'ఈ బస్సులో స్త్రీ శక్తి పథకం వర్తించదు' - నాలుగు మండలాల వారికి నిరాశే! - FREE BUS NOT IMPLEMENTED

అంతరాష్ట్ర పరిధిలోని మండలాల వారు ఉచిత బస్సు ప్రయాణానికి దూరం - అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులుగా పరిగణించడం వలనే పథకం వర్తించదని ఆర్టీసీ అధికారుల వెల్లడి

Free Bus Facility Is Not Applicable To Merged Mandals
Free Bus Facility Is Not Applicable To Merged Mandals (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 11:38 AM IST

Free Bus Facility Is Not Applicable To Merged Mandals in AP: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం మహిళల కోసం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రారంభించిన ‘స్త్రీ శక్తి’ పథకం అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పరిధిలోని విలీన మండలాల్లో అమలు కావడం లేదు. ప్రధానంగా కూనవరం, వీఆర్‌పురం, ఎటపాక, చింతూరు మండలాలు అంతర్రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ఉండటంతోనే ఆయా మండలాల్లోని మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అందుబాటులోకి రాలేదు.

నాలుగు మండలాలకు వర్తించని పథకం: ఈ నాలుగు మండలాలకు వచ్చే ఆర్టీసీ బస్సులు తెలంగాణలోని భద్రాచలం వరకు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. వీటిని అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులుగా ఆర్టీసీ అధికారులు చూపుతున్నారు. ఈ బస్సుల్లో 2 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తే భద్రాచలం పట్టణం వస్తుంది. మిగతా ప్రయాణమంతా ఏపీలో సాగుతుంది. అయినప్పటికీ అధికారులు వీటిని అంతర్రాష్ట్ర సర్వీసులుగా పరిగణించడంతో 4 మండలాల మహిళలకు ఫ్రీ బస్సు పథకం అందని ద్రాక్షగానే మిగిలిపోయింది. ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని చివరి స్టాప్‌ వరకైనా ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించాలని మహిళలు కోరుతున్నారు.

అయిదు రకాల బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం: మహిళలు 5 రకాల బస్సుల్లో రాష్ట్రమంతటా ఉచిత ప్రయాణం చేసేందుకు ప్రభుత్వం వెసులుబాటు కల్పించింది. పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, ఎక్స్‌ప్రెస్, మెట్రో ఎక్స్‌ప్రెస్‌ బస్సుల్లో మహిళలు ఉచిత ప్రయాణం చేయవచ్చు. ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డు చూపించి మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది.

ఆధార్‌, ఓటరు, రేషన్‌ కార్డు చూపించి బస్సులో ప్రయాణించొచ్చు. 'స్త్రీ శక్తి' పథకం ద్వారా దాదాపు 2.62 కోట్ల మంది మహిళలకు లబ్ధి చేకూరుతుండగా, పథకం అమలు వల్ల ప్రభుత్వంపై ప్రతి ఏటా 1,942 కోట్ల భారం పడనుంది. ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని ట్రాన్స్‌జెండర్లకు సైతం వర్తింపు చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.

పాస్‌ల గడువు వరకు టికెట్లు ఉండవు: స్త్రీశక్తి పథకంలో భాగంగా 5 రకాల బస్సుల్లో మహిళలకు జీరో ఫేర్‌ టికెట్లు జారీ చేస్తారు. అయితే ఇప్పటికే విద్యార్థినులు స్టూడెంట్‌ పాస్‌లు, మహిళా ఉద్యోగులు వంటివారు నెలవారీ, సీజనల్‌ పాస్‌లు తీసుకొని ఉంటారు. ఇటువంటి వారి పాస్‌ల గడువు ఉన్నంతవరకు వీరికి జీరోఫేర్‌ టికెట్ల జారీ ఉండదు. పాస్‌ల గడువు ముగిశాక బస్సుల్లో జీరోఫేర్‌ టికెట్లు ఇస్తారు.

మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ పథకం అమలు నేపథ్యంలో డ్రైవర్లు, కండక్టర్లకు ఇచ్చే డబుల్‌ డ్యూటీ చెల్లింపులను పెంచారు. ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ రెగ్యులర్‌ డ్రైవర్లకు డబుల్‌ డ్యూటీ చేస్తే రూ.800, కండక్టర్లకు రూ.700 చెల్లిస్తున్నారు. ఇక నుంచి డ్రైవర్లకు రూ.1,000, కండక్టర్లకు రూ.900 ఇస్తారు. అదే విధంగా ఆన్‌కాల్‌ డ్రైవర్లకు ప్రస్తుతం రోజుకు డ్యూటీకి రూ.800 ఉంది. దాన్ని మొత్తాన్ని రూ.1,000 వరకూ పెంచారు.

