ETV Bharat / state

పేద విద్యార్థులకు అండగా నిలిచి - 1000 మందికి పైగా పోలీసులను తయారు చేసి - NANDU ARMY ACADEMY

ఆర్థిక స్థోమత లేని వారికి ఉచిత శిక్షణ - యూనిఫామ్ ఉద్యోగమే కలగా భావించే వారికి అండగా నందు ఆర్మీ అకాడమీ - నందు శిక్షణలో సుమారు 1000 మందికి ఉద్యోగాలు

PHYSICAL TRAINING FOR POLICE JOBS
PHYSICAL TRAINING FOR POLICE JOBS (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 26, 2025 at 1:23 PM IST

2 Min Read

Nandu Army Academy Hyderabad : ఆర్మీలో ఉద్యోగం సాధించడం నేనావత్ నందు చిన్నప్పటి లక్ష్యం. బాల్యంలోనే తల్లి మరణించింది. ఎన్నో కష్టాలు ఓర్పుకుని పాఠశాల విద్య పూర్తి చేశాడు. అనంతరం ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టడంతో చదువుకుంటూనే కేటరింగ్ పనులకు వెళ్లేవాడు. అలా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్​ పూర్తి చేశాడు. ఎన్​సీసీలో రాణించాడు. ఆర్మీ కోచింగ్, దేహదారుఢ్య శిక్షణ కోసం ఖర్చు చేసేంత స్థోమత లేక తన లక్ష్యానికి దూరమయ్యాడు.

ఆర్థిక ఇబ్బందులతో తనలా ఏ పేద అభ్యర్థి యూనిఫాం ఉద్యోగ లక్ష్యానికి దూరం కాకూడదని 2018లో హైదరాబాద్​లోని సరూర్​నగర్​లో 'నందు ఆర్మీ అకాడమీ' ఏర్పాటు చేశాడు. ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఫిజికల్ డైరెక్టర్​ (పీడీ) గా పనిచేస్తూనే యువతకు దేహదారుఢ్య పరీక్షలకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పోలీసు నియామకాల్లో 170 ఎస్సై, 900కి పైగా కానిస్టేబుల్​ ఉద్యోగాలతో పాటు స్టాఫ్​ సెలక్షన్​ కమిషన్ (ఎస్​ఎస్​సీ) ద్వారా సుమారు 240 మంది కేంద్ర బలగాల ఉద్యోగాలు సాధించడానికి సహాయపడ్డాడు.

సరూర్‌నగర్‌ కట్టపై శిక్షణ : అభ్యర్థులు రాత పరీక్షల్లో ముందున్నా దేహదారుఢ్య పరీక్షల్లో వెనకపడుతున్నారని నందు అన్నారు. కాళ్లకు సరైన షూస్, శరీరానికి అవసరమైన ఆరోగ్యకర డైట్ ఉంటేనే దీనిలో ఉత్తీర్ణులవుతారని ఆయన తెలిపారు. ఖర్చు వెచ్చించలేక చాలా మంది సొంతంగా సాధన చేసి ఉద్యోగాలు సాధించడంలో విఫలమవుతున్నారని వివరించారు. అలాంటి వారికోసమే అకాడమీ ఏర్పాటు చేశానని వెల్లడించారు.

"నల్గొండ జిల్లా చందంపేట మా స్వగ్రామం. దేహదారుఢ్య శిక్షణ లేకుండా యూనిఫాం ఉద్యోగాలకు ఎవరూ ఎంపిక కాలేరు. రాత పరీక్షల్లో ముందున్నా ఈ పరీక్షల్లో వెనకపడుతున్నారు. కాళ్లకు సరైన షూస్, శరీరానికి అవసరమైన ఆరోగ్యకర డైట్ ఉంటేనే దీనిలో ఉత్తీర్ణులవుతారు. ఖర్చు వెచ్చించలేక చాలా మంది సొంతంగా సాధన చేసి ఉద్యోగాలు సాధించడంలో విఫలమవుతున్నారు. అలాంటి వారికోసమే అకాడమీ. నిరుపేదలైన అభ్యర్థులకు వసతి సదుపాయంతో పాటు సరూర్ నగర్​ చెరువు కట్ట సమీపంలో నిత్యం దేహదారుఢ్య శిక్షణ ఇస్తున్నాను" - నందు, ఫిజికల్ డైరెక్టర్​

