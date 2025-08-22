ETV Bharat / state

ఉచితంగా ఆహారంతో పాటు వైద్యసేవలు - పేదలకు అండగా "ద్వారావతి" - FREE FOOD AND MEDICAL SERVICES

రోజుకి 500 మందికి ఆహారం, ఉచిత వైద్యసేవలు - నిరుపేదలకు నిత్యం అన్నదానం సౌకర్యం

DWARAVATHI FOUNDATUO
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 3:38 PM IST

YUVA Story of Dwaravathi Foundation Services to Poor : ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో సొంత అవసరాలు పూర్తి చేసుకోవడానికే సతమతం అవుతున్న రోజులివి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మానవతా దృక్పథంతో ముందుకొచ్చి, వారంతా సమాజసేవ చేయాలనుకున్నారు. ఆ క్రమంలో "ద్వారావతి" అనే పేరుతో ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేసి నిత్యం వందలాది మంది అన్నార్తులకు ఆకలికోత తీరుస్తున్నారు. వైద్యశాలను ప్రారంభించి నేటికి 80వేల మందికిపైగా నిరుపేదలకు వైద్యం అందించి మానవత్వం చాటుతున్నారు.

సమాజానికి మంచి చేయాలనే సంకల్పం వారిని ఒక్కటి చేసింది. ఆకలి బాధతో ఏ ఒక్కరూ పస్తులు ఉండొద్దు, ప్రాణం పోవద్దనేది వీరి నినాదం. అదే సంకల్పంతో నిత్యం వందలాది మందికి అన్నం పెడుతున్నారు. విజయవాడ, నూజివీడు ప్రాంతాల్లో ప్రతి ఆదివారం ఉచిత వైద్యసేవలు అందిస్తున్నారు. పేద విద్యార్థులకు తోచినంత ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ సామాజిక అంశాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

ఉచితంగా ఆహారంతో పాటు వైద్యసేవలు - పేదలకు అండగా "ద్వారావతి" (ETV)

"దైవం మానవ రూపేనా" అన్నారు. వీరంతా ఆ కోవకే చెందుతారు. విజయవాడలో 2012లో "ద్వారావతి ఫౌండేషన్‌" ప్రారంభించి నిత్యం అన్నదాన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఎంతోమంది ఆకలి తీర్చుతున్నారు. ప్రతి ఆదివారం ఉచిత వైద్యసేవలతోపాటు శస్త్రచికిత్సలు అందిస్తున్నారు. కరోనా మహమ్మారి, బుడమేరు వరదలు వంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఆహారం అందించి అండగా నిలిచారు. సొంత డబ్బుతో పాటు దాతల సహాయం పొందుతూ ముందుకెళ్తున్నారు.

ప్రతిరోజు దాదాపు 5 వందల మంది అన్నార్తులకు ఆహారం అందించడం, ఉచిత వైద్యసేవలు అందిస్తున్నామని చెబుతున్నారు ద్వారావతి ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపకులు. కరోనా సమయంలో 2 లక్షల 60 వేల మందికి అన్నప్రసాదం అందించి, నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ చేశామని అంటున్నారు. సంస్థ ఇంతటి గొప్ప కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి దాతల సహకారం ఉందంటున్నారు. అనేక మంది వాలంటీర్లు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి సేవలందిస్తున్నారని వివరించారు.

ద్వారావతి ఫౌండేషన్‌ ప్రారంభ సమయంలో దాతల సహకారంతో ముందుకు సాగుతున్నారీ సేవకులు. 20 మంది నుంచి మొదలై 300 వందల మంది సేవకులు ఈరోజు సేవలందిస్తున్నారు. స్వచ్ఛందంగా సేవ చేస్తున్న వారి సంకల్పంతో స్ఫూర్తి పొంది వైద్యం చేయడం ప్రారంభించామని అక్కడ సేవలందిస్తున్న వైద్యురాలు చెబుతున్నారు. ప్రజలకు ఏ కష్టం ఎదురైనా వీరే ముందుండి సాయం అందిస్తారని వివరించారు.

ద్వారావతి ఫౌండేషన్ ద్వారా సేవలు పొందుతున్న ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారంటే వారు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలే నిదర్శనం. నాణ్యమైన వైద్యం, మెడిసిన్‌ అందించడంతో అనారోగ్య బాధితులకు నయం అయ్యిందని చెబుతున్నారు. నిత్యం వందలాది మందికి ఆకలి తీర్చుతూ నిరుపేదలకు నాణ్యమైన ఉచిత వైద్యసేవలను అందిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది ద్వారావతి ఫౌండేషన్‌.

"రోజూ 200 నుంచి 500 మందికి నిత్యాన్నప్రసాదం సేవ నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రతి ఆదివారం విజయవాడ, నూజివీడు ప్రాంతాల్లో మందులు కూడా కొనుక్కోలేని పేదవారికి ఉచిత వైద్య సేవలు అందిస్తున్నాం. ఈ ద్వారావతి ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇప్పటి వరకూ 80 వేల మందికి సేవలు అందించాం. 200 పడకల ఆసుపత్రి ఏర్పాటు చేసేందుకు కష్టపడుతున్నాం". - సంతోశ్ కుమార్, ద్వారావతి ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు

"మనం ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా దాతలు సాయం చేస్తున్నారు. అలాగే 300 మంది సేవకులు ఉన్నారు. వీరు లేకుంటే ఇంతమందికి ఈ సేవా కార్యక్రమాలు చేయలేం". - సత్యనారాయణ, ద్వారావతి ఫౌండేషన్ వైస్ ఛైర్మన్

