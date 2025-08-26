Nandu Army Academy Hyderabad : ఆర్మీలో ఉద్యోగం సాధించడం నేనావత్ నందు చిన్నప్పటి లక్ష్యం. బాల్యంలోనే తల్లి మరణించింది. ఎన్నో కష్టాలు ఓర్పుకుని పాఠశాల విద్య పూర్తి చేశాడు. అనంతరం ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టడంతో చదువుకుంటూనే కేటరింగ్ పనులకు వెళ్లేవాడు. అలా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తి చేశాడు. ఎన్సీసీలో రాణించాడు. ఆర్మీ కోచింగ్, దేహదారుఢ్య శిక్షణ కోసం ఖర్చు చేసేంత స్థోమత లేక తన లక్ష్యానికి దూరమయ్యాడు.
ఆర్థిక ఇబ్బందులతో తనలా ఏ పేద అభ్యర్థి యూనిఫాం ఉద్యోగ లక్ష్యానికి దూరం కాకూడదని 2018లో హైదరాబాద్లోని సరూర్నగర్లో 'నందు ఆర్మీ అకాడమీ' ఏర్పాటు చేశాడు. ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఫిజికల్ డైరెక్టర్ (పీడీ) గా పనిచేస్తూనే యువతకు దేహదారుఢ్య పరీక్షలకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పోలీసు నియామకాల్లో 170 ఎస్సై, 900కి పైగా కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలతో పాటు స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (ఎస్ఎస్సీ) ద్వారా సుమారు 240 మంది కేంద్ర బలగాల ఉద్యోగాలు సాధించడానికి సహాయపడ్డాడు.
సరూర్నగర్ కట్టపై శిక్షణ : అభ్యర్థులు రాత పరీక్షల్లో ముందున్నా దేహదారుఢ్య పరీక్షల్లో వెనకపడుతున్నారని నందు అన్నారు. కాళ్లకు సరైన షూస్, శరీరానికి అవసరమైన ఆరోగ్యకర డైట్ ఉంటేనే దీనిలో ఉత్తీర్ణులవుతారని ఆయన తెలిపారు. ఖర్చు వెచ్చించలేక చాలా మంది సొంతంగా సాధన చేసి ఉద్యోగాలు సాధించడంలో విఫలమవుతున్నారని వివరించారు. అలాంటి వారికోసమే అకాడమీ ఏర్పాటు చేశానని వెల్లడించారు.
"నల్గొండ జిల్లా చందంపేట మా స్వగ్రామం. దేహదారుఢ్య శిక్షణ లేకుండా యూనిఫాం ఉద్యోగాలకు ఎవరూ ఎంపిక కాలేరు. రాత పరీక్షల్లో ముందున్నా ఈ పరీక్షల్లో వెనకపడుతున్నారు. కాళ్లకు సరైన షూస్, శరీరానికి అవసరమైన ఆరోగ్యకర డైట్ ఉంటేనే దీనిలో ఉత్తీర్ణులవుతారు. ఖర్చు వెచ్చించలేక చాలా మంది సొంతంగా సాధన చేసి ఉద్యోగాలు సాధించడంలో విఫలమవుతున్నారు. అలాంటి వారికోసమే అకాడమీ. నిరుపేదలైన అభ్యర్థులకు వసతి సదుపాయంతో పాటు సరూర్ నగర్ చెరువు కట్ట సమీపంలో నిత్యం దేహదారుఢ్య శిక్షణ ఇస్తున్నాను" - నందు, ఫిజికల్ డైరెక్టర్
ఎలాంటి రుసుము తీసుకోకుండా : రాష్ట్ర పోలీసు ఉద్యోగాల సన్నద్ధత కోసం నందు ఆర్మీ అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకున్నానని కంచన్బాగ్ ఠాణా ఎస్సై శ్రీకాంత్ తెలిపారు. శిక్షణ కోసం ఆయన ఎలాంటి రుసుము తీసుకోలేదని వెల్లడించారు. 2022లో విడుదలైన నోటిఫికేషన్కి సన్నద్ధమయ్యానని చెప్పారు. శిక్షణ మాత్రమే కాకుండా రన్నింగ్కి అవసరమైమన షూస్ ఆయనే నాకు అందించారని తెలిపారు. తాను పట్టు వదలకుండా శిక్షణలో మెళకువలు నేర్చుకుని 2024 బ్యాచ్ ఎస్సైగా ఎంపికయ్యానని పేర్కొన్నారు.
"మాది కరీంనగర్. పోలీసు ఉద్యోగాలకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో దేహదారుఢ్య శిక్షణకు మంచి కేంద్రం గురించి వెతుకుతుండగా నందు ఆర్మీ అకాడమీ గురించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో చూశాను. అలాగే ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకున్న మా స్నేహితులు ముగ్గురు ఎస్సైలుగా ఎంపికయ్యారు. దీంతో నేనూ అక్కడ చేరాను. నాలాంటి పేద అభ్యర్థులకు ప్రత్యేకంగా రన్నింగ్ కోసం షూస్ కూడా ఆయనే అందించారు. ఎస్ఎస్సీ జీడీలో సీఐఎస్ఎఫ్కి ఎంపికయ్యాను. ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్లో శిక్షణలో ఉన్నాను." - మమత, సీఐఎస్ఎఫ్ ట్రైనీ
