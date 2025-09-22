విశాఖ ఈఎన్టీ ఆసుపత్రిలో ఉచితంగా శస్త్రచికిత్సలు
చిన్నారులకు ఉచితంగా కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ - ముందుగా స్క్రీనింగ్ పరీక్షలను నిర్వహించిన తర్వాత శస్త్రచికిత్స
September 22, 2025
Free Cochlear Implant Surgery in Visakhapatnam: కొందరు పిల్లలకు పుట్టుకతోనే చెవులు పనిచేయవు. అందువలన ఎటువంటి శబ్దం వినలేరు. ఇలాంటి వారికి పెదవాల్తేరు ప్రభుత్వ చెవి, ముక్కు, గొంతు (ENT) ఆసుపత్రిలో ఉచితంగా ఆధునిక చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం వందలాది మందికి శస్త్రచికిత్సలు చేసి వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నారు. అప్పుడే పుట్టిన పిల్లల్లో ఆ లక్షణాలను ఎలా గుర్తించాలి? ఎలాంటి చికిత్స అందిస్తారనే అంశాలపై ఆసుపత్రి వైద్యులు తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
పిల్లలు చెవిటి, మూగవారని తెలిస్తే తల్లిదండ్రుల వేదన వర్ణనాతీతం. ఇలాంటి పిల్లలకు కాక్లియర్ ప్లాంట్లు అమర్చడం ద్వారా సాధారణ స్థితికి తీసుకురావచ్చు. లక్షలాది రూపాయల ఖర్చుతో కూడిన ఈ శస్త్రచికిత్సలను గతంలో ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఓ చెవికి మాత్రమే నిర్వహించేవారు. కానీ ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం రెండు చెవులకూ ఉచితంగానే కాక్లియర్ ప్లాంట్ల అమరిక ఆపరేషన్లను నిర్వహిస్తుంది.
ముందస్తుగా పరీక్షలు: పుట్టుకతో చెవుడు ఉన్న చిన్నారులకు కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ అవసరమనుకుంటే మూడు నెలలు ముందుగానే ఆసుపత్రిలో చేర్పించాల్సి ఉంటుంది. ముందుగా స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుందని ఈఎన్టీ ఆసుపత్రి వైద్యులు చెబుతున్నారు. చెవిలో నాడులు ఎలా ఉన్నాయి? మెదడులో నాడీ వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేస్తోందా? కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ తరువాత నాడీ వ్యవస్థ ఎలా స్పందిస్తుంది? అనే అంశాలను నిర్ధారించడానికి వివిధ పరీక్షలు చేస్తామని వారు వెల్లడించారు. అవన్నీ బాగుంటే పరికరాన్ని అమరుస్తామనీ, అది వినికిడి వ్యవస్థను ప్రేరేపిస్తుందనీ, తద్వారా చిన్నారులు వినగలుగుతారని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
ఇంప్లాంట్ పరికరానికి రూ.4.50 లక్షలు: జన్యుపరమైన లోపాలు, మేనరిక వివాహాల కారణాలతో కొందరు పిల్లలకు పుట్టుకతో చెవుడు వస్తుందని ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ హరికృష్ణ అన్నారు. కాక్లియర్ ఇంప్లాంటేషన్ శస్త్రచికిత్సకు అర్హత ఉందని భావిస్తే ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ ద్వారా ప్రభుత్వానికి నివేదికలు పంపిస్తామని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలియజేశారు. అక్కడ అర్హులని నిర్ధరణ అయితే శస్త్రచికిత్సకు ఏర్పాట్లు చేస్తామని తెలిపారు. ప్రభుత్వం రూ.4.50 లక్షల విలువైన ఇంప్లాంట్ పరికరం సమకూరుస్తుంది. ఇతర పరీక్షలు, శస్త్రచికిత్స, స్పీచ్తెరపీ కోసం అదనంగా రూ.80 వేలను అందజేస్తుందని డాక్టర్ హరికృష్ణ తెలిపారు.
చికిత్సకు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్: మూడేళ్లలోపు పిల్లల అయితే రెండు చెవులకు ఒకేసారి శస్త్రచికిత్స చేస్తామని డాక్టర్ హరికృష్ణ అన్నారు. 3 నుంచి 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు అయితే ఒక చెవికి మాత్రమే చేస్తామని వివరించారు. శస్త్రచికిత్స చేసిన మూడు వారాల అనంతరం యంత్రాన్ని ఆన్ చేస్తామన్నారు. అనంతరం ఒక సంవత్సరం పాటు స్పీచ్తెరపీ ద్వారా మాటలు నేర్పిస్తామని డాక్టర్ హరికృష్ణ తెలిపారు. వీటిపై తల్లిదండ్రుల్లో సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే 0891 2970171 ఫోన్ నెంబరుకు సంప్రదించాలని కోరారు.
