom Workers Starts From August 1st in Andhra Pradesh : ఒకప్పుడు వ్యవసాయం తర్వాత ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కల్పించిన చేనేత రంగానికి పూర్వవైభవం కల్పించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రణాళికాయుతంగా చర్యలు తీసుకుంటోంది. చేనేత సంఘాలకు ఎన్నికలతో పాటు కార్మికులు, సంఘాలకు ప్రోత్సాహకాలు అందించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది.

చేనేతలకు కూటమి ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. జాతీయ చేనేత దినోత్సవానికి వారం ముందుగానే ఉచిత విద్యుత్ పథకం అమలుకు సీఎం చంద్రబాబు ఆమోదం తెలిపారు. నేటి (ఆగస్టు 1) నుంచే ఉచిత విద్యుత్‌ అమలుకు సీఎం చంద్రబాబు పచ్చజెండా ఊపారు.. మగ్గాలకు 200 యూనిట్లు, మరమగ్గాలకు 500 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా విద్యుత్​ సరఫరా చేయనున్నారు. నేతన్నల ఉచిత విద్యుత్​కు రూ. 125 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది. దీంతో 50 వేల మగ్గాలు, 15 వేల మర మగ్గాలు కలిగిన కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరనుంది. నేతన్నలకు ఉచిత విద్యుత్ పథకం అమలుపై సీఎంకు మంత్రి సవిత ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న చేనేత కార్మికులకు కూటమి ప్రభుత్వం అందించిన తీపికబురు వారి జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులకు కారణం కాబోతోందన్న భావన వ్యక్తమవుతోంది. ఇళ్లకు నెలకు 200 యూనిట్ల చొప్పున పవర్ లూమ్‌లకు 500 యూనిట్ల చొప్పున ఉచిత విద్యుత్ అందించాలన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై నేతన్నల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.

