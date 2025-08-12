Foreign Job Scams are Increasing : సిద్దిపేట జిల్లాలోని దుబ్బాక మండలం ఒకప్పడు వ్యవసాయానికి, చేనేతకు పేరు గాంచింది. ఇప్పుడు ఉపాధి కోసం విదేశాలకు వెళ్లి అక్కడ చిక్కుకొని జీవితాలను అతలాకుతలం చేసుకుంటున్న అనేక కుటుంబాల ఆర్తనాదాలు వినిపిస్తున్న ప్రాంతంగా మారుతోంది. పొట్ట చేత పట్టుకొని దేశం కానీ దేశం వెళ్లిన యువకులు కొందరు ఏజెంట్ల మోసాలకు బలవుతున్నారు.
- దుబ్బాక, అక్బర్ పేట భూంపల్లి మండలాలకు చెందిన తొమ్మిది మంది యువకులను కెనడాలో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని చెప్పిన ఓ నకిలీ ఏజెంటూ మాటలు విన్నారు. అందుకు బాగా ఖర్చవుతుందని చెప్పారు. మొదటగా రూ.3లక్షలు ఒక్కొక్కరి దగ్గర వసూలు చేశారు. తర్వాత వారిని హైదరాబాద్లోని మరో ఏజెంట్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లి మళ్లీ డబ్బులు తీసుకున్నారు.
- దుబ్బాక మండలం పోతారం గ్రామానికి చెందిన నలుగురు యువకులను విదేశాల్లో ఉద్యోగం అంటూ డబ్బులు తీసుకున్నాడు. రేపు ప్రయాణం అనగా ముందు రోజు ఫోన్లో నంబర్లు బ్లాక్ చేసి మాయమయ్యాడు.
- అదం మండలానికి చెందిన బల్వంతపూర్ గ్రామానికి చెందిన రజనీకాంత్కు రష్యాలో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని చెప్పి ముంబయిలో వదిలేశారు. మరొకరు రష్యా బదులు కిర్గిజిస్థాన్కు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడి, ఇటీవలే ఇంటికి వచ్చారు.
"దుబాయ్లో సంపాదించి మాకున్న అప్పులు అన్నీ తీర్చేసి కుటుంబానికి మంచి జీవితం ఇవ్వొచ్చు అనుకుని ఆశపడి వెళ్లిన. నకిలీ ఏజెంటు మాటలు నమ్మి రూ.లక్షన్నర అప్పు చేసిన. అక్కడ ఎండలో భవన నిర్మాణాల పనులకు పంపించారు. రోజుకు 12 గంటల పాటు కష్టపడితే అరకొర జీతం ఇస్తుండే. పాస్పోర్ట్, వీసా లాగేసుకున్నారు. నరకం అనుభవించిన. కుటుంబ సభ్యులు డబ్బులు పంపిస్తే వాటితో మనదేశ దౌత్య కార్యాలయ అధికారులను సంప్రదించి తిరిగి ఇంటికి వచ్చిన. మళ్లీ జన్మించాననిపిస్తోంది." - అనిల్, దుబ్బాక
స్వదేశానికి తిరిగొచ్చిన రజనీకాంత్ : రష్యా దేశం కాకుండా మరో దేశం కిర్గిజిస్థాన్కు వెళ్లి అవస్థలు పడ్డ బల్వంతాపూర్ యువకుడు సౌడు రజనీకాంత్ ఎట్టకేలకు ఆదివారం స్వగ్రామానికి చేరుకున్నాడు. అప్పటికే ఆరోగ్యం బాలేక ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకుంటున్న అతన్ని కచ్చితంగా బయల్దేరాలని నమ్మించాడు ఏజెంట్. అక్కడి నిర్మాణ కంపెనీలో చెప్పిన సెంట్రింగ్ పని కాకుండా, స్టీల్ రాడ్లు, సిమెంట్ సంచులు మోసే కూలీగా చేరడంతో అనారోగ్యం బారిన పడ్డాడు. ఇండియాకు తిరిగి వెళతానని చెప్పినా వారు వినలేదు. ఆరోగ్యం బాలేక ఏం చేయాలో తెలియక నరకయాతన అనుభవించాడు. రూ.70 వేలు చెల్లిస్తేనే పాస్పోర్టు, వీసా తిరిగి ఇస్తామని అక్కడి కంపెనీ ప్రతినిధులు చెప్పారు.
గొలుసు తాకట్టి పెట్టి మరీ : తల్లి వరవ్వ తన బంగారు గొలుసు తాకట్టు పెట్టి, డబ్బు తెచ్చి కంపెనీ ప్రతినిధులకు, కుమారుడి విమాన టికెట్టుకు ఈ నెల 8న పంపించారు. తిరిగి ఇచ్చిన పాస్పోర్టు, వీసాతో శనివారం కిర్గిస్థాన్ నుంచి కజకిస్థాన్కు కారులో వచ్చి, అక్కడి నుంచి విమానంలో మస్కట్ మీదుగా గత ఆదివారం ఉదయం శంషాబాద్ విమానాశ్రయం చేరారు. అనంతరం రజనీకాంత్ ఇంటికి చేరాడు. ఏజెంట్లు తీసుకున్న రూ.2 లక్షలను తిరిగి ఇప్పించాలని కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులను వేడుకుంటున్నారు.
విదేశాల్లో ఉద్యోగాలంటూ మోసం - అడిగితే కేసులు పెడతామని బెదిరింపులు!