ఎలాంటి రుసుము తీసుకోకుండా : రాష్ట్ర పోలీసు ఉద్యోగాల సన్నద్ధత కోసం నందు ఆర్మీ అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకున్నానని కంచన్‌బాగ్‌ ఠాణా ఎస్సై శ్రీకాంత్ తెలిపారు. శిక్షణ కోసం ఆయన ఎలాంటి రుసుము తీసుకోలేదని వెల్లడించారు. 2022లో విడుదలైన నోటిఫికేషన్​కి సన్నద్ధమయ్యానని చెప్పారు. శిక్షణ మాత్రమే కాకుండా రన్నింగ్​కి అవసరమైమన షూస్​ ఆయనే నాకు అందించారని తెలిపారు. తాను పట్టు వదలకుండా శిక్షణలో మెళకువలు నేర్చుకుని 2024 బ్యాచ్​ ఎస్సైగా ఎంపికయ్యానని పేర్కొన్నారు.

"మాది కరీంనగర్. పోలీసు ఉద్యోగాలకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో దేహదారుఢ్య శిక్షణకు మంచి కేంద్రం గురించి వెతుకుతుండగా నందు ఆర్మీ అకాడమీ గురించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో చూశాను. అలాగే ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకున్న మా స్నేహితులు ముగ్గురు ఎస్సైలుగా ఎంపికయ్యారు. దీంతో నేనూ అక్కడ చేరాను. నాలాంటి పేద అభ్యర్థులకు ప్రత్యేకంగా రన్నింగ్ కోసం షూస్​ కూడా ఆయనే అందించారు. ఎస్​ఎస్​సీ జీడీలో సీఐఎస్​ఎఫ్​కి ఎంపికయ్యాను. ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్​లో శిక్షణలో ఉన్నాను." - మమత, సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ ట్రైనీ

కళ్లు కనిపించకపోయినా టైలరింగ్- మహిళలకు ఫ్రీగా ట్రైనింగ్

మహిళల స్వయం ఉపాధి ధ్యేయంగా- 30 సంవత్సరాలుగా ఉచిత శిక్షణ

Nandu Army Academy Hyderabad : ఆర్మీలో ఉద్యోగం సాధించడం నేనావత్ నందు చిన్నప్పటి లక్ష్యం. బాల్యంలోనే తల్లి మరణించింది. ఎన్నో కష్టాలు ఓర్పుకుని పాఠశాల విద్య పూర్తి చేశాడు. అనంతరం ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టడంతో చదువుకుంటూనే కేటరింగ్ పనులకు వెళ్లేవాడు. అలా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్​ పూర్తి చేశాడు. ఎన్​సీసీలో రాణించాడు. ఆర్మీ కోచింగ్, దేహదారుఢ్య శిక్షణ కోసం ఖర్చు చేసేంత స్థోమత లేక తన లక్ష్యానికి దూరమయ్యాడు.

ఆర్థిక ఇబ్బందులతో తనలా ఏ పేద అభ్యర్థి యూనిఫాం ఉద్యోగ లక్ష్యానికి దూరం కాకూడదని 2018లో హైదరాబాద్​లోని సరూర్​నగర్​లో 'నందు ఆర్మీ అకాడమీ' ఏర్పాటు చేశాడు. ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఫిజికల్ డైరెక్టర్​ (పీడీ) గా పనిచేస్తూనే యువతకు దేహదారుఢ్య పరీక్షలకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పోలీసు నియామకాల్లో 170 ఎస్సై, 900కి పైగా కానిస్టేబుల్​ ఉద్యోగాలతో పాటు స్టాఫ్​ సెలక్షన్​ కమిషన్ (ఎస్​ఎస్​సీ) ద్వారా సుమారు 240 మంది కేంద్ర బలగాల ఉద్యోగాలు సాధించడానికి సహాయపడ్డాడు.

సరూర్‌నగర్‌ కట్టపై శిక్షణ : అభ్యర్థులు రాత పరీక్షల్లో ముందున్నా దేహదారుఢ్య పరీక్షల్లో వెనకపడుతున్నారని నందు అన్నారు. కాళ్లకు సరైన షూస్, శరీరానికి అవసరమైన ఆరోగ్యకర డైట్ ఉంటేనే దీనిలో ఉత్తీర్ణులవుతారని ఆయన తెలిపారు. ఖర్చు వెచ్చించలేక చాలా మంది సొంతంగా సాధన చేసి ఉద్యోగాలు సాధించడంలో విఫలమవుతున్నారని వివరించారు. అలాంటి వారికోసమే అకాడమీ ఏర్పాటు చేశానని వెల్లడించారు.

"నల్గొండ జిల్లా చందంపేట మా స్వగ్రామం. దేహదారుఢ్య శిక్షణ లేకుండా యూనిఫాం ఉద్యోగాలకు ఎవరూ ఎంపిక కాలేరు. రాత పరీక్షల్లో ముందున్నా ఈ పరీక్షల్లో వెనకపడుతున్నారు. కాళ్లకు సరైన షూస్, శరీరానికి అవసరమైన ఆరోగ్యకర డైట్ ఉంటేనే దీనిలో ఉత్తీర్ణులవుతారు. ఖర్చు వెచ్చించలేక చాలా మంది సొంతంగా సాధన చేసి ఉద్యోగాలు సాధించడంలో విఫలమవుతున్నారు. అలాంటి వారికోసమే అకాడమీ. నిరుపేదలైన అభ్యర్థులకు వసతి సదుపాయంతో పాటు సరూర్ నగర్​ చెరువు కట్ట సమీపంలో నిత్యం దేహదారుఢ్య శిక్షణ ఇస్తున్నాను" - నందు, ఫిజికల్ డైరెక్టర్​

ఎలాంటి రుసుము తీసుకోకుండా : రాష్ట్ర పోలీసు ఉద్యోగాల సన్నద్ధత కోసం నందు ఆర్మీ అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకున్నానని కంచన్‌బాగ్‌ ఠాణా ఎస్సై శ్రీకాంత్ తెలిపారు. శిక్షణ కోసం ఆయన ఎలాంటి రుసుము తీసుకోలేదని వెల్లడించారు. 2022లో విడుదలైన నోటిఫికేషన్​కి సన్నద్ధమయ్యానని చెప్పారు. శిక్షణ మాత్రమే కాకుండా రన్నింగ్​కి అవసరమైమన షూస్​ ఆయనే నాకు అందించారని తెలిపారు. తాను పట్టు వదలకుండా శిక్షణలో మెళకువలు నేర్చుకుని 2024 బ్యాచ్​ ఎస్సైగా ఎంపికయ్యానని పేర్కొన్నారు.

"మాది కరీంనగర్. పోలీసు ఉద్యోగాలకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో దేహదారుఢ్య శిక్షణకు మంచి కేంద్రం గురించి వెతుకుతుండగా నందు ఆర్మీ అకాడమీ గురించి సామాజిక మాధ్యమాల్లో చూశాను. అలాగే ఇక్కడ శిక్షణ తీసుకున్న మా స్నేహితులు ముగ్గురు ఎస్సైలుగా ఎంపికయ్యారు. దీంతో నేనూ అక్కడ చేరాను. నాలాంటి పేద అభ్యర్థులకు ప్రత్యేకంగా రన్నింగ్ కోసం షూస్​ కూడా ఆయనే అందించారు. ఎస్​ఎస్​సీ జీడీలో సీఐఎస్​ఎఫ్​కి ఎంపికయ్యాను. ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్​లో శిక్షణలో ఉన్నాను." - మమత, సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ ట్రైనీ

కళ్లు కనిపించకపోయినా టైలరింగ్- మహిళలకు ఫ్రీగా ట్రైనింగ్

మహిళల స్వయం ఉపాధి ధ్యేయంగా- 30 సంవత్సరాలుగా ఉచిత శిక్షణ

For All Latest Updates

TAGGED:

FREE PHYSICAL TRAINING FOR ARMY JOBPHYSICAL TRAINING FOR POLICE JOBSనిరుపేదలకు ఉచిత దేహదారుఢ్య శిక్షణFREE PHYSICAL TRAINING IN HYDERABADNANDU ARMY ACADEMY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